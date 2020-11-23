MotoGP1 分钟

坚强又谦逊的车手：MotoGP™崛起的新星Brad Binder专访

Brad Binder在RBTV新推出纪录片的开头透露，他一生只想做一件事：比赛。 请观赏他从“小镇男孩”到MotoGP™大奖赛赢得冠军的历程。
作者 Matt Ogborn发布于
Red Bull KTM厂队的车手Brad Binder ，是2020年MotoGP™赛季取得个人职业生涯首胜的4名车手之一。 8月9日在捷克共和国布尔诺（Brno）战役的胜利，对那些熟悉他的人来说，不足为奇。
正如MotoGP™的评论员Matt Birt所言：当他全力以赴时，壮观的场面是值得期待的。 你将会在MotoGP™赛道上看到最伟大的景象之一。但是Binder是如何从采矿小镇Krugersdorp一路登上颁奖台的荣耀呢？ 而谁又是其背后的推手？
本文中，我们罗列了这位25岁才华横溢的车手，至今重要的里程碑：

在家磨练

Brad的父母Trevor和Sharon，相信Brad和弟弟Darryn自幼就对赛车感兴趣。 就像大多数南非的孩子一样，家里的后院变成了他们的游乐场，他们很快从四轮卡丁车转换成两轮的摩托车。 正如Darryn所言，最初只不过是“家庭出游”的游戏，但很快就变得具有竞争力。 Trevor记得：当我们停止卡丁车运动时，我对我的妻子说：我们就买摩托车吧！然后我们每个月可以有一个周末参加比赛...但这从未发生，基本上我们每个周末都回到赛道上。

展翅

Brad在2005年开始参加比赛，并迅速开始在50cc、125cc和150cc比赛中向冠军发起冲击。 为了经受住更严峻的考验，全家人竭尽全力存钱并开始将他送往国外。 在2009年进入Red Bull MotoGP新秀杯之前，他参加了英国艾普瑞利亚超级青少年系列赛。当时，他并不是最快的赛车手，但是“这位瘦小孩”很快就学到了东西，甚至断了手指还依然拼命完成比赛，在意大利，他终于第1次登上了颁奖台。 Brad表示说：新秀杯是一大转折点。 那是我整个职业生涯真正开始的地方。 那三年中，我学到了许多东西，与全世界速度最快的孩子一起比赛。
This backyard racetrack was the first battleground for a young Brad Binder
A young Brad Binder.
Brad Binder in the Red Bull Rookies Cup.
Brad Binder riding Moto3 in Spain in 2016.
Brad Binder celebrates winning the Moto3 title.
Brad Binder racing in Moto2.
Brad Binder with his bike in Red Bull KTM Factory Racing team 2020 livery.
Brad Binder celebrates his first MotoGP win.
This backyard racetrack was the first battleground for a young Brad Binder
© Image courtesy of Binder family
01/08

持续精进

当他在2012年加入Moto3时，成功并非易事。 直到Aki Ajo车队发现了他的潜力，并让他有机会在2015年效力Red Bull KTM Ajo，从此，他开始大放异彩。 他于2016年在西班牙大奖赛上从后排发车，出色地闯进了前排位置，并赢得他的第1座Moto3分站冠军，然后又赢了6场比赛，首次成为赢得世界冠军的车手。 这位备受尊敬的芬兰车队老板解释说：他在星期六晚上告诉我，别担心，老板，我会做到的。我问，你是什么意思啊？ 他说：明天我将赢得比赛。

回归后更强大

2017年大胆挺进Moto2之前，Binder在测试时，因意外造成手臂三处骨折，这也限制了他在新摩托车上的练习时间。 之后他在阿根廷赛事，手臂又再次受伤，他只能在场外观战3场赛事，无法参加比赛。 但是，他努力勤训精练，奋力恢复健康，并在他的首季拿下3次登上颁奖台的殊荣。 他的烦恼很快就消失了，当车队在2019年研发一辆更精良的摩托车时，他在赛季后半段赢得5场胜利，仅以3分的成绩落后最终世界冠军Álex Márquez。 他透露：赛季的下半年真是太不可思议了。在未来，让我成为更坚强的车手。

与英雄们一起竞赛

当他接到来自Pit Beirer打来的电话，邀请他到Red Bull KTM Tech3车队参加MotoGP™比赛时，对他来说，这真的是梦想成真。 几个月后，待车手席位安排确定后，Binder被任命与PolEspargaró一起为厂队效力。 即使他在季前测试中转倒受伤，但很明显看得出来，他确实有一些过人之处。 Beirer表示：他的第一次练习就很快。 他在KTM展示的实力，是我们从未见过的。 非常令人印象深刻。 值得注意的是，整个库房现在充满了正能量。

夺冠的感觉

捷克共和国布尔诺战役。 缩短又延迟赛季的第3站。 Binder 在排位赛拿下第7名，然后进行了一场无懈可击的比赛，最后9圈就取得领先位置。 他竭尽全力为自己和他的车队在MotoGP赢得光荣的首胜佳绩。 Beirer热情地说：这真是太棒了。想起时，我仍然无法停止开心的微笑，因为那是最好的日子之一。
这场胜利在全世界头条新闻占满了版面，并让他在自己的祖国变得更加有名。 幸运的是，对Binder的车迷来说，他才刚开始，而Darryn也认为，他的哥哥现在正蓄势待发，几乎没有人能够阻挡他的路：当他坚强时， 任何事都难不倒他。
请欣赏Brad Binder的纪录片。
随时随地体验RedBull.com的精彩内容，欢迎点击下载Red Bull TV iPhone和安卓平台的手机应用程序。
关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！