你知道萨尔达传说吗？这个系列起源于1986年的电视游乐器红白机FamiCom上，至今，至今已经发售将近20款作品，同时也是总销售量破亿的世界级知名长青大作，而本系列故事世界观的一切起点与根源，便是本作《萨尔达传说 御天之剑》。

《萨尔达传说 御天之剑》 © Nintendo

《萨尔达传说 御天之剑》(ゼルダの伝说 スカイウォードソード/The Legend of Zelda Skyward Sword )是由日本任天堂开发，2011年发售在Wii上的一款作品，本作当年拿下了日本知名电玩周刊Fami通的40分满分评价，而于今年2021七月HD化移植至NS上。

当年Wii原版《萨尔达传说 御天之剑》主要卖点为，活用新版Wii遥控器(及Motion Plus强化配件)与双节棍控制器1:1动态侦测的体感操作，让玩家能以更直观、更反射的操作方式驾驭林克的神剑与盾牌，也让玩家透过各种直觉体感操作道具和场景的方式，更为沉浸和徜徉在战斗、解谜、探索与冒险的乐趣中。

《萨尔达传说 御天之剑》的故事背景

故事发生的舞台为漂浮在厚厚云层之上的「天空洛夫特」，这是一个信仰救世女神，而且风景美轮美奂的的岛屿乡村，在这边，乡民们乘坐足以承载人飞翔的大鸟「洛夫特鸟」，打理生活中的各种事项、包括交通。

故事的舞台－天空洛夫特 © Nintendo

故事的展开是，骑士学校就学中的青年学生林克(Link)几经波折，最后于考验人鸟默契的「乘鸟仪式」中获得优胜，并从在仪式中演绎女神的青梅竹马少女萨尔达(Zelda)手中，接过两人约定许久的亲手制作信物，并一同于高空中骑鸟散心。

林克和邻家幼驯染的空中散心、两人世界 © Nintendo

然而就在散心的过程中，两人却一起受到明明来自云层之下、高度却足以突破云层的不明巨型黑色龙卷风袭击，因为这个突如其来的神秘袭击，林克昏迷、萨尔达自云海上掉落、并失踪。

在林克终于自昏迷中醒来的那个夜里，有着雕像样貌、却能自由飞行的神秘剑灵法伊(Fi)出现在林克面前，传达林克和萨尔达两人均肩负重大使命的讯息，在法伊的指引之下，林克拔出了被天空洛夫特秘藏已久的「女神之剑」，并决意前往云朵下那片神秘的未知大地，寻找受袭击而掉落至云层之下的萨尔达，展开探询青梅竹马的旅程。

某种程度来说可以算是本作女一的剑灵法 © Nintendo

御天之剑的萨尔达是温暖坚强、还会花式撩你的青梅竹马兼邻家女孩，而非寡言冷酷扑克脸的救世机器 © Nintendo

Wii版《萨尔达传说 御天之剑》的操作特色

与原生GC平台上，其后在开发中才左右镜像化跨平台至Wii的《萨尔达传说 曙光公主》不同，本作御天之剑算是第一款、也是唯一一款原生在Wii上的萨尔达传说系列作品，也因此本作在诸多操作上大量、甚至是巨量的使用了Wii的遥控体感系统，尤其是在战斗模式中，玩家可以自由以体感决定挥砍方向、甚至是可以将你的剑举高对空集气，使出光波剑气攻击，本作原名Skyward Sword也是源自于此。

主视觉这个举剑动作真的帅 © Nintendo

游戏中也有不少设计和系统，是以此可以自由挥砍的根基作发展，甚至是用以解谜，这些体感挥砍衍生出的相关机制，也是萨尔达系列中独一无二的存在，当然，这个体感挥砍系统，在经过调整强化后，也和这次的《萨尔达传说 御天之剑HD》一并回归到NS平台。

但讲实话、有一说一，除了战斗的部份以外，我们前面有提到原本Wii版的《萨尔达传说 御天之剑》就已经有着许多大量、甚至是巨量的体感操作，包括走钢索、骑鸟、遥控无人机甲虫，以及许多你从中后盘开始，会陆陆续续接触到的不少机制，而面对这些体感操作机制，即便你的Wii遥控器是新版的、即便你使用了Motion Plus配件，但也许是因为当年的硬件水平不足、也有可能是体感游戏制作经验不够，因此在原版的《萨尔达传说 御天之剑》中，这些体感操作的流畅度、感应的精确度、以及对于玩家输入体感指令后回馈的灵敏度，其实全部都在及网格线以下，就都只是勉勉强强还能玩的程度。

这片当年能拿下40分满分，完全是因为其他的部份相当优秀，以及在开放冒险游戏中可以体感操作剑戟战斗太过划时代，本作在当年有着太多太多的亮点，足以让它扣完操作的缺点分数后依然超过40分，也让体感操作欠佳的缺点能够被睁只眼闭只眼轻轻带过、甚至是让不少破关的玩家只字不提这个问题。

右边这位就是在本作人气莫名高的，你的练剑好朋友兼本作男二(?) © Nintendo

NS版《萨尔达传说 御天之剑HD》的实际操作体验

在NS版的《萨尔达传说 御天之剑HD》中，由于硬件运算与感测能力的提升，画面更新率达到每秒60FPS、对于玩家的挥剑感应也更加精准，因而战斗上的体验相较于原版有着显著的提升；此外由于是以右手感应模拟挥剑，左手感应模拟举盾，因此更能以左手架盾格挡、甚至是精准格挡招架对手攻击后、制造对手的空门破绽，以便我们作出更强力的连段攻击，更能以双手模拟射箭动作等，让你能透过体感操作，感受真正物理意义上剑拔弩张的紧凑战斗。

行云流水的剑戟战斗，这是《萨尔达传说 御天之剑》的核心之一 © Nintendo

而在这次的HD移植版中，除了战斗方面的体感有显著加强到合格的水平以外，其他方面的体感，尤其是各种移动相关的体感操作，相较于Wii原版来说大多是原地踏步、甚至开倒车，即便这次的HD移植版追加了按Y钮可以实时校正重置陀螺仪的功能，但说实话对于整个操作的流畅度来说还是瑜不掩瑕，这个校正功能加的分数、远远补不回体感移动操作方面、调校太过打混所扣的分，当年Wii版的体感在移动相关功能感受有多差，这次NS版的感受就有多糟，甚至是有过之而无不及。

NS的硬件相较于Wii可说是有着长足进步，但很显然天剑HD在战斗以外的体感调校用心程度还有很大的进步空间 © Nintendo

但即便移动层面上的体感操作差强人意，在这次HD版中也追加了新规的「纯按键操控」，以方便使用手提模式或 NS Lite主机游玩的玩家也能轻松游玩，也可以让你跟那些阳春简陋因此烦燥扰人的体感移动机制暂时道别，甚至是你想躺着玩也毫无问题。

而纯按键模式下的挥剑动作，则是以右模拟来模拟挥砍方向，只要朝你想挥砍的方位拨动右模拟，就可使出对应方向斩击，直劈、横砍、斜切，完全都不是问题，刺击则是按下右模拟、天剑必杀技则是将右模拟向上扳，而纯按键操作模式从举剑，到正式开始蓄力的待机时间，甚至比Joy Con体感模式还短还快，是真正的剑随心动。

天剑HD在纯按键操控模式下的手感算是接近旷野之息，真的要说纯按键操作哪边不够好，大概就是捕虫的手感有点不太自然，然后转视角和挥剑跟跑步偶尔操作上会打架 © Nintendo

NS版《萨尔达传说 御天之剑HD》的承先与启后

原Wii版的《萨尔达传说 御天之剑》即便发售距今已经是将近十年前，但其实它是《萨尔达传说 旷野之息》的前一款作品，御天之剑不是旷野之息的前两代作品，也不是前三代，它就是前一代没错。

所以NS版《萨尔达传说 御天之剑HD》不只承继了以往萨尔达系列作品的传统特色，当中更有许多崭新的改革创意是接着延续到《萨尔达传说 旷野之息》，例如林克使用各种动作都会消耗耐力的耐力制，就是起源于本作御天之剑，而旷野之息的操作模式和部份手感设定，也有回馈到本作的纯按键操控模式上。

因此如果你本来就是《萨尔达传说 旷野之息》的玩家，这片玩起来你会倍感亲切，同时本作的剑和弓不是消耗品，盾虽有耐久度设计但有耐久度残量表让你看，而且只要盾牌没有完全毁坏之前，都可以修复回原先耐久度满表的状态，不只你可以补血，你的盾也可以补血。

甚至剑、盾、弓都有升级强化的改造机制，所以所有的装备都可以确实陪你走到破关、而非只是你海拉尔人生的消耗品过客、让你玩起来可以真正的放飞自我，不用再提心吊胆的担心何时装备会损毁；而且除了你的武具装备可以改造以外、你的各种过关道具也都可以改造、甚至会具备战斗中可以使用的实质功能，因此你的各项武具都会是陪你到最后的好朋友，玩起来相当舒服。

NS版《萨尔达传说 御天之剑HD》是否值得购买

如果你原本沒有接觸過薩爾達傳說系列，其實不用擔心故事上會不會有銜接不上你會看不懂的問題，因為《薩爾達傳說 禦天之劍》的時間軸是設定為目前所有薩爾達傳說世界觀的起源、是時間點最為古老的作品，本片就是所有薩爾達傳說系列的前傳，所以照著劇情跑、尤其這片還內建中文，所以你絕對看得懂，放心。

那如果你原本是《萨尔达传说 旷野之息》的玩家，但没有玩过以往系列，那《萨尔达传说 御天之剑HD》也是很适合你补课的一款作品，因为目前排除光荣代工的无双外传灾厄默示录以外，《萨尔达传说 御天之剑HD》是跟《萨尔达传说 旷野之息》血统最接近的作品，战斗系统玩起来也相当刺激、独树一格别具匠心，你不用担心玩起来会有水土不服的问题，而且《萨尔达传说 御天之剑》会提及林克与萨尔达名字的传承、以及大师之剑如何诞生，等等日后成为本系列传统的基石设定。

传说就起源于你的手上 © Nintendo

题外话，MASTER这个词汇在英文中有着诸多含意，在《萨尔达传说 御天之剑HD》的原文版中也不例外。而本系列的传统名剑MASTER SWORD中译叫大师之剑，因此本作的中文版将所有MASTER字词、都替换成只有片面意义的「大师」，即便林克只是个还没出师的骑士学校学生，也是要被法伊叫成「大师林克」其实或多或少会有点出戏。

天空和陆地的实时传送功能？萨尔达呢？不管你喜欢哪个，都请另外再付850台币喔。啊？嫌贵？你想买还不见得买得到！这就是任天堂、这就是Amiibo © Nintendo

整体来讲这款《萨尔达传说 御天之剑HD》，除了在价格相关议题上让一部分消费者颇有微词，例如十年前的游戏炒冷饭还卖3A大作价码1790元台币，要卖3A大作价码也就算了、体感操控优化还颇敷衍；以及相当重要的实时往返传送功能、被另外拆卖成850元台币的萨尔达与大鸟Amiibo，想要一只羊扒两层皮，排除这些价格上已经被诸多消费者连番吐槽的问题不谈，原版的《萨尔达传说 御天之剑》能拿下满分评价，就足以证明这款确实有料。

《萨尔达传说 御天之剑HD》销售日日期一公布，亚马逊没多久之后马上就预购卖到缺货 © Nintendo

啊？你说你已经玩过Wii原版的《萨尔达传说 御天之剑》了，不知道该不该买这片NS移植版《萨尔达传说 御天之剑HD》？

基本上NS版HD化后，和原本Wii版相较之下的好与坏，我在这篇都写得差不多了，顶多就迷宫来回走，和其他一些鸡毛蒜皮、白璧微瑕的小问题，这种你玩过原版的话本来就会知道的事情，这边就不重复多写，其他就看你自己想不想感受以下这些进步和差别。

以现代技术重新梳理后的1080@60FPS画面 优化过的体感战斗机制 纯按键操控设定吸不吸引你 对很多人来说非常重要的中文化 让你用850台币加购的两地折返功能

总之我是买了，《萨尔达传说 曙光公主》如果上了NS，我还是会再买一次。

买！ © Nintendo

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