先把计算机都升级好，网友们翘首期盼，准备体验《电驭叛客2077》的故事情节，包你这段时间的等待都是值得的，接下来我要暴雷了。

万众期盼，在完成《巫师3：狂猎》后，CD Projekt RED这次抛弃了原本中世纪的魔法和马匹，改以充满霓虹灯的未来城市和改造人作为本次新作的背景。

就如同《巫师》系列作中，主角杰洛特-加龙省与各式各样的角色接触，完美的透过主线及支线任务将整个世界观的故事述说给玩家了解，这次《电驭叛客2077》同样遵循着昆特牌的传统。

在这次的故事中，在基努利瓦伊所扮演，戏份很重的银手钱宁带领下，玩家将在2077年的未来城市中，遭遇企业和帮派所经历的故事和回忆，而且还有许多很棒的街头故事值得挖掘。

这些支线任务都可以在这一切的发生地点－夜城找到。这些故事内容从阴暗可怕、有趣好笑到触动人心，通通都有。而他们都有个共通点，就是都能让玩家惊艳。

如果你有机会在夜城的街头上探索，以下五个精彩的故事可别错过了。

夜间使者将把你探索未来的心吞噬 © CD Projekt RED

失控的智能出租车

由于在《电驭叛客2077》中主角V可以选择不一样的人生轨迹作为了解整个游戏的起源故事，在你玩了主线任务一阵子之后就可以解锁一个失控出租车的世界事件。一开始它其实就是一个机器人版的《疯狂出租车》，非常直接了当就是一个追捕任务，但到后面却不尽如此。而一切的一切，就从和未来自动出租车公司德拉曼的一通电话后开始失控。

里面有一台出租车甚至还在玩《传送门》GLaDOS的梗，另一台则是陷入忧郁的深渊中，总之这个任务就是包含着各种曲折离奇故事的闹剧

发现有许多的自动出租车消失，并没有回到原本的基地，V需要开始翻遍夜城的各个角落，将每一台失控的出租车找回来。一但玩家开始遇到了第一台的未来出租车，就会发现每台车都有不同的心境写照，而一趟有趣好玩，探索人工智能的内心情境的旅程正式开始。里面有一台出租车甚至还在玩《传送门》GLaDOS的梗，另一台则是陷入忧郁的深渊中，总之这个任务就是包含着各种曲折离奇故事的闹剧。而让整个故事进入高潮的则是在所有德拉曼的出租车齐聚一堂的时候。

他们说：“在粉红色的灯旁边”，但我还是迷路了 © CD Projekt RED

突袭顶楼

在《电驭叛客2077》中，结构较大的故事中有许多主线或支线剧情中很少出现但是在个别的世界中占据了中心地位的角色。游戏中最大型的支线任务或世界事件都是有包含像是银手钱宁（基努利瓦伊饰演）和夜城最全能的超梦剪辑师茱蒂・阿尔瓦雷兹等主要角色。

毛毛细雨，走在被霓虹灯照亮的街上，接到夜城市长候选人佩拉瑞兹夫妇的电话，请我们帮忙调查谁闯进了他们华丽的顶楼，像这样侦探类型的任务，在赛博庞克的世界中屡见不险。

要化身为一名专业的侦探，可以使用上V华丽的扫瞄器和其他配件来寻找线索。为了要让游戏中的支线故事有个完美的起承转合，像这样简单的闯空门任务就是一个很好让玩家了解这个世界正在被贪腐企业所控制的方式。

整个故事的发展非常疯狂，但这也只是为之后的一连串阴谋开启序章而已。我们不会爆雷，但必须跟你说，在这个故事中所做的几个重大决定，将会比在其他世界角落或是任何奖励的决定都更加有意义且重要。

當光線追蹤技術和次世代主機結合，你將為之前的質疑感到抱歉 ;) © CD Projekt RED

彼得潘杀手

说到世界的其他角落，如果你一心一意想到见识到夜城的所有样貌，那你可得见见夜城警察局的大河・瓦德了，他是一个我行我素的警察，非常适合《电驭叛客2077》复古未来的风格。

一趟赤裸诡谲、引人入胜但又峰回路转的旅程将述说游戏中较为沉重的故事⋯⋯

这个故事围绕在一名同时是连续杀人狂和抢劫犯的“彼得潘”身上，他目前正因脑内有一颗在车站遇袭的子弹而陷入昏迷，而大河跟V日夜不停且不惜违法，只为找到因彼得潘而失踪的男子们，这样的剧情安排，无非是一个教科书级别的惊悚片范本。一趟赤裸诡谲、引人入胜但又峰回路转的旅程将述说游戏中较为沉重的故事。其中一个失踪的男孩就是大河自己的侄子。玩到故事最后，不只是V会受到影响，可能也会让玩家本身对于夜城和未来世界有不一样的想法。

等一下，你住這！？！ © CD Prjekt RED

愿上帝保佑你

《电驭叛客2077》的剧情总是能够超出众人的期待，特别像是虎钩众和Wakeda的接应人请你完成的一个涉及连续杀人案任务。而目标是谁呢？是已被定罪的杀人犯乔舒亚・史提芬森，打电话寻求帮助的则是被乔舒亚杀害的受害者的伙伴。

Wakeda因为这个问题所以才请V帮忙的，而他想要在完成任务时在现场。虽然前面是这样说，但当玩家遇到乔舒亚后，一切就没有照当初约定的进行了。

在电视制作人和警察的护送下，乔舒亚计划要将自己钉在十字架上，以向大众分享他自己对于弥赛亚重生的信念。

聚焦于悔恨、失去、原谅、宽恕和众人对于名人的痴迷，这些才是这次任务所要传达的真正意念。也因为剧情过于奇异所以玩家们都会感到惊讶。而其中一个结局就是玩家要参加在舞台上记录的超梦十字架受难。

谁会不喜欢这个智能贩卖机呢？ © CD Projekt RED

日本权威和智能贩卖机布兰登

既可以黑暗严肃，同时《电驭叛客2077》也能够轻易的写出好玩有趣的故事。在游戏中为数众多的支线任务中，“日本权威”是要请V前往帮派的地盘，取回一个交通工具，并运送往特定地点。

这个任务可能是《电驭叛客2077》里面最简单的，但最后是以美国版本的《我们的办公室》中经典一幕，作为结局彩蛋。

被用卡车运送的是一名知名的日本外科医师，他会重现Hidetoshi Hasagawa当初在这部知名戏剧中的演说。再加上「意外的」杀死一个犯罪集团老大并以虎钩众代表现实世界的日本帮派屋久座，这也是另一个有趣的彩蛋。

另外一个有趣的任务剧情则是会遇到一个富有情感的自动贩卖机布兰登，在他被大型垃圾桶挡住看街道的视线后，如果玩家定期去看，会发现这个原本只是提供饮品的机器，摇身变成街访邻居的心理咨商师和朋友。

在《电驭叛客2077》的世界中充满了许多细节，想要脱离主线任务休息时，夜城里也有许许多多不同的故事等着玩家发掘。其中不乏有严肃、好笑或令人怀旧的故事，但他们都有一个共通点，就是他们都能让玩家感到惊艳。