山地车明星Fabio Wibmer石破天惊

第 87 届哈嫩卡姆山地车赛（Hahnenkamm Races）将于本周五举行，而在此之前，施特雷夫山地车赛（Streif Races）就已经开始了它的第一次骑行。这是因为奥地利山地自行车明星 法比奥-维布默（Fabio Wibmer ）以其非凡的项目和令人惊叹的技巧而闻名，他骑着自行车征服了传奇的施特雷夫冰坡。

最高时速达 107 公里，落差达 14 米，最大跳跃距离达 36 米，为了实现这个雄心勃勃的项目，他将设备和自己都推向了极限。

请继续阅读，听听他本人如何向世界上最臭名昭著的下坡赛道致敬。

Fabio Wibmer looks down on Kitzbühel from the Hausberg ridge © Hannes Berger/Red Bull Content Pool

01 Wibmer 关于他的 Streif 项目

从过去回到现在：您是什么时候开始为这个独特的项目做准备的？ 为了实现这个梦想，我和我的团队已经工作了近两年。征服 Streif 之后，我感觉非常棒，每一次跳跃都非常成功，这也成为了一段非常酷的视频。

Wibmer gets his run off to an incredible start © Hannes Berger/Red Bull Content Pool

是否有可能为如此非凡的挑战做好准备？ 当然，很难提前模拟所有细节。您必须牢记，Streif 滑雪场上的条件非常特殊，由于事先准备好的雪，其硬度完全不同，感觉更像是冰。几乎没有任何斜坡可以测试这一点，因为没有任何斜坡可以与施特雷夫相媲美。但我在雪地上训练了很长时间，我们也测试了一些跳跃动作。

特殊的挑战需要特殊的装备。您是如何为这个项目准备您的 Canyon 自行车的？ 这个项目无疑将自行车和我推向了极限！在冰雪和低温的特殊条件下，设置自行车需要考虑很多细微差别，例如悬挂系统和正确的轮胎气压。然后是抓地力，我通过特殊的鞋钉实现了抓地力。为了在这种特殊路面上生存，我在夏天与冰上竞速赛的标志性人物弗兰基-佐恩（Franky Zorn）一起制作了这种鞋钉。零下 10 度的低温也对材料进行了特殊的压力测试。因此，能够依靠自行车就显得尤为重要，而我在 Canyon 有一个顶级合作伙伴。

Extreme jumps made the Streif project a special challenge © Philip Platzer/Red Bull Content Pool A backflip with a view © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

您让跳跃、下坡和整个项目看起来如此轻松，但这需要大量的工作。您是如何保持如此放松的？ 乍一看，你不会意识到要实现这样一个项目，每个细节都要付出多少努力。准备时间长到我都数不过来。我们和我的团队一起为这个项目工作了近两年，最后两个月的工作强度非常大。但每一分钟都是宝贵的，因为我们只有很短的时间来完成任务。良好的准备工作是基础，否则就不会成功。

Teamwork makes the dream work © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

哪个技巧对您来说是特别的挑战？ 老实说，在 Streif 上从上到下的每一秒都是挑战。但是，跳入 Mausefall 的动作非常沉重。实际上，我想在拍摄的第一天就完成这个动作，但我觉得自己还没有准备好完成这个极高的跳跃。后来我们换了个地方，我就能用其他跳法积累更多的感觉了。最终我们成功了，这对我们所有人来说都是一件很酷的事情！

Wibmer performs a wallride on the Streif © Philip Platzer/Red Bull Content Pool 回想起哈嫩卡姆比赛，最让我难忘的是博德-米勒（Bode Miller）在陡坡出口处的所谓 "骑墙 "动作。 Fabio Wibmer

在哈嫩卡姆赛中，有没有让您记忆特别深刻的瞬间？ 回想起哈嫩卡姆（Hahnenkamm）比赛，最让我难忘的是博德-米勒（Bode Miller）在陡坡出口处的所谓 "骑墙"。他激励了我。他不仅态度轻松，而且在关键时刻还能发挥出自己的才能。正是这些独特的时刻激发了我的创作灵感。这就是为什么我非常想把它们融入到视频中--当然，我个人骑着自行车在 Streif 壁上骑行也是必不可少的。

02 Wibmer 的 Streif Canyon Torque CF 自行车检查

6 分钟 Fabio Wibmer的定制山地自行车 揭秘 Fabio Wibmer 在 Streif 下坡滑雪道上骑行的定制山地自行车。

Wibmer 为这个项目做了大量准备工作。除了要有足够的体力和脑力之外，奥地利人的自行车设置也必须与他的骑行条件相匹配。正如他在上述采访中提到的，他需要在轮胎上安装特殊的钉子，这样才能在 Streif 上骑行并保持直立。他的倍耐力轮胎上总共安装了 288 根不同长度的钉子。

这些突出轮胎 8 毫米的钉子自然会改变山地车的操控性，以及车手在空中跳跃时的感觉。它们还使自行车更重，因此，Wibmer 在骑 Streif 时必须适应所有这些变数。

The spikes on Wibmer's back tyre © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

"我能够很好地适应它，但当然，你必须对一切都非常尊重，因为钉鞋自然会进一步限制犯错的空间，因为你不应该离它们太近......"

自行车上安装了一个特殊的挡泥板，以降低威伯尔着车时被钉子刺伤的风险。

在零度以下的气温下，自行车上的所有部件都会变得更加坚固，维伯尔发现这与他的 Öhlins 悬挂系统有关，而制动性能也令人担忧。

"Wibmer 解释说："我能够很好地应对这种情况，因为摩托车在跳跃后给了我很多回馈。"如果制动器结冰，制动性能就会下降，因此我们必须在技巧赛前小心地将制动器温度升高。

Wibmer pushed himself and his Canyon bike to the limit! © Philip Platzer/Red Bull Content Pool 在冰雪和低温的特殊条件下，自行车的设置涉及许多细微差别，例如悬挂系统和正确的轮胎气压。 Fabio Wibmer

下面是他为完成 Streif 任务而进行的自行车和部件设置：

自行车/车架： Canyon Torque CF（前/后 27.5）

悬挂系统 Öhlins 悬挂系统

车轮 DT Swiss

制动器： Magura MT7 Raceline Magura MT7 Raceline

传动系统 SRAM

轮胎： 倍耐力蝎子 轮胎

鞋钉 Franky Zorn 定制

车把： G5 (Canyon)

车把 杆： G5（Canyon）

握把： G5 (Canyon) G5 (Canyon)

踏板： Crankbrothers Stamp 7 Crankbrothers Stamp 7