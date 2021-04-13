全球其中一位最受欢迎投球手Lethal Shooter（又名Chris Matthews）分享篮球生涯带给他的人生课程。

Lethal Shooter（又名Chris Matthews）跟顶尖的NBA及WNBA运动员合作以改善他们的投篮技术，也在其职业生涯中屡次创下惊人记录而夺得其绰号，声名远播加拿大、俄罗斯和中国。

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