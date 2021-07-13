That’s Caroline是red bulll最新发行的纪录片，里头记录着Caroline Marks，这位最近几年成为冲浪界常胜军的选手。

Caroline Marks 在冲浪板上的完美表现 © Jake Marote / Red Bull Content Pool

这部21分钟的影片，完整呈现了Caroline Marks的成长过程，特别是小时候在家乡佛罗里达与哥哥进行绕桶赛的竞争，促使她现在成为世界上最好的冲浪选手之一。

That’s Caroline的发布日期为4/14日，也刚好是东京奥运前100天，Marks将首次代表美国队参加冲浪赛事。

Marks是在2019年12月以世界第二名之姿，与排名第一的选手Carissa Moore一同取得代表美国进军东奥的资格。

今年夏天将与世界顶尖的好手们一同冲浪的Marks，坦言自己从未想过会有一整个摄影组跟着她并记录自己的人生故事，甚至还能在电影中呈现自己在海上的风光时刻。

Caroline Marks 絕對是年度新星

Caroline Marks：“这一切都太有趣了，希望我的粉丝们看完这部纪录片后能更支持我迈向金牌，让我能美梦成真。”

Marks的三个哥哥对于她的冲浪生涯可以说是不遗余力，虽然在她很小的时候，最先感兴趣的其实是骑马，而且也拿到不错的成绩，但在她接触到冲浪后，事情有了转变。

自Marks在十岁那年于佛罗里达的墨尔本海滩接触到冲浪后，她就深深着迷并迅速上手，也不过一年的时间，她就已经获得全美冲浪业余冠军的头衔，并在13岁那年转入职业后，至今已经赢得17个冠军，包括ISA U16及连续拿到多项NSSA冠军奖杯。

2018年，她也成为史上最年轻获得WSL冠军巡回赛资格的选手，并被选为年度最佳新人。

Carissa Moore, Caroline Marks © Jake Marote / Red Bull Content Pool

今年夏天参与奥运，会是Caroline Marks写下的新里程碑，甚至能与偶像Carissa More同场竞争。

对于这位19岁的新秀来说，这仅仅是个开始，因为随着冲浪运动走向世界，我们将会在未来数十年不断听到Caroline Marks这个名字。

That’s Caroline是由Front团队制作，他们是来自纽约布鲁克林的全女性制作团队，且擅于呈现纪录片的作品，已经在4/14推出，于 Red Bull TV 上可以看到。

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