Tom Pagès积极备战2017Red Bull X-Fighters 极限机车花式竞技大赛！

Tom Pagès - Bike Set-Up

对大多数极限电单车花式竞技的参赛车手而言，赛车的标准修改有那些? 无论如何，现今 Tom Pagès已将其领域带进另一层面的境界。虽然框架仍维持铝制，而部份为钛金属，但其子框架（例如座椅的抓握处）已经以碳纤维所取代。 除了那些碳纤维材料外，在任何可能的地方也可能被替换。

即使煞车把手及变速杆减轻了，另煞车盘和其他部份零件也钻了孔，期使进一步减轻车体重量。 而摩托车的叉子也更换为最新的空气叉，至少节省约1公斤的重量。

这是Pagès想到的方法，他持续研发如何能够将车体减轻，以满足空中花式动作的负荷，这些皆是持续想要改变的方向。目前这辆摩托车已比之前Tom所使用的摩托车(大约100公斤)减轻约15公斤之多。

Tom Pagès最近研创的新技巧

看来Tom为迎战今年Red Bull X-Fighters马德里站的冠军头衔，已做好充足的准备,如果您想成为当天盛事的一份子，欢迎前

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