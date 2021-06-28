对Red Bull Racing Honda车队来说，这是连续第4场的胜利。另对Max Verstappen来说，保持不变似乎变得很容易。不过，周日在 Red Bull 赛道的史泰利亚(Styrian )大奖赛之后，车队获得了自 2013 年以来从未达到的水平，那一年是车队赢得车手总冠军的最后一次。本赛季尚有三分之二的时间，但照目前情势看来，Verstappen在 2021 年第4场夺冠战绩，确实是一次强大的表现。

回顾Red Bull Racing Honda车队，有如此优异的表现并赢得这么多场的胜利已相隔很长一段时间了——回溯8年前Sebastian Vettel的美好时光，当时德国籍车手赢得那年冠军赛季最后9场比赛—那是连续4次获得世界冠军的顶峰。现在，Verstappen要实现他的第1个目标还有一段路要走，但周日的表现确实朝着正确的方向迈开了一大步。

22 辆赛车在 红牛环道开启本赛季第8轮比赛，但毫无疑问，这里将会有两场比赛，当灯灭起跑之际，Verstappen 和卫冕世界冠军的Lewis Hamilton经典起跑分占1、2名。然而，这个周末，Hamilton在排位赛后觉得Mercedes没有Red Bull在其主场的速度与节奏。而周日的 71 圈后即证明他是正确的。

Von der Pole Weg dominierte Verstappen das Rennen. © Getty Images/Red Bull Content Pool

起跑后，Verstappen和Hamilton位居领先地位，而第3名的争夺成了他们各自队友Sergio Pérez 和Valtteri Bottas之间的一场战斗。Pérez在稍早占据优势，但在第1次进站遭遇置换左后轮延迟，影响了节奏，芬兰籍车手遂超越了墨西哥车手，获得最后登上颁奖台的殊荣。

其余部分？McLaren车队的Lando Norris以第5名完赛，全程被前方激进的领先集团牵制了位置。

F1史泰利亚大奖赛Red Bull环道精彩关键纪实

Max从容面对

当被前Red Bull车手转战电视评论员Mark Webber 问到他在“环道”上奔驰是否是他感觉最轻松的一战时，Verstappen不置可否——但他也没有不同意澳大利亚人的观点。你可以看得出来为什么。

整个周末，Verstappen都在选定想要击败的人。他在排位赛跑了两圈，速度比其他任何人都要快，连续第2次获得杆位，一旦他以第1名进入第1个弯道后，他就是比赛的赢家了。

Hamilton在最后1圈进站换新胎，企图抢下最快单圈速度1分（他做到了），但他与胜利的差距 - 35.7 秒 – 似乎蛮夸张的，但当你想想Hamilton在 12 个月前，在同一条赛道超前 14 秒，这就是一个极为重要的结果。

Verstappen konnte seine Führung am Start souverän halten. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen在谈到他的第 14 场 F1 胜利时表示：你永远不知道结果会如何，但我在赛车时立刻感受到良好的平衡。基本上从一开始就要好好地掌控轮胎的状态。我觉得到最后只剩下轮胎了。

“我们只是继续不断向前进，试图达到我们的单圈时间，今天效果很好。我们会看看是否可以做得更好，但看起来真的很棒，我们只需要继续前进。”

在最后赛段进入第 3 弯道时，天空开始乌云密布，也增加了 Verstappen 在最后阶段的心率，但这些因素从来没有威胁到他在赛道上打赢第3场胜利的决心，并与他在 2018 和 2019 年的胜利相呼应。

在争夺冠军头衔之后，Hamilton因与领先者的差距感到谦卑。”我尽量自己不要想太多，但他们确实很快，”他承认表示：Mercedes自 2014 年以来第一次连续4场比赛没有获胜。“在这方面我能做的不多，我只需要每个周末继续做好我的工作并全力以赴。我们需要在某些地方找回一些好表现。”

如此接近，但对佩雷兹 来说却如此遥远

Sergio Pérez一周前在阿塞拜疆和法国站获得第1、3名佳绩之后，这是他的 198 场比赛生涯中首次连续登上颁奖台的荣耀，但在他3连胜如此接近的同时。进站换胎延迟了半秒却造成遗憾。

在没有来自后方压力和一套全新轮胎可供使用的情况下，Perez在最后倒数17圈进站，试图彻底改变与Bottas的 19 秒差距，并抢攻最后一个颁奖台位置；在最后两个弯角位居Mercedes尾翼后方，但终究时间不够了。

Pérez ging spät in den Angriff, doch musst klein beigeben. © Getty Images/Red Bull Content Pool

车队负责人Christian Horner 表示：我们在这场比赛中唯一的小问题是 Checo 的进站，除此之外，这是一场完美的战役。今天把车轮从赛车上拆下来，很遗憾，进站对他来说没有更好，因为他本来可以很容易稳住赛道上的位置。不过他的反击力道确实令人印象深刻—在左后轮仅仅一两秒钟的位置。

Red Bull获得 37 分的成绩，使车队在车队积分榜上的领先优势比梅赛德斯多出 3 分，目前领先优势加总拉大到 40 分。

角田稳定，Gasly退赛

Yuki Tsunoda将Scuderia AlphaTauri保持在车队积分榜第5位，并在排位赛表现不佳后，终场获得第 10 名的好成绩：这位日本新秀周六排名第8，但当Mercedes车手在Q3快速跑一圈时，因无意中阻碍了Bottas而被罚退3个位置。

这个积分是Tsunoda今年第3次进入前 10 名，但更令人鼓舞的是，他在过去3场比赛中获得2次积分进帐的好成绩。

Yuki Tsunoda zeigte eine stabile Pace. © Getty Images/Red Bull Content Pool

在 AlphaTauri 车库的另一边，Pierre Gasly的比赛在真正开始之前就已经瓦解了。 这位法国籍车手在周六的发车区获得出色的第6名，这是他在9场比赛中第7次位居发车位置的前三排，但他的左后轮胎在第1圈进入 3 号弯时被Charles Leclerc的Ferrari擦撞，导致他的尾翼被刺破并损坏，最后他甚至没有完成1圈就必须退赛了。

Ferrari重返任务

第1圈后，Ferrari的情况看来不稳定，Leclerc进入维修区修复事故的损坏，而他的队友Carlos Sainz在第 13 位起步时即陷入困境。不过，Leclerc回到赛道时表现出强劲的节奏与速度，Sainz稳定的一站式策略让Ferrari分别获得第6名（Sainz）和第7名（Leclerc），后续的重返任务为他赢得粉丝们票选当日最佳车手的名号。

在其他地方，George Russell在排位赛拿下第 11 名，并在比赛开场进入前 10 名后，为他在Williams的第3年中似乎有望获得首次积分进帐的成绩，但这个机械小精灵在第 38 圈停止了冲刺——他和Gasly是唯一两位车手没有看见方格旗的人。

Max 再玩一次?

相同的赛道、相同的比赛距离，相同的圈数，但名称不同； 7 月 4 日举行的奥地利大奖赛是周末的第3场比赛，这让 Verstappen 再次有机会创造一个里程碑。没有车手在同一赛季的同一条赛道上连续赢得两场比赛，但在施蒂里亚大奖赛之后，你会勇敢地以他目前的状态与他打赌。 在本赛季的8场比赛中，他获得4次第1名，获得3次第2名。

关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛 ，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！