Tom Pagès 极限越野电单车改装
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Tom Pagès积极备战2017Red Bull X-Fighters 极限机车花式竞技大赛！
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Tom Pagès - Bike Set-Up
对大多数极限电单车花式竞技的参赛车手而言，赛车的标准修改有那些? 无论如何，现今 Tom Pagès已将其领域带进另一层面的境界。虽然框架仍维持铝制，而部份为钛金属，但其子框架（例如座椅的抓握处）已经以碳纤维所取代。 除了那些碳纤维材料外，在任何可能的地方也可能被替换。
即使煞车把手及变速杆减轻了，另煞车盘和其他部份零件也钻了孔，期使进一步减轻车体重量。 而摩托车的叉子也更换为最新的空气叉，至少节省约1公斤的重量。
这是Pagès想到的方法，他持续研发如何能够将车体减轻，以满足空中花式动作的负荷，这些皆是持续想要改变的方向。目前这辆摩托车已比之前Tom所使用的摩托车(大约100公斤)减轻约15公斤之多。
Tom Pagès最近研创的新技巧
看来Tom为迎战今年Red Bull X-Fighters马德里站的冠军头衔，已做好充足的准备,如果您想成为当天盛事的一份子，欢迎前
关于Red Bull X-Fighters 极限机车花式竞技
早在2001年所建立的Red Bull 极限机车花式竞技(Red Bull X-Fighters) 比赛概念， 现在已发展成为全球规模最大、最受尊崇的自由花式越野机车巡回赛，特色就是来自世界各地最顶尖的车手，在全球各地展现他们惊人疯狂的越野机车花式特技。全球优秀的FMX 车手们决心让这项运动更上一层楼、再创高峰，并且深入每个他们拜访过的地方，让自由花式越野机车的爱好者遍布全世界。