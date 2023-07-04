探索Tom de Dorlodot最喜欢的滑翔翼景点

滑翔翼运动员Tom de Dorlodot 护照上贴有 60 多个印章，他比任何人都更了解世界上有哪些美丽的地方。这位比利时人对空中的一切着迷不已，并且对冒险充满渴望，这让他能够前往最偏远的地方并参加最艰难的赛事。

身为Red Bull X Alps 赛事的常客，今年运动员将有 12 天的时间通过徒步旅行、飞行和攀岩来完成 1,223 公里的赛程路线，同时de Dorlodot也喜欢带着相机记录他冒险的全程经历。

请点击收听下方的播客单元，进一步了解 Tom de Dorlodot 在 2021 年Red Bull X-Alps赛事，如何与天气、疲劳和士气低落的挫折作争斗。

多年来环游世界，他最喜欢的目的地是哪里？请仔细阅读，找出答案。

点击此即时追踪链接，关注 Tom de Dorlodot 和其他参赛者在 Red Bull X-Alps 2023 比赛中的进度。

01 巴基斯坦喀喇昆仑山脉

“没有什么比在 7000 米以上的高度飞行更好的事了。那里的景色令人叹为观止！就像冲浪者的夏威夷或滑雪者的阿拉斯加一样，巴基斯坦是空中运动员的完美之地。”

请观赏下方的视频，了解de Dorlodot在一天之内飞越巴基斯坦四座最高山峰的英姿。

33 分钟 飞翔在巨人之间 滑翔伞飞行员 Tom de Dorlodot 和 Horacio Llorens 在短短一天内飞越了巴基斯坦的四座山峰。

02 尚比亚维多利亚瀑布

“穿越尚比亚南部维多利亚瀑布的飞行，可能是我乘坐动力伞进行过最美丽的飞行之一。我完全依靠我的马达，因为没有太多著陆的可能性。这很令人兴奋，因为降落在水上将意味着发生严重的问题。从空中看到这个巨大的瀑布 - 世界上最大的瀑布，真是太棒了。”

Tom de Dorlodot high above Victoria Falls © Tom de Dorlodot

03 法属波利尼西亚马克萨斯群岛和土阿莫土群岛

“大自然处于最美好的状态，纯净且未受破坏。这个世界上还有很多值得一看的地方，因此发现一个新的地方并飞向从未有人飞过的地方确实很特别。而乘坐帆船到达这些地方正是这种体验更加独特的原因。”

Exploring the beauty of French Polynesia © Tom de Dorlodot

04 印度喜马拉雅山

“印度是一次美妙的探索，我们找到了我们想要的东西，以前从未有过的飞行。打开一扇门，前往从未有人去过的地方，即使是当地人，这种感觉让人难以置信。这里的景色令人印象深刻。

请观赏下方的纪录片，进一步了解de Dorlodot飞越喜马拉雅山脉的历程。

16 分钟 高地 Thomas de Dorlodot和Horacio Llorens两位牛人上演穿越喜马拉雅山脉的大冒险。

05 法国安纳西

“安纳西是一处经典。它是航空界的麦加，因为它离我家不太远，所以它是我最喜欢的训练场之一。我在该地区有很多好朋友，飞行技术绝顶。“能从湖上起飞太棒了，如果迷失在山里。我通常会带上帐篷和睡袋，在这个地区探索几天。 ”

Soaring above the mountains in Annecy © Tom de Dorlodot

06 马达加斯加

“我有一张最爱看的世界地图，很长一段时间以来，我一直关注马达加斯加。当我们去的时候，交通很复杂，但能够沉浸在当地的生活方式中真是令人难以置信。 “真正深入其中，了解人们的生活方式。这非常有趣。滑翔翼对此非常有用，也是打破僵局的好方法。 ”

请观赏下方的视频，了解de Dorlodot发现马达加斯加一些令人惊叹的地点。

9 分钟 The Search in Madagascar Tom de Dorlodot and crew search the most incredible spots to paraglide on the beautiful island of Madagascar.

07 纳米比亚斯皮茨科普

“巨大的山峰与周围广阔的平原形成鲜明对比。爬到山顶可能相当困难，但之后的飞行是值得的。如果风刮起来，你可以在那里飞行几个小时，甚至直到日落。”

Exploring the stunning surroundings in Namibia © Tom de Dorlodot

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