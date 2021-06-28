Start to finish domination from Max and Red Bull Racing Honda at home
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

2021 F1大奖赛史泰利亚战报-环道之王Max Verstappen称霸夺冠

荷兰籍车手本赛季的第 4 场胜利，也是奥地利红牛Red Bull Racing Honda车队蝉联第4场的胜仗，然而Sergio Pérez本站则无缘加入其队友登上奥地利大奖赛颁奖台的殊荣。
作者 Matthew Clayton
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FIA Formula One World Championship

Styrian Grand Prix 2021

Austria

马克斯 维斯塔潘

NetherlandsNetherlands

Sergio Pérez

MexicoMexico

皮埃尔·加斯利

FranceFrance

Yuki Tsunoda

JapanJapan
对Red Bull Racing Honda车队来说，这是连续第4场的胜利。另对Max Verstappen来说，保持不变似乎变得很容易。不过，周日在 Red Bull 赛道的史泰利亚(Styrian )大奖赛之后，车队获得了自 2013 年以来从未达到的水平，那一年是车队赢得车手总冠军的最后一次。本赛季尚有三分之二的时间，但照目前情势看来，Verstappen在 2021 年第4场夺冠战绩，确实是一次强大的表现。
回顾Red Bull Racing Honda车队，有如此优异的表现并赢得这么多场的胜利已相隔很长一段时间了——回溯8年前Sebastian Vettel的美好时光，当时德国籍车手赢得那年冠军赛季最后9场比赛—那是连续4次获得世界冠军的顶峰。现在，Verstappen要实现他的第1个目标还有一段路要走，但周日的表现确实朝着正确的方向迈开了一大步。
22 辆赛车在 红牛环道开启本赛季第8轮比赛，但毫无疑问，这里将会有两场比赛，当灯灭起跑之际，Verstappen 和卫冕世界冠军的Lewis Hamilton经典起跑分占1、2名。然而，这个周末，Hamilton在排位赛后觉得Mercedes没有Red Bull在其主场的速度与节奏。而周日的 71 圈后即证明他是正确的。
Max Verstappen von Red Bull Racing Honda beim Sieg des Großen Preis der Steiermark 2021.
Von der Pole Weg dominierte Verstappen das Rennen.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
起跑后，Verstappen和Hamilton位居领先地位，而第3名的争夺成了他们各自队友Sergio Pérez 和Valtteri Bottas之间的一场战斗。Pérez在稍早占据优势，但在第1次进站遭遇置换左后轮延迟，影响了节奏，芬兰籍车手遂超越了墨西哥车手，获得最后登上颁奖台的殊荣。
其余部分？McLaren车队的Lando Norris以第5名完赛，全程被前方激进的领先集团牵制了位置。
F1史泰利亚大奖赛Red Bull环道精彩关键纪实

Max从容面对

当被前Red Bull车手转战电视评论员Mark Webber 问到他在“环道”上奔驰是否是他感觉最轻松的一战时，Verstappen不置可否——但他也没有不同意澳大利亚人的观点。你可以看得出来为什么。
整个周末，Verstappen都在选定想要击败的人。他在排位赛跑了两圈，速度比其他任何人都要快，连续第2次获得杆位，一旦他以第1名进入第1个弯道后，他就是比赛的赢家了。
Hamilton在最后1圈进站换新胎，企图抢下最快单圈速度1分（他做到了），但他与胜利的差距 - 35.7 秒 – 似乎蛮夸张的，但当你想想Hamilton在 12 个月前，在同一条赛道超前 14 秒，这就是一个极为重要的结果。
Max Verstappen von Red Bull Racing Honda beim Start des Großen Preis der Steiermark 2021.
Verstappen konnte seine Führung am Start souverän halten.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Verstappen在谈到他的第 14 场 F1 胜利时表示：你永远不知道结果会如何，但我在赛车时立刻感受到良好的平衡。基本上从一开始就要好好地掌控轮胎的状态。我觉得到最后只剩下轮胎了。
“我们只是继续不断向前进，试图达到我们的单圈时间，今天效果很好。我们会看看是否可以做得更好，但看起来真的很棒，我们只需要继续前进。”
在最后赛段进入第 3 弯道时，天空开始乌云密布，也增加了 Verstappen 在最后阶段的心率，但这些因素从来没有威胁到他在赛道上打赢第3场胜利的决心，并与他在 2018 和 2019 年的胜利相呼应。
在争夺冠军头衔之后，Hamilton因与领先者的差距感到谦卑。”我尽量自己不要想太多，但他们确实很快，”他承认表示：Mercedes自 2014 年以来第一次连续4场比赛没有获胜。“在这方面我能做的不多，我只需要每个周末继续做好我的工作并全力以赴。我们需要在某些地方找回一些好表现。”

如此接近，但对佩雷兹 来说却如此遥远

Sergio Pérez一周前在阿塞拜疆和法国站获得第1、3名佳绩之后，这是他的 198 场比赛生涯中首次连续登上颁奖台的荣耀，但在他3连胜如此接近的同时。进站换胎延迟了半秒却造成遗憾。
在没有来自后方压力和一套全新轮胎可供使用的情况下，Perez在最后倒数17圈进站，试图彻底改变与Bottas的 19 秒差距，并抢攻最后一个颁奖台位置；在最后两个弯角位居Mercedes尾翼后方，但终究时间不够了。
Sergio Pérez von Red Bull Racing Honda beim Großen Preis der Steiermark 2021.
Pérez ging spät in den Angriff, doch musst klein beigeben.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
车队负责人Christian Horner 表示：我们在这场比赛中唯一的小问题是 Checo 的进站，除此之外，这是一场完美的战役。今天把车轮从赛车上拆下来，很遗憾，进站对他来说没有更好，因为他本来可以很容易稳住赛道上的位置。不过他的反击力道确实令人印象深刻—在左后轮仅仅一两秒钟的位置。
Red Bull获得 37 分的成绩，使车队在车队积分榜上的领先优势比梅赛德斯多出 3 分，目前领先优势加总拉大到 40 分。

角田稳定，Gasly退赛

Yuki Tsunoda将Scuderia AlphaTauri保持在车队积分榜第5位，并在排位赛表现不佳后，终场获得第 10 名的好成绩：这位日本新秀周六排名第8，但当Mercedes车手在Q3快速跑一圈时，因无意中阻碍了Bottas而被罚退3个位置。
这个积分是Tsunoda今年第3次进入前 10 名，但更令人鼓舞的是，他在过去3场比赛中获得2次积分进帐的好成绩。
Yuki Tsunoda von Scuderia AlphaTauri beim Großen Preis der Steiermark 2021.
Yuki Tsunoda zeigte eine stabile Pace.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
在 AlphaTauri 车库的另一边，Pierre Gasly的比赛在真正开始之前就已经瓦解了。 这位法国籍车手在周六的发车区获得出色的第6名，这是他在9场比赛中第7次位居发车位置的前三排，但他的左后轮胎在第1圈进入 3 号弯时被Charles Leclerc的Ferrari擦撞，导致他的尾翼被刺破并损坏，最后他甚至没有完成1圈就必须退赛了。

Ferrari重返任务

第1圈后，Ferrari的情况看来不稳定，Leclerc进入维修区修复事故的损坏，而他的队友Carlos Sainz在第 13 位起步时即陷入困境。不过，Leclerc回到赛道时表现出强劲的节奏与速度，Sainz稳定的一站式策略让Ferrari分别获得第6名（Sainz）和第7名（Leclerc），后续的重返任务为他赢得粉丝们票选当日最佳车手的名号。
在其他地方，George Russell在排位赛拿下第 11 名，并在比赛开场进入前 10 名后，为他在Williams的第3年中似乎有望获得首次积分进帐的成绩，但这个机械小精灵在第 38 圈停止了冲刺——他和Gasly是唯一两位车手没有看见方格旗的人。

Max 再玩一次?

相同的赛道、相同的比赛距离，相同的圈数，但名称不同； 7 月 4 日举行的奥地利大奖赛是周末的第3场比赛，这让 Verstappen 再次有机会创造一个里程碑。没有车手在同一赛季的同一条赛道上连续赢得两场比赛，但在施蒂里亚大奖赛之后，你会勇敢地以他目前的状态与他打赌。 在本赛季的8场比赛中，他获得4次第1名，获得3次第2名。
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