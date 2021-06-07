为什么你该爱上下坡车运动

下坡车比赛很简单，哪个车手可以从山顶出发，以最快时间抵达山脚，规则非常简单、清楚，但玩起来可大有技巧。

因为下坡车骑的不是柏油路，路面肯定不平坦，有一定风险，车手或是车友，观看下坡车比赛，总是充满着各种热血及激情！

下坡车赛季集锦

01 所以下坡车就从山顶骑到山脚一样简单？

下坡车是重力运动，从起点到终点线，一条赛道可能需要三分钟才能完成，因此这是三分钟，是车手必须全神贯注，以及全力以赴的自我挑战。

最快抵达终点的车手就是赢家，虽然规则简单，但比赛结果往往十分接近，胜负之间很常相差不到一秒。

Jede Sekunde zählt! © Bartek Woliński

赛道通常很陡峭，车手骑乘过程约莫以 70 km/h的速度前进，请注意，这不是在柏油路，而是在可能充满湿滑的树根、跳台、堪比滑水道的石头路面，以及陡峭的off-Road上骑乘，步行都有一定难度，更何况是在高速下骑单车……

这也使得下坡车比赛，往往常可看到车手高速行驶下，容易发生摔车的画面。

Unfälle passieren immer wieder. © Bartek Wolinksi/Red Bull Content Pool

而UCI MTB World Cup是全球首屈一指的下坡车赛事，全球水平最高的车手们皆齐聚于此，巡回赛在世界各地进行，意味着赛车手必须适应各种环境，有的路线更是充满蚊子、雨水浸湿的泥泞地，有的路线则是炎热干燥、尘土飞扬，当然还有路线是拥有潮湿和众多蛇类栖息闻名。

02 我可以拿Ubike骑下坡车赛道吗？

别来乱！普通的通勤自行车在下坡车赛道寸步难行，不仅容易发生摔车，同时很高机率因此摔成废铁。

下坡车有专用车种，其避震系统与摩托车或汽车比拟，以协助车手应对极其崎岖的地面，当然煞车更是绝大关键，加上精密设计的车架，完美融合了刚性和强度，而且还要轻巧，事实上，你可以把下坡车想象成单车赛事的F1。

Downhill in Fort William © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

就像F1一样，因为速度快，所以安全至关重要！下坡车的车手们佩戴全罩式头盔，来保护他们的头部，同时戴上护目镜来保护他们的眼睛，并且加上护膝、手套和其他防护装备。

Die Sicherheit der Athleten steht mit jedem Rennen an oberster Stelle. © Boris Beyer/Red Bull Content Pool

03 听起来像下坡车很像F1？

当然，前面就有提到下坡车是单车界的F1。

并且在全世界不同地点进行多轮比赛，车厂们提供给车手尖端技术，协助车手能够顺利完赛。

04 为什么观众会为之疯狂？

惊险、刺激、高潮不断，正是下坡车比赛的特点！

而且比赛的不可预测性高，每个人都有当英雄的机会，只要你在过程中出现摔车、机械故障，或是天空突然下起大雨，这使得原先最被看好的车手，很有可能因此与冠军绝缘。

Nic nepřebije to, když dav sleduje závod ve skotském Fort Williamu © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

当然在赛道上，技术、速度和勇气，透过刻苦训练极展现，仍是取胜的不二法门。

如果无法亲抵现场观赛，Red Bull TV 每场比赛都进行现场直播，透过转播单位捕捉激动人心的时刻，让你宛如身处现场。

Loïc Bruni darf auf viel Fanunterstützung hoffen © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

下坡车赛成功激起了你的胃口，还有一个更狂、更猛的自行车比赛 Red Bull Rampage，这里的车手几乎以意想不到的飞越、速度，突破你的自行车视野。

05 下坡车赛有哪些重要因素？

选手步行视察赛道

在机械师组装比赛用车时，参赛车手被允许在赛道上行走检查，当车手在赛道上行走时，同时会寻找最快的路线，但也必须记住，由于天气等因素的不确定性，赛道在你登场前，仍有机会产生很大变化。

Auf der Suche nach der richtigen Linie... © Hanna Jonsson

当然车手并不是要找到最直接的下山路线，而是遇到转弯时，如何进入内侧以缩短的距离及时间，这也取决于选手的经验、胆识及对路线智慧的掌握。

练习

练习就是展现“智力游戏”的成果，会把刚刚行走视察的路线，骑过骑乘，找出最快抵达的方式。

选手会在赛道旁停下，试图找出可骑乘的路线，或是哪些路线可以值得一试，对车迷朋友来说，这是近距离看到最喜欢的职业选手绝佳机会。

Manche Athleten nehmen das Zeittraining sehr ernst! © Bartek Woliński

排位赛

总决赛前一天，车手们会参加排位赛。车手们根据自己的UCI World Cup积分排名，决定出发时间。

天气也会在此发挥作用。多年来，如果比赛当天遇到恶劣天气，顶级车手会希望较晚出发，这个想法非常合理，但也是一场赌博，因为无法得知气候将会有什么改变。如果积分较前的选手由于摔车，或机械故障而无法完成比赛，他们将获得「受保护车手」资格，让顶级车手能够因此参加决赛。

比赛日

选手通常比赛日的早上进行热身，大多数车手会带着训练台等器材到出发点，以帮助唤醒他们的双腿，并为即将到来的混乱做好准备。

终点线设有“热席”，成绩居首位的车手可坐在此，等待其他选手推翻他的时间，等待的时间是艰熬的，因为夺冠的主动权掌握在他人手上，很少车手可以在此待上很久，不过Aaron Gwin 在2015年的经典赛事，就为全世界示范“坐好坐满”。

Das lange Warten... © Nathan Hughes

积分就是奖品

赢得 UCI World Cup 能获得漂亮奖杯和鲜花，同时有一些象征性的现金，更重要是可以取得积分。积分最高车手，虽然不一定是冠军拿最多的选手，但可因此取得UCI World Cup总冠军荣耀，并且意味自己是整个赛季最稳定的车手！

名次积分

冠军200分、亚军160分、季军140分、殿军125分，第五名拥有110分。

但World Cup的总冠军不等于世界冠军。因为世界冠军是由拿下世锦赛的选手取得，世锦赛的车手代表国家，而World Cup的车手代表各职业队。

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