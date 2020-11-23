坚强又谦逊的车手：MotoGP™崛起的新星Brad Binder专访

Red Bull KTM厂队的车手Brad Binder ，是2020年MotoGP™赛季取得个人职业生涯首胜的4名车手之一。 8月9日在捷克共和国布尔诺（Brno）战役的胜利，对那些熟悉他的人来说，不足为奇。

正如MotoGP™的评论员Matt Birt所言：当他全力以赴时，壮观的场面是值得期待的。 你将会在MotoGP™赛道上看到最伟大的景象之一。但是Binder是如何从采矿小镇Krugersdorp一路登上颁奖台的荣耀呢？ 而谁又是其背后的推手？

本文中，我们罗列了这位25岁才华横溢的车手，至今重要的里程碑：

在家磨练

Brad的父母Trevor和Sharon，相信Brad和弟弟Darryn自幼就对赛车感兴趣。 就像大多数南非的孩子一样，家里的后院变成了他们的游乐场，他们很快从四轮卡丁车转换成两轮的摩托车。 正如Darryn所言，最初只不过是“家庭出游”的游戏，但很快就变得具有竞争力。 Trevor记得：当我们停止卡丁车运动时，我对我的妻子说：我们就买摩托车吧！然后我们每个月可以有一个周末参加比赛...但这从未发生，基本上我们每个周末都回到赛道上。

展翅

Brad在2005年开始参加比赛，并迅速开始在50cc、125cc和150cc比赛中向冠军发起冲击。 为了经受住更严峻的考验，全家人竭尽全力存钱并开始将他送往国外。 在2009年进入Red Bull MotoGP新秀杯之前，他参加了英国艾普瑞利亚超级青少年系列赛。当时，他并不是最快的赛车手，但是“这位瘦小孩”很快就学到了东西，甚至断了手指还依然拼命完成比赛，在意大利，他终于第1次登上了颁奖台。 Brad表示说：新秀杯是一大转折点。 那是我整个职业生涯真正开始的地方。 那三年中，我学到了许多东西，与全世界速度最快的孩子一起比赛。

This backyard racetrack was the first battleground for a young Brad Binder © Image courtesy of Binder family 01 / 08

持续精进

当他在2012年加入Moto3时，成功并非易事。 直到Aki Ajo车队发现了他的潜力，并让他有机会在2015年效力Red Bull KTM Ajo，从此，他开始大放异彩。 他于2016年在西班牙大奖赛上从后排发车，出色地闯进了前排位置，并赢得他的第1座Moto3分站冠军，然后又赢了6场比赛，首次成为赢得世界冠军的车手。 这位备受尊敬的芬兰车队老板解释说：他在星期六晚上告诉我，别担心，老板，我会做到的。我问，你是什么意思啊？ 他说：明天我将赢得比赛。

回归后更强大

2017年大胆挺进Moto2之前，Binder在测试时，因意外造成手臂三处骨折，这也限制了他在新摩托车上的练习时间。 之后他在阿根廷赛事，手臂又再次受伤，他只能在场外观战3场赛事，无法参加比赛。 但是，他努力勤训精练，奋力恢复健康，并在他的首季拿下3次登上颁奖台的殊荣。 他的烦恼很快就消失了，当车队在2019年研发一辆更精良的摩托车时，他在赛季后半段赢得5场胜利，仅以3分的成绩落后最终世界冠军Álex Márquez。 他透露：赛季的下半年真是太不可思议了。在未来，让我成为更坚强的车手。

与英雄们一起竞赛

当他接到来自Pit Beirer打来的电话，邀请他到Red Bull KTM Tech3车队参加MotoGP™比赛时，对他来说，这真的是梦想成真。 几个月后，待车手席位安排确定后，Binder被任命与PolEspargaró一起为厂队效力。 即使他在季前测试中转倒受伤，但很明显看得出来，他确实有一些过人之处。 Beirer表示：他的第一次练习就很快。 他在KTM展示的实力，是我们从未见过的。 非常令人印象深刻。 值得注意的是，整个库房现在充满了正能量。

夺冠的感觉

捷克共和国布尔诺战役。 缩短又延迟赛季的第3站。 Binder 在排位赛拿下第7名，然后进行了一场无懈可击的比赛，最后9圈就取得领先位置。 他竭尽全力为自己和他的车队在MotoGP赢得光荣的首胜佳绩。 Beirer热情地说：这真是太棒了。想起时，我仍然无法停止开心的微笑，因为那是最好的日子之一。

这场胜利在全世界头条新闻占满了版面，并让他在自己的祖国变得更加有名。 幸运的是，对Binder的车迷来说，他才刚开始，而Darryn也认为，他的哥哥现在正蓄势待发，几乎没有人能够阻挡他的路：当他坚强时， 任何事都难不倒他。