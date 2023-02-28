再冷的雪，也挡不住他们滚烫的人生

如果不是这部电影，可能很多人一辈子都不会喜欢单板滑雪。

自诞生以来，单板滑雪一直属于小众运动——滑的人不多，听过的更少。

“破圈”的转机，是在2011年。

当时有一群人组建了顶尖团队，把4K摄影机扛进了狂野的雪山，拍出了一部足以载入史册的单板滑雪电影。

精妙绝伦的画面、震撼人心的配乐，有人评价它是极限版的BBC《蓝色星球》。

John Jackson in Art Of Flight © Scott Serfas/Red Bull Content Pool

也有人奉它为神作。

摧枯拉朽的地形、惊为天人的动作，刷新了人类对单板滑雪的认知。连不会滑的人，看完也会热血沸腾。

The Art of FLIGHT © Scott Serfas/Red Bull Content Pool

更有人感慨：“这群人的存在，就是在不断证明世上其他人活得有多平庸。”

The Art of Flight © the-art-of-flight

它就是 《飞翔的艺术》 。

一个追求热爱的极致故事。

The Art of Flight © redbull

01 从无到有

2011年以前，如果有人想拍一部能上主流院线的滑雪大片，那大家一定觉得他“疯”了。

在那时，玩滑雪的人基本都是拍些小短片，无论在质量或叙事上，都很难引起圈外人关注。

直到一位叫特拉维斯·赖斯的人出现。

奥地利Red Bull运动员特拉维斯·赖斯（Travis Rice），被人评为“大山之王”，也是21世纪最伟大的单板滑手之一。 © the-art-of-flight

作为出生在美国知名滑雪场Jackson Hole附近小镇的土著，特拉维斯从小在滑雪上天赋异禀。年少时，他便赢下过各大榜单年度最佳运动员的荣誉。

为了打破极限运动的推广壁垒，让更多人爱上这项运动，他在2005年便创立了电影公司Brain Farm Digital Cinema，不仅在制作水平上进行了大幅度提升，还将原来用于雪道的高难度动作融入滑野雪过程，开创了先河。

第一部《高山速降》广受好评后，他找到包括尼古拉斯·穆勒（Nicolas Müller）与杰里米·琼斯（Jeremy Jones）等一众好友，并联合奥地利Red Bull媒体工作室，志在拍出一部够格登上主流院线的滑雪大电影。

在当下依然算得上顶尖的拍摄团队 © the-art-of-flight

02 与神叫板

为了将单板滑雪的美妙与精神完美展现，他们决定去人类 未曾踏足的角落。

“不逼自己一把，就永远看不到身上的全部潜力。正是这种想法，最终将我们带到了地球上最具野性的地方。”

难度可想而知，毕竟没人可以凌驾于自然法则之上。

The Art of Flight © the-art-of-flight

例如在阿拉斯加，天气总是多变，基本早上醒来才能确定今天是否能拍摄。

正在筹划拍摄计划的特拉维斯 © the-art-of-flight

更多时候，他们只能干等，或者找点乐子。

The Art of Flight © Red Bull Media House

好不容易等到“天公作美”，又冒出个大问题。

由于很多地方都从来没人类踏足过，他们必须得靠自己在暗藏危险的裂缝中找出滑下山的路，顺便给它们起个名字。

面对这种恶劣环境，他们经常笑称自己像在月球。

“但这就是我们想要展现的创造力”，穆勒解释道，“我希望人们明白单板滑雪从不仅是一项运动。因为山在那里，你也在那里。所有你做的一切，都源于自己的灵魂，充满了无限可能。”

在出发去智利前，他们不顾“天气警告”，决定按原计划前往。

当他们到达安第斯山脉，一场“早已预料”的火山爆发拦住了他们。路、山、还有人，一切能看到的事物，都已经被火山灰覆盖，就像是世界末日来临。

“尽了最大努力还是没滑上，但我们觉得也不虚此行。因为追寻单板滑雪的旅程其实和人生一样，重要的不是抵达目的地，而是沿途的风景。”

The Art of Flight © the-art-of-fligh

后来他们将目光转到达尔文岭——一个“魔鬼”生活的地方。

由于环境过于恶劣，对于前往达尔文岭的要求，很多飞行员都回复 “绝对不行”。

排除万难的他们，最后也没有任何时间去做准备。所有预设计划，因天气突变被迫按下了快进键，单板滑雪之旅，转眼变成和时间的竞赛。

刚从冰河游过的众人感慨：“这感觉像是逃过了追杀。”

计划被打乱，他们一点也不失望，反而很享受。

“能在不可思议的地方滑雪，哪怕只有一趟，都会让我们觉得充满意义。尽管过程很痛苦，也想很多次放弃，但我们依然期待何时能再来一次。”

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最终，凭借不断求索与奋斗的精神，他们完成了这部足以被记入人类极限运动史册的伟大之作。

但他们“为热爱而生”的故事，并未就此完结。

The Art of Flight © the-art-of-flight

十多年过去。

仍有人因他们爱上单板滑雪，相信没有什么能阻挡人类对于热爱的向往。

特拉维斯，也仍在探索单板滑雪的可能：

努力拍摄如《第四阶段》等震惊雪圈的单板电影，让更多人看到这项运动的美妙。

创造被称为单板滑雪“天下第一武道会”的Natural Selection系列赛事，并联手奥地利Red Bull 实现了大规模电视转播。

挖掘更多年轻滑手，将单板滑雪精神继续传承。

当然他也仍和我们一起，力挺着每个心怀渴望的你，去追寻热爱。

完整版《飞翔的艺术》已登陆B站，您也可以点击下方视频观看：

1 小时 17 分 飞翔的艺术 Travis Rice and Curt Morgan's follow-up to That's It, That's All raises the bar of snowboarding, again.

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