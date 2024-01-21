山地车明星Fabio Wibmer石破天惊
Wibmer 关于他的 Streif 项目
从过去回到现在：您是什么时候开始为这个独特的项目做准备的？
为了实现这个梦想，我和我的团队已经工作了近两年。征服 Streif 之后，我感觉非常棒，每一次跳跃都非常成功，这也成为了一段非常酷的视频。
是否有可能为如此非凡的挑战做好准备？
当然，很难提前模拟所有细节。您必须牢记，Streif 滑雪场上的条件非常特殊，由于事先准备好的雪，其硬度完全不同，感觉更像是冰。几乎没有任何斜坡可以测试这一点，因为没有任何斜坡可以与施特雷夫相媲美。但我在雪地上训练了很长时间，我们也测试了一些跳跃动作。
特殊的挑战需要特殊的装备。您是如何为这个项目准备您的 Canyon 自行车的？
这个项目无疑将自行车和我推向了极限！在冰雪和低温的特殊条件下，设置自行车需要考虑很多细微差别，例如悬挂系统和正确的轮胎气压。然后是抓地力，我通过特殊的鞋钉实现了抓地力。为了在这种特殊路面上生存，我在夏天与冰上竞速赛的标志性人物弗兰基-佐恩（Franky Zorn）一起制作了这种鞋钉。零下 10 度的低温也对材料进行了特殊的压力测试。因此，能够依靠自行车就显得尤为重要，而我在 Canyon 有一个顶级合作伙伴。
您让跳跃、下坡和整个项目看起来如此轻松，但这需要大量的工作。您是如何保持如此放松的？
乍一看，你不会意识到要实现这样一个项目，每个细节都要付出多少努力。准备时间长到我都数不过来。我们和我的团队一起为这个项目工作了近两年，最后两个月的工作强度非常大。但每一分钟都是宝贵的，因为我们只有很短的时间来完成任务。良好的准备工作是基础，否则就不会成功。
哪个技巧对您来说是特别的挑战？
老实说，在 Streif 上从上到下的每一秒都是挑战。但是，跳入 Mausefall 的动作非常沉重。实际上，我想在拍摄的第一天就完成这个动作，但我觉得自己还没有准备好完成这个极高的跳跃。后来我们换了个地方，我就能用其他跳法积累更多的感觉了。最终我们成功了，这对我们所有人来说都是一件很酷的事情！
回想起哈嫩卡姆比赛，最让我难忘的是博德-米勒（Bode Miller）在陡坡出口处的所谓 "骑墙 "动作。
在哈嫩卡姆赛中，有没有让您记忆特别深刻的瞬间？
回想起哈嫩卡姆（Hahnenkamm）比赛，最让我难忘的是博德-米勒（Bode Miller）在陡坡出口处的所谓 "骑墙"。他激励了我。他不仅态度轻松，而且在关键时刻还能发挥出自己的才能。正是这些独特的时刻激发了我的创作灵感。这就是为什么我非常想把它们融入到视频中--当然，我个人骑着自行车在 Streif 壁上骑行也是必不可少的。
Wibmer 的 Streif Canyon Torque CF 自行车检查
6 分钟
Fabio Wibmer的定制山地自行车
揭秘 Fabio Wibmer 在 Streif 下坡滑雪道上骑行的定制山地自行车。
在冰雪和低温的特殊条件下，自行车的设置涉及许多细微差别，例如悬挂系统和正确的轮胎气压。
- 自行车/车架：Canyon Torque CF（前/后 27.5）
- 悬挂系统Öhlins 悬挂系统
- 车轮DT Swiss
- 制动器： Magura MT7 RacelineMagura MT7 Raceline
- 传动系统SRAM
- 轮胎：倍耐力蝎子轮胎
- 鞋钉Franky Zorn 定制
- 车把：G5 (Canyon)
- 车把杆：G5（Canyon）
- 握把： G5 (Canyon)G5 (Canyon)
- 踏板： Crankbrothers Stamp 7Crankbrothers Stamp 7