滑水
水上活动不止滑水、独木舟！简单易学的SUP一样好好玩
夏日炎炎，玩水上活动是首选，若嫌Wakesurf（无绳滑水）难度太高、独木舟太消耗体力、潜水又有太多专业装备，那不如考虑新兴的SUP玩意，操作相对安全舒服，既能成为水上工具，亦可在过程中做运动消脂，一举两得！
什么是SUP？
SUP一词是Stand Up Paddle的英文简写，顾名思义是站立板上的玩意，中文多翻释作“直立板”。大家都知冲浪板也是类似的设计，但跟直立板有何分别？原来直立板的阔度、长度与厚度，都比冲浪板大，制作物料也不同，SUP本身是源自美国夏威夷的冲浪胜地威基基海滩，当年一群滑浪高手，利用长板及划桨，乘风破浪撑出大海畅玩，逐发明了这项新鲜的水上玩意。
如何操控？
可能你有疑问，SUP容易“翻船”吗？玩过冲浪板的朋友觉得要“站”得稳阵，已经不容易，但SUP则不然。刚才提过SUP的板身厚阔得多，倒给了如“如履平地”的安全感，建议新手先跟教练上课，让他给予正确的站姿与技术指导。其实只要拿捏得宜，知道重心的转移，基本上就算在刮风浪的海面上，一样能驾驭。
划桨的技术像独木舟吗？要知道独木舟是长桨一支分两头，左右兼顾泼水向前向后，但SUP的桨短小，只有一头，要站在直立板划桨，就要比独木舟有双倍的动作，向左向右各落桨一次，感觉比较悠闲吧。
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