© Brian Hall/Red Bull Content Pool
细听顶尖投篮训练师Lethal Shooter人生哲学
全球其中一位最受欢迎投球手Lethal Shooter（又名Chris Matthews）分享篮球生涯带给他的人生课程。
Lethal Shooter（又名Chris Matthews）跟顶尖的NBA及WNBA运动员合作以改善他们的投篮技术，也在其职业生涯中屡次创下惊人记录而夺得其绰号，声名远播加拿大、俄罗斯和中国。
Lethal Shooter对于投篮、篮球及生活的哲学成为我们新一年面对学习、考试和压力的好榜样。
“我从前并不像现在这样”，在华盛顿特区长大的Lethal Shooter说，“花了很多年时间去进步、坚持和训练肌肉记忆，每天扩阔我的视野、保持头脑清晰、认识适当的朋友、远离消极的人，及远离毒品和酒精。”
“当你做运动，尤其像篮球这样的运动更需要保持坚定，你付出多少就得到多少。”
“我们付出努力不单提升个人技能，更赋予我们坚定信念。就如一节篮球比赛时间很短，但正是我们展现技术的好机会。如果我们始终如一，就能自信满满及更有效调整自己的压力。”
“人生最精彩的地方是，任何事只要你坚持就会变得很棒。”
这位35岁人生前辈认为当今年轻人最主要的问题是“社交媒体的压力、短暂快乐、追求完美的压力，及别人看待自己目光的压力。”
失败是你变强大的一部分
Lethal Shooter决定成为教练，是希望将自己导师给予的精力和动力，在他成长的那个充满毒品、暴力、枪械罪案的犯罪小区传承下去。
“在他们教导我的时候，他们激励我成为一个更好的人。我当时是‘我很想成为教练’，因为没什么比帮助别人发展其技能及对自己生活保持积极更好。”
“篮球让我明白什么才是生活。
随时随地体验RedBull.com的精彩内容，欢迎点击下载Red Bull TV iPhone和安卓平台的手机应用程序。