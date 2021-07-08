夏日炎炎，玩水上活动是首选，若嫌Wakesurf（无绳滑水）难度太高、独木舟太消耗体力、潜水又有太多专业装备，那不如考虑新兴的SUP玩意，操作相对安全舒服，既能成为水上工具，亦可在过程中做运动消脂，一举两得！

SUP一词是Stand Up Paddle的英文简写，顾名思义是站立板上的玩意，中文多翻释作“直立板”。大家都知冲浪板也是类似的设计，但跟直立板有何分别？原来直立板的阔度、长度与厚度，都比冲浪板大，制作物料也不同，SUP本身是源自美国夏威夷的冲浪胜地威基基海滩，当年一群滑浪高手，利用长板及划桨，乘风破浪撑出大海畅玩，逐发明了这项新鲜的水上玩意。