多年来，在著名的芬克(Finke)沙漠竞赛胜出，一直是让Toby Price在四轮房车望之却步的战役。 Ridin' Shotgun 是Red Bull一部全新的电视纪录片，经由本片，带您了解 Price 在Finke沙漠创造历史的壮举。

有些人看到的是障碍，而Toby Price 看到的却是机会。是的，2021 年达喀尔拉力赛最后导致他左锁骨骨折，并在沙特阿拉伯当地医院接受治疗，而非为他的KTM车队赢得第3次的胜利，但这次挫折是否会阻止他，尝试实现离家更近的目标呢？ 多年来被他否决的赛事？ 绝对不可能。

这位 34 岁的澳大利亚籍车手，在他辉煌的越野生涯，并没有遇到过多的挑战，但其家乡著名的芬克沙漠赛车就是其中之一。 也不是说他没有在 Finke 上取得过成功，Price 已经6次赢得摩托车类组的胜利——但在4轮上？ 这是他简历中罕见的一个缺憾，也是他决心要填补的一个位置，但都被多次的肩伤所耽误。

Price在 Finke 汽车类组对荣耀的追求，是最新Ridin' Shotgun 纪录片的主题，虽然这是一个结局圆满的故事，但一路是从澳大利亚顶端的艾丽斯泉到小阿普图拉小区，沿途还穿越芬克河。

If at first you don't succeed... © Andy Green/Red Bull Content Pool

对外行人来说，我们快速来堂芬克历史课。这项比赛始于 1976 年，当时一群当地摩托车赛车手为自己设定了一个挑战，看谁能从爱丽斯泉骑车到芬克河，然后以最快的速度返回——460 公里的往返行程，还与穿越澳大利亚红土中心3,000 公里旅程，从达尔文(Darwin)出发到阿德莱德(Adelaide)著名的汗号列车路线形影相随。

之后这条铁路线向西移动了 160 公里，但比赛仍然依循原来的路线，蜿蜒穿过恶名昭彰的艰苦内陆地形。更重要的是，它在每年 6 月女王生日长周末假期举行，还有什么比与你的朋友聚在一起，并在周末参加比赛尽可能快速地穿越沙漠，以远离一位在 16,000 公里外统治的女王更愉快的事。不，我们可不这么认为。

但让我们回到Price的比赛上。 汽车和越野车在 1980 年代后期加入了 Finke 的赛事，从那时起，没有人能够同时赢得摩托车和汽车类组的冠军，这就是他一直无法抗拒的挑战。问题是，他在 2016 年的第1次4轮比赛中获得第2名后，接续每年都失败，这是一个挑战。第2年，加上 2018和 2019 年（当时他领先超过 7 分钟，后因机械问题未能完赛），一切都以绝望告终，2020 年的疫情大流行也使这项救赎之旅付诸流水。

With Mark Dutton at his side, Price blitzed the run to Aputula © Andy Green/Red Bull Content Pool

2021 年，Price 对4轮成功的追求又渐渐燃起希望，但时间很快地变得不敷使用。 骑摩托车参赛 Finke 已是不可能，他必须快速与时间赛跑才能适应房车的驾驶状况，然后是熟悉4轮本身的车况，这是最快的解决之道，并及时赶回了澳大利亚。

拥有获奖卡车参加芬克比赛，这让他“即将参加的比赛沉默不语”。在外观看来它是一辆Mitsubishi Triton，但深入了解其技术和规格，你会发现 Dougan 的 8 缸 6 升引擎，带有 6 速换挡拨片，可推动 750 匹马力，所有这些都装在一个底盘上，底盘有很多碳纤维，和最先进的 Motec 电子设备位于卡车的神经中枢。真是太酷了，甚至没有将其放在重点介绍中。

Toby Price的新卡車亮相

Ridin' Shotgun 带我们了解 Price 在解决地形问题之前，还前往 Finke沙漠，并让他的卡车及时从美国运回澳大利亚参加活动的压力，以及将定制的庞然大物直接上路使用，带来初期不可避免的问题，并在沙漠中进行了 50 公里快速安定的测试，还有来自Price、他的父母John和Pauline，以及一群卷起袖子帮助他实现目标忠诚的家人和朋友，所带来无怨无悔深厚亲情的支持。

今年 6 月举行的第 45 届 Finke 沙漠赛事，计有 900 多名参赛者，但观众和其他参赛者最想看到的只有一个人和那辆卡车。 正是Price的魅力让Mark Dutton脱颖而出，他是 Red Bull Ampol Racing 冠军超级跑车队的车队经理，他担任了'there'赛段往返比赛的导航员。

Dutton 表示：每个人都喜欢Toby。他是这项运动的一项资产—他所回馈的，他为这项运动带来的人气，真是太棒了，而且他做得很好。

It was no surprise that Price's new trophy truck drew a crowd © Andy Green/Red Bull Content Pool

穿越 230 公里从爱丽斯泉到阿普图拉很清松——创纪录的 1 小时 39 分（我们会让其沉淀一会儿），但是在Dutton 换上Joe Weining之后，回来的路，嗯，情况就大不相同了，你可以看到只能靠自己了。

可以说Price已经有了更大的目标。当他谈到突破性的４轮胜利与他的两轮冠军头衔相匹配时，确实减轻了肩上所有的重担。这几乎是我在达喀尔受伤后第１次参加比赛。肩膀仍然有点小恙。这点令人有点担忧，但在比赛的周末没有太大影响， 并且最后能够获得良好的结果，这点疼痛和不适确实帮了大忙。

“既然我们已经获得这项冠军，我们可能会回来尝试双冠目标。”

以Price的意思，“可能”应该是“将会”。

The run back to Alice was fraught, but successful © Andy Green/Red Bull Content Pool

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