《巫师 3》是一款自问世后不断受到推崇的电玩游戏，甚至被波兰总统作为国宝拿来当外交伴手礼 这款有着有接近巫师的法师，但游戏名叫巫师而主角却不是巫师的国宝游戏，究竟魅力何在？

《巫师3》写作巫师，但其实本质是猎魔士

主角杰洛特-加龙省的职业是WITCHER(波兰原文Wiedźmin)，这是一份以狩猎各种妖魔鬼怪讨生活的工作，而本作原著小说《THE WITCHER》在台湾的代理出版商和NETFLIX的影集版译名均为直观达意的《猎魔士》，就只有游戏代理名称，是比较奇葩的叫作容易让人误会作品定位的《巫师》。

因此比起巫师这种感觉偏向以魔法为主体的角色定位，主角的身分比较接近凭借着对于诸多妖魔鬼怪的专业知识，专精于斩妖除魔，又剑技法术双修的魔法战士，也因此这作品常被玩家戏称为波兰林正英。

在游戏中，你可以用刀剑、法印，以及各样的炼金产物、例如药水、剑油、或是混合各像奇幻效果的炸弹直接和怪物来个正面硬碰硬，也可以扮演旁敲侧击以类似的侦探角色身分，去抽丝剥茧找出许多和怪物相关事件的真相。

如人饮水冷暖自知，本作有着多样化的游戏方式让你可以用第一人称的角度，感受猎魔士的骄傲、与辛酸。

名作永不褪色

《巫师3》是由波兰游戏商CD Projekt RED所开发的产品，并于2015年五月推出，已经是款有点年代的游戏了，但本作在音乐、叙事、世界观的营造，以及代入感上的沉浸感都相当可圈可点，一推出就夺得许多电玩媒体奖项，并在同年数款大作中脱颖而出，夺得2015年游戏大赏（The Game Award）的“2015 最佳游戏”首奖。

而游戏中让玩家自由四处的冒险寻宝、探索整个游戏地图的过程，以及小游戏“昆特牌”，和各种让人脸红心跳的“塔罗牌事件”，更是让许多玩家津津乐道，接着在来年的推出的DLC资料片《血与酒》，更是让《巫师3》再连续拿到2016年游戏大赏的“最佳 RPG”奖项。

在游戏中对WITCHER这个职业的译名是狩魔猎人，加上这系列游戏已经出到三代，而游戏的一代，其实就已经是原著小说结束之后的后日谈，因此这款《巫师3》是原著的后日谈的最终章，是终点中的终点，因此这是一款扮演杰洛特-加龙省并带着剑与魔法降妖伏魔的同时，感受他在奇幻世界中的晚年生活的一款作品。

我没玩过前作，能直接玩《巫师3》吗？

《巫师3》在整个庞大的系列作品故事时间轴中，是最终章的最终章，那如果没有接触过前作游戏、甚至是原著小说，那对于游戏剧情的理解会不会有影响？

答案是肯定的，说都没影响是骗人的，多少一定会有一点影响，但说实话这个影响也只存在于游戏序章中，因为不只是你怕你看不懂剧情，比起你自己看不懂，游戏商更怕你因为剧情看不懂而不想玩这游戏。

因此游戏中，或是官方的影片平台上，都有各式的说明、以及影片，让你快速融入这个世界中。

光是《巫师3》这个游戏本身自己的剧情分量其实就相当足够，因此即便你没有接触过以往系列作品，但在这片游戏前期中各种你所看不懂的人物关系，或是各种势力斗争的来龙去脉，都会随着游戏的进度推进而逐渐明朗，在游戏剧情中有着很多的叙事角度，可以让你拼凑出整个故事的脉络，以抽丝剥茧理解整个游戏的剧情发展。

而且在游戏中你所扮演的杰洛特-加龙省，并非只是旁观者，而是当事人之一，也就是你的各种重大决定，都会对你所经历的游戏世界产生牵一发而动全身的变化。

要进场玩《巫师3》很简单，你只要知道主角杰洛特-加龙省是位小有名气的猎魔士、他在三代远行的目的是为了找寻身为女术士的旧情人叶奈法，以了解养女希里身陷怎么样的危机，与在二代还有一位女主角兼临时女友叫特莉丝，知道这些就可以了，其他人物关系在游戏中都会有交代，你可以前往这个神秘的世界开始冒险了。

单独《巫师3》游戏本篇在故事上就有一个非常完整的起承转合，后续追加的数据片更是画龙点睛，放心，你绝对看得懂。

《巫师3》新手入门的重要攻略提示

游戏开始时有四个难度可选，从简单到困难分别是看剧情就好、想流点汗，想流点血、死而无愧，当中看剧情就好、想流点汗这两个难度，有额外提供冥想就能原地无代价补血的功能，玩家可以依照自己的喜好选取适合自己的难度，正式进了游戏之后也可以在设定选项中重新调整难度。

游戏前期的杰洛特-加龙省算是一穷二白，没钱、没装备、也没等级，那没关系，在前期威伦这张大地图中的各个小村落，都会有布告栏可接任务，你就接、都接，而解任务推荐以主线任务，和我们角色等级相近的绿色支线故事这两者为重心，红色支线先别碰，因为痛苦太多收获太少。

前期的经验值主要来源都是解任务，威伦、诺格，主线支线都清一清，很快就能十几等，足够你的早期的狩魔猎人生活风生水起。

工欲善其事，必先利其器

装备和金钱来源方面，前期遗物等级装备一定是先装起来穿，等到你差不多要替换成更好的装备时，推荐一率拆解掉换素材。

主要两个因为前期要什么素材没什么素材，遗物装能拆解出来的素材在前期都是珍贵物资，几乎所有素材你都是缺的，如果前期你直接卖掉遗物装，很多时候你作装容易东缺一样西缺一样素材，光找这个素材怎么取得的这个时间，其实就让你少赚很多素材和经验值，更是拐个弯的浪费你和美女NPC培养感情的时间，不如直接全部换成素材比较划算，还可以兼差当个时间管理大师。

游戏前期如果你都有照着主线和绿色支线跑，把取得后要汰换掉的蓝白黄装备直接丢商店是最省事也最省时的；低阶符石类的镶嵌素材也多半都是过客，效力不强也用不久，但贩卖价格相当不错，有急用可以直接拿去变现，再加上修复装备这件事情其实是有些省钱小技巧的，如果这些你都有照作的话，前期其实不太会缺钱。

至于修复装备的省钱小技巧非常简单，你即将替换掉的装备别修，有照推主线支线的话，等你身上装备差不多要坏了之后，新的装备差不多也来了，你直接换上全新装备，再把你的旧装变卖换现金就可以了，或是意思意思拆个几件留些基本素材也不错，10等之前基本上不太需要花钱修装，如果真的遇到真命天装，觉得非修不可，偶尔会捡到修复工具，直接用捡到的修复工具修装也可以省下一笔开销。

更多的金钱来源和花费目标

对自己的赛马功夫、拳击技巧，还有赌牌手腕有自信的话，先存盘然后押金押到最高，也是一个不错的经济来源。

至于金钱的使用方面，因为作装的时候皮革碎片、硬皮革这两种素材的需求量很大，会有一部分的金钱支出是用在这部分跟商人购买皮革，所以如果你看到拆装拆出来的素材会有皮革素材，就可以先考虑要不要留着拆掉省点钱。

接着是用在草药商人上，这游戏的药物配方都是重要道具，身为一名优秀的狩魔猎人，剑和法印都是你的力量、知识和炸弹也是，所以基本上你只要看到有卖任何你没有的配方，就尽量买下来，然后尽量照着配方第一时间做出成品，不够的素材如果商人有卖，可以直接购买，尤其燕子和金莺是非常重要的恢复类魔药，毒性低效果高，能够让你顺畅的打完不少强力敌人。

《巫师3》各学派与技能特色介绍

这个游戏的中期开始，技能方面都是和装备相辅相成，而防具装备的主流基本上是首推狩魔猎人的各学派套装，不同的学派套装有不同的特色，狮鹫学派以法印为主、猫学派以速攻暴击为主、熊学派以防护特化为主、狼学派则是法印、武器、炸药样样通，毒蛇学派以毒属性和对人战特化为主，飞狮学以炼金为主体，可以使用更多的魔药和更强的炸弹。

這套就是毒蛇學派套裝，但要完全取得要到後期 © CDPR

《巫师3》技能前期推荐方向

游戏前期的技能配置如果以强度为考虑，不太会推荐红色相关技能，早期就算硬要点红色技能，也会因为缺少足量的红色突变物，即便点了出来成长幅度也是捉襟见肘。

早期进度会比较建议建议分配一部份的点数在蓝色法印流，主要是前期可以取得不少的蓝色突变物，配合这些蓝色突变物，能让你的法印技能强度成长更为突出，什么放火、护盾、击倒，心灵控制都是信手拈来如探囊取物，而且蓝色技能附加的加速活力回复效果，远远超过轻甲提供的活力恢复量，前期有活力不管你战斗中想做什么都方便。

再来是最早可以取得的学派套装就是法印流的狮鹫套装，种种的设计让法印流算是赢在起跑点，而且学派套装会随着游戏的进程一直升级，最后都抵达相同水平的终点，所以不用担心先作了11等的狮鹫套装会比作17等的猫套装吃亏。

顺便提一下法印流的亚克席点到三点，除了战斗实用以外，对前期的剧情拓展来说也满有帮助的，可以让你取得不少额外的情报和优势，值得早早点满，顺便提一下，点完的技能记得装备到技能栏才能启用效果喔，包括要让亚克席在剧情中发挥也是一样。

《巫师3》技能中期推荐方向

红色相关技能相关则是到了中期会开始有得发挥，因为作为红色技能核心的红色突变物是二十几等之后才有得足量供应，也是到了这个阶段才算真正解锁红色突变物，中期也会开放重制购买重制技能药水，这时就可以自由摸索自己喜欢的技能流派，能开始研究不同流派、不同打法，所带来的不同乐趣。

这是最早可以买到洗点数还原药水的地方 © CDPR

《巫师3》大后期总和战力最强流派，中甲炼金熊说明介绍

笔者玩过这游戏中所有的大末期各家学派，当中总和战力最高的就是中甲炼金熊。

炼金熊是原版《巫师3》中一个相当主流的流派，同时具备熊派的耐打、高爆发输出，更结合了炼金技能对于血量方面的续战力，以及各样强化BUFF。

原本的熊学派套装分类在重甲，熊学派重甲的特性就是高抗性、高防御、高肾上腺素提升，但缺点就是由于身为重甲，所以对于耐力方面的控管较为严格。

中甲炼金熊就是传统炼金熊的改良升级版，透过数据片解锁的附魔功能，可以把熊学派套装改为中型甲，配合通用学派中的狮鹫兽学派技能，可以同时大幅提高耐力回复与法印强度，除了原有炼金熊的超强优点之外，更补上原有的不足，真正作到毫无死角，如果你操作上够认真，要辗过最高难度的守卫也毫无问题。

《巫师3》大后期总和战力最强流派，中甲炼金熊技能点法，与细节详细说明

技能配置如图

中甲炼金熊 © CDPR

这边针对几个关键作说明

中间的突变选择瘾头，这是一个随着你药水毒性越高，你爆发就越强的核心技能，我们点高炼金相关提高抗性的技能，同时大量喝下BUFF药水，瘾头就会免费提供你相当巨额的输出爆发力。

红色技能最左边的两排分别是轻击和重击，这两排的关键招分别是回旋和怒气爆发，这两招会消耗耐力，结合消费耐力就会回血的海克娜煎药，和我们中甲流派的快速回复耐力，等于是血量上的永动机，所以这两招必出。其他轻击和重击上的相关技能就看个人喜好和用途，没有一定，你顺手最重要。

红色技能中的心意已决也必出，肾上腺素是我们重要的输出来源之一，心意已决可以让你被攻击而消耗耐力的罚则被免除，是核心技能之一。

这个游戏玩到后面要点出最下面的技能其实门坎有点高，而光点出技能还不够，还要有技能字段可以装备上才算启动这技能，所以技能格更是重要，因此怎么在有效的技能格子之中，取舍出关键技能就是另一门学问了。因为格子的和技能点数的数量都非常重要，所以我们这个流派"不点"被很多玩家视作主流的神技，聚精会神，是的，我们这个流派用不到聚精会神，原因后面会说，总之不点这招，你就现省五点和一个格子，很赚。

通用技能中的狮鹫兽学派技能必点，这是我们中甲流的核心，而且便宜大碗。

通用技能中的代谢控制必点，提升你的毒性抗性上限＝可以有更多药水BUFF＝配合瘾头可以强化更多攻击力＝配合组织变异可以再加更多血量，这是我们炼金流战士技能核心。

炼金技能中的耐力提高和耐性提高必点，原因跟上面代谢控制一样，提升你的毒性抗性上限＝可以有更多药水BUFF＝配合瘾头可以强化更多攻击力＝配合组织变异可以再加更多血量，这是我们炼金流战士技能核心。

炼金技能中的恐惧攻击，这边笔者帮你画个重点，这招是神技，必点。

原因是这个技能可以针对你所上剑油的敌人提高抗性保护，例如你上了针对人类、亚人种族的吊死者之毒，那你的攻击除了对人类和亚人有额外增伤以外，人类和亚人对你的攻击也有减伤25%。同时！这个游戏的伤害减免是用%数直接迭加的，这样讲可能有点模糊，我们直接秀数字就很好理解，原本敌人对你的攻击是造成一万的伤害，但因为你的重装、你的技能、让你的减伤堆栈到74%，所以这一万的伤害，你最后只会吃到两千六。

但是如果这时候你又补上了恐惧攻击所提供的25%减伤，那就表示你的抗性到达99%，你原本会受的伤害就会从两千六瞬间掉落到只剩一百，各种不痛不痒，简单的说，这招是神技，必点。

炼金技能中的协同作用和组织变异是选配，协同作用可以巨幅强化你的突变物，看你想加攻加血都行，而且没有操作门坎，是直接提升你的机体强度，这是一个很优的被动技能；组织变异则是每喝下一瓶煎药，血量可以加一千，配合我们前面提高的毒性上限，等于是用了这个技能你血量就可以多个三四千，但我们炼金熊这个流派，原本就有强化昆恩这个防御法印，配合我们再升级之后的中甲法印强化和耐力高速恢复，几乎是等于你的强化昆恩法印可以无限施放，所以其实这个三四千血量你未必真的用得到，因此定位选配，你喜欢就留着，觉得用不着也可以换掉。

至于如果你已经玩了好几轮，或是等级高到顶天可以解锁最后一格技能栏，那可以考虑放上炼金技能中的连杀快感，让你每收一颗头爆击率就+50%，非常凶猛，或是你可以把一个红色技能卸下，同时装上连杀快感和炼金技能中增加爆击伤害的猎人直觉，打起来也是神阻杀神。

想把技能塞满的代价真的不小 © CDPR

《巫师3》大后期总和战力最强流派，中甲炼金熊装备配置，与细节详细说明

防具方面

全套熊装附魔平衡改成中甲，配合我们前面提到的狮鹫兽学派技能，可以快速提高耐力回复和提升法印强度，其余防具镶嵌可以放上高等昆恩印记，再度提高昆恩强度。

武器方面

银剑首选湖女之剑，这是一把可以跟我们一同成长的最强银剑；钢剑的话选择就很多，只求方便的话可以选择血与酒数据片开放的陶森特骑士钢剑，省心又给力。

武器方面的附魔则是都推荐断裂大幅提升攻击范围，毕竟一寸长就是一寸强，我们这个流派单挑可以说是几乎无敌，即便是最高难度的最终头目和守卫都拿你没办法，所以提高攻击距离配合剑舞快速清理小兵，会是加速战斗结束的关键之一。

装备与药水 © CDPR

药在手，跟我走－《巫师3》最强流派，中甲炼金熊使用药水推荐，与细节说明

既然都是炼金流派了，那药水煎药当然也是关键之一，我们前面提到不需要聚精会神的原因也在这，战斗前只要先喝高等马里波森林，再喝下高等白蜂蜜，就可以直接拿走一点肾上腺素，重复三次就直接刷满肾上腺素，现省一个技能栏和五点点数。

煎药方面有前面提到的海克娜煎药，可以透过消耗我们这个恢复甚快的耐力转换成血量，进而达到血量永动的效果，因此海克娜煎药是核心，必带

除了海克娜以外，在满血时可以大幅提升我们攻击力的沼泽巫婆煎药也是另一个重点，配合海克娜提供的无限补血，等于我们是没有血量限制的在强化攻击力，核心之二，也必带。

除此之外的煎药和药水就很自由了，炼金这个流派最强的优势之一就是自由度高，核心技能不多，其他都是自由选配，煎药和药水方面当然也不例外，你想再提升输出可以试试女夜魔煎药，想要提高坦度首推狮鹫兽煎药，如果你想要一人单挑一群护卫，可以再试试追加吸血能力的血魔煎药，诸如此类，煎药和药水你都可以视任务和敌人自由搭配，只要你掏出一排药水，所有敌人都要倒下。