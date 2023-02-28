超级越野SX对比越野摩托车MX的差异

越野摩托车; The Original

让我们弄清楚最明显的差异：越野摩托车是在户外比赛。这似乎是一个很小的差异，但请考虑一下大自然可能发出的所有力量与愤怒，然后重新考虑在户外赛道上比赛意味着什么。虽然比赛可能并不总是在泥泞或雨中进行，但当他们这样做时，它就会将职业车手与仅仅充满希望的人区分开来。它会影响赛车纪律的所有其他部分。从路线规划、赛车策略和身体耐受力，摩托车越野赛将赛车手和他们的机车推向了极限。

技术元素是关键

虽然摩托车越野赛和超级越野赛赛道都可能是人工的，但户外赛道总是会受到更多因素的影响。考虑湿度、风甚至太阳的亮度。这意味着更多样化的赛车技能。虽然这两个专业的车手都需要知道如何运用起跑装置(holeshot)、跳跃和转弯，但越野摩托车车手在更广泛的条件下，更频繁地做到这一点。

此外，越野摩托车赛道可能有长直道，让赛车手可以达到极快的速度。长直道伴随着极高的等待时间。 另一方面，超级越野赛是疯狂的技术，它导致了一种可以说更令人兴奋的比赛形式，近距离、更多摔车场景与高涨的情绪。

AMA Motocross Series © Garth Milan/Red Bull Content Pool

既长又强劲

当你谈论有竞争力的越野摩托车时，赛道可能是彻头彻尾的惩罚。许多局外人认为越野摩托车很“容易”，因为你只需拧一下油门就可以让机车行驶，但这是一种极其天真的观点。任何在赛道上骑过和摔跤过 215 磅重机车的人都会一笑置之，并且肯定会赢得扳手腕比赛甚至中距离跑步比赛。 简而言之，越野摩托车培养出疯狂的运动员。考虑 1.5 圈两到三分钟的单圈时间。1.5英里或更多。现在加上 15-20 次的跳跃、吶喊大叫与护道等，你就会开始了解在摩托车越野赛中通过的圈数和其他赛车手需要多少的体力。当然，超级越野车手体格也非常健康。在超级越野赛中，比赛时间更短，但强度更高。 技术圈数越多，心率更高。 简单来说，motocross和supercross都需要超强的体能。 两者都是适当的运动，即使每位车手的下方都有一个马达。

卓越的超级越野

准备好迎接明亮的灯光了吗？ Supercross 在体育场馆和竞技场内短而紧凑的课程中进行。 虽然摩托车越野赛主要发生在夏季，但 Supercross 是春季赛道，被视为首要的学科。它为车手赚取更多的钱，因此意味着受到更多的关注。 Supercross 即是关于更迅速的转弯和更严峻的位置争夺。

AMA Supercross Series © Garth Milan/Red Bull Content Pool

除了赛道又短又严峻之外，Supercross 赛道也比越野摩托车更窄，直道更短。 功能包括地面跳跃、吶喊大叫和名为“龙脊”Supercross 特有的颠簸跳跃障碍。但这是成为超级越野赛冠军的转折点。知道如何以及何时正确加速转弯是获胜者的标志，而在 Supercross 赛道上转弯更多且更困难，这是主要技能。 话虽这么说，跳跃在 Supercross 中仍然很重要，赛车手将在空中高达 35 英尺并飙升 70 英尺。 跳跃速度更快，配置更紧凑。 如果说摩托车越野赛能让车手跟上速度及更长的距离，那么 SX 更感兴趣的是测试车手的快速反应和快速决除了赛道又短又严峻之外，Supercross 赛道也比越野摩托车更窄，直道更短。 功能包括地面跳跃、吶喊大叫和名为“龙脊”Supercross 特有的颠簸跳跃障碍。但这是成为超级越野赛冠军的转折点。知道如何以及何时正确加速转弯是获胜者的标志，而在 Supercross 赛道上转弯更多且更困难，这是主要技能。 话虽这么说，跳跃在 Supercross 中仍然很重要，赛车手将在空中高达 35 英尺并飙升 70 英尺。 跳跃速度更快，配置更紧凑。 如果说摩托车越野赛能让车手跟上速度及更长的距离，那么 SX 更感兴趣的是测试车手的快速反应和快速决策。

每个专业都参加一项主要赛事，包括 15 分钟或比赛加上 250cc 级别的一圈。 450cc 级比赛 20 分钟加一圈。不过考虑到他们整天都在很多很多预赛中比赛，试图进入主赛事最后22名赛车手的行列。

机车的区别

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机车的区别

他们的机车不同，对吧？错误的。 这两个专业都有 250cc 和 450cc（基于电机尺寸）级别。 较大的 450cc 级被认为是这项运动的顶级梯队。 虽然二冲程曾经是唯一的出路，但现在它完全是四冲程赛车手的世界。这就是相似之处结束的地方。对于需要在可以说是更崎岖的地形中获得更高速度的越野摩托赛车手，需要调整悬架以实现与地面的完美接触。 考虑更柔和的设置，这将影响平均转弯能力和速度。另一方面，Supercross 机车具有紧凑的悬架，可实现紧凑的转弯能力。 它对身体来说更难，但在将其固定在转弯之外时可以提供强劲的牵引力。 Supercross 设置等于响应速度和悬架中的大量输出。

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一切都是为了观看

老实说，无论如何，看着赛车手绕着赛道转是很有趣的，但是有时某人的粉丝比另一个人多。 Supercross 的体育场跑道意味着座位、啤酒和热狗，并且不受天气影响。 它更像是一场怪物卡车拉力赛，更有可能发生撞车或车手互相对抗，还有很多有趣系基于粉丝的行为。Supercross 还有一个明显的优势，即无需离开座位即可观看整场赛事，如果你愿意，可以整天观看。 在摩托车越野赛中，观众实际上只能看到每个赛车手的一部分，但人群也较少，户外比赛的声音、气味和景象正是摩托车运动的全部。

除了观看本地比赛之外，还有两个受欢迎的系列赛。 1 月，Supercross 系列赛开始。 它有多达 17 场比赛，并在整个赛季过程中系基于积分的方式奖励赛车手，以确定系列赛的最后冠军。 决赛总是在拉斯韦加斯举行，已成为赛车运动中的著名奇观。车手们有一个月左右的时间来充电，将他们的机车调整到一种新的形式，并练习 Lucas Oil Pro 越野摩托车系列赛，该系列赛在 Supercross 结束后不久开始。 12 场系列赛将于 5 月开始。 每场“摩托车”（或比赛）为 30 分钟加两圈。 当方格旗在 30 分钟标记处挥动时，获胜者是第一个穿过终点线的人。

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