在我们吃早餐之前，Dario Costa创造了世界纪录

2021 年 9 月 4 日星期六黎明刚过，职业特技飞行员达里奥·科斯塔 (Dario Costa) 在土耳其北部马尔马拉高速公路上的一条双恰塔尔卡隧道内启动了他特别改装的 Zivko Edge 540 飞机。

凭借 20 多年的飞行经验和无数航空壮举，这位 41 岁的资深飞行员已经在空中飞行了 5,000 多个小时——其中一半以上是在高性能特技飞行中。他甚至是第一个在 Red Bull Air Race Challenger Class 中获胜的意大利人。科斯塔多年来一直梦想着能够进行隧道飞行，这将是他迄今为止最艰巨和最复杂的工作。

当地时间早上 6 点 43 分，科斯塔被墙壁的混凝土弧形包围，在第一条隧道的昏暗灯光下起飞，凌晨时分，太阳在他的背上，提供了最佳的环境条件。有限的头顶净空意味着他必须将飞机保持在刚好在沥青上方的飞行路径上，同时还要管理每个翼尖和无情的墙壁之间只有大约四米的幽闭空间。

气流的变化，加上飞机高度灵敏的转向，只有不到 250 毫秒的反应时间，科斯塔在整个飞行过程中执行的手部动作只有几毫米。

Tunnel Pass pilot Dario Costa with Guinness World Record certificate © Nuri Yilmazer for Red Bull Content Pool

最关键的时刻之一出现在飞机闪过隧道之间 360 米的间隙时，当科斯塔准备将其穿入第二个隧道的狭窄开口时，这架轻型飞机暴露在侧风中。

“一切似乎都发生得如此之快，但是当我飞出第一个隧道时，由于侧风，飞机开始向右移动，在我的脑海中，那一刻一切都变慢了，”科斯塔解释道，“我做出了反应并专注于让飞机回到正确的路径上以进入另一条隧道。然后在我的脑海里，一切又重新加速了。”

随着科斯塔继续前进，他的平均时速为 245 公里，同时还观察着第二条隧道的坡度和形状的变化。当比赛飞机从另一边飞出时，意大利人在着陆前将其拉入庆祝循环。

一切似乎都发生得如此之快 Dario Costa

从起飞到离开第二条隧道，飞行距离为2.26公里。在不到 44 秒的时间里，科斯塔创造了一项经过认证的吉尼斯世界纪录以及另外四项记录。

隧道通行飞行获得了吉尼斯世界纪录，飞机通过的最长隧道（1,730 米），科斯塔获得了官方证书。其他四项值得注意的记录是：飞机首次通过隧道飞行、在固体障碍物下飞行时间最长、飞机首次通过两条隧道飞行以及飞机首次从隧道起飞。

科斯塔得到了匈牙利航空传奇人物彼得·贝森耶伊的指导。隧道飞行项目总共需要40人的团队，专门研发的培训技术和一年多的准备。

Tunnel Pass pilot Dario Costa of Italy celebrates © Samo Vidic for Red Bull Content Pool

科斯塔说：“我这辈子从来没有飞过隧道——从来没有人做过——所以我脑子里有一个很大的问号，一切是否会如我们预期的那样进行。” “当然，这是一种巨大的解脱，但巨大的幸福是主要的情感。对我来说，这是另一个梦想成真。”

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