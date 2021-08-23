世界拉力大赛新尖兵 - Takamoto Katsta

Part of this story FIA World Rally Championship 国际汽联世界拉力锦标赛

Takamoto Katsuta闭上眼睛，深深吸了一口气。 在他的左边，比他高一步的是Sébastien Ogier。 在那里，比他低一阶的是 2019 年世界拉力赛冠军 Ott Tänak。 欢迎来到肯尼亚拉力大赛颁奖台现场。

这时他的电话铃声响起。接还是不接啊？现在显然不是听电话的好时机。

上个月在奈瓦沙拿下第2名可谓是实力的展现与验证，更是兴高采烈与自我的提升。 就在6个月前，Katsuta在蒙扎的 ARMCO 遭遇困难，想知道他的未来会是怎样。 当时他驾驶的Toyota Yaris WRC 就在附近再次损坏且无法使用。

Takamoto Katsuta was on the gas in Kenya to secure his best-ever WRC result © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

上个赛季的后半段，对这位来自名古屋28 岁可爱的车手来说，可谓是一段艰辛的历程。

他可能会在世界拉力大赛看到职涯难得的机会就从他的指尖溜走。12 月，爱沙尼亚和撒丁岛的连续撞车，并在意大利赛道上的 WRC 决赛中，还率先出了一个愚蠢的撞车意外。

对Katsuta来说，一个不如意的冬天真正来临了。

Takamoto Katsuta crashes out in Estonia

他表示：我太冲了。我非常想要展现我的速度和潜力。我想要表示我已经准备好进入世界级的水平。

他之前没有准备好，但现在已进入状况。

Katsuta长期以来总是专注于以实力挑战极限，并击败全世界最好的车手。 他是第３代的拉力赛车手，但他通往赛车殿堂的道路并不简单。 它从稍早的卡丁车、日本方程式赛车和F3 逐步晋升上来。

他表示：我非常享受比赛的氛围。但我知道要在赛车中名列前茅是困难的。我也知道在拉力赛胜出并非易事，但当时（2014 年）我听说了Toyota培养年轻车手的计划（Toyota Gazoo Racing WRC 挑战计划）。我很感兴趣，当然也很高兴听到Toyota重返世界拉力大赛（WRC）。

他向父亲Norihiko寻求建议。身为日本拉力赛８届冠军，老Katsuta的话值得一听。

又或者不是专业。

Katsuta's father, Norihiko, was also a rally champion © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Taka-san说：父亲告诉我可以继续参加比赛。但他了解参加拉力赛的困难度最大，不过他非常高兴陪着我一起参加其他赛事的征战。 我告诉他：不！不，我就是要去参加拉力大赛。

你知道儿子的，他们并非常常接受父亲的建议！

Katsuta于 2015 年开始参与培训计划，但对他从那种赛车心态的各个方面发展仍有难度。

他表示：我一直在考虑速度。在最初的3年里，我的注意力皆集中在速度上，而且我撞车的次数太多了。我必须改变心态，我必须找到一种新的方式。

2018 年瑞典拉力赛获得WRC2组别冠军，对他是一大突破。

他表示：因为这场胜利，我觉得真正对车队有所贡献。但同时，我觉得我又进入了死胡同。 你不可以在拉力赛中寻找快捷方式，这项运动的大部分都是关乎于经验与实力，但信心也非常重要。 在瑞典的那次拉力赛之后，我更有信心了。 我对自己信心十足。

Katsuta is aiming for the very top in WRC © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool 我要成为一位世界拉力大赛冠军车手，这是我的目标。 Takamoto Katsuta

我要成为一位世界拉力大赛冠军车手，这是我的目标。 当我开始这项运动时，我离这一点还有很长的路要走。我现在离得更近了一些，但我还有更多的工作要做。

3个第6及2个第4后，在肯尼亚拉力大赛获得惊人的第2名。 他自己承认，颁奖台的荣耀来得比预期要早。

他表示：我本来考虑在爱沙尼亚挑战颁奖台位置。住在芬兰，波罗的海两岸的超快赛段是Katsuta磨练技术的地方。

他补充道：肯尼亚是一项为争生存的拉力赛事。但我周围有一支团队，其中有 Juho [Hänninen] 和 Jari-Matti Latvala 这样的人，我们制定了这个计划以在拉力赛中幸存下来。 Tom [Fowler，Toyota 技术总监] 曾告诉我，他认为有成功的机会。但是，对其他车手来说，他们都处于如此高的水平，而且他们的经验比我丰富得多。但最后我们却做到了。

Katsuta and Daniel Barritt congratulated by Kenyan president Uhuru Kenyatta © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

爱沙尼亚的承诺早在第４赛段就实现了，他以第３快的速度打败比他更有名且经验丰富的队友 Ogier 和Elfyn Evans ，登上了临时的颁奖台。

不幸的是， Katsuta在第七回合中的表现一样好。但一次重落地，副驾驶Dan Barritt的背部受伤，迫使两人必须提早退赛收场。

自然会感到失望，Katsuta的响应充分说明了对 #18 Toyota Yaris WRC的尊重。

他说：首先想到的是Dan。我想知道他还好吗？ 像这样退赛当然很艰难，但健康永远是首要任务。

Things were looking promising for Katsuta in Estonia... © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

英国籍的Barritt在Katsuta的发展过程中一直处于前端和核心的位置。

Katsuta说：他帮了我许多。他在这项运动中拥有丰富的经验，并且非常了解我的需要。他在赛场上真的帮助我很多，有时如果他感觉到不是那么自在顺利时，他会告诉我：稳住、稳住……或类似的话。

除此之外，当我们在路段时，他还帮助我学习更多的英语单词！ 他是一位非常非常好的人。

但现在，颁奖台上的那通电话呢？

Katsuta 说：这是一条影片讯息。是来自Akio-san的。

Takamoto Katsuta at the Safari Rally 2021 © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

谁是Akio-san，他是Toyota汽车公司的总裁兼首席执行长。 基本上，汽车制造界最重要的人。

他想要什么？

Katsuta 表示：他想要谢谢我。但我说，不，Akio-san，我必须感谢你和整个Toyota团队。 没有你，没有这支车队，我现在就不会在这个级别上赛车，并达到世界的水平。

任务的第一部分已经完成。 他实现了在世界水平驾驶的梦想，并证明他父亲是错的。

日本的儿子在世界拉力锦标赛中肯定已经崭露头角了。

关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛 ，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！

保存 保存 分享