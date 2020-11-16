Aston Martin Red Bull赛车车队在土耳其大奖赛经历困难的一天后，得以幸存下来，并为车队的第300场赛事，拿下双位积分进帐成绩。

Aston Martin Red Bull车队的 Max Verstappen 与 Alex Albon ，在2011年以来的首场土耳其大奖赛上均有积分进帐，分别获得第6、7名。但这场比赛，对两位车手参加的第300场赛事而言，原本可能有颁奖台或更好的成绩……

当2020 F1行程表公布后，土耳其大奖赛并没有出现在行程中。然而，受到全球疫情局势的影响，以及随后几场比赛的取消，伊斯坦堡公园赛道被要求列入行程之中，这是自2011年以来，首次承办F1世界冠军大奖赛的重任。

Pierre Gasly fights the incredibly slick conditions © Getty Images/Red Bull Content Pool

湿滑的赛道状况，车手在排位赛和正赛都遭遇了前所未有的挑战与磨难，20辆车在开场弯道上，由于抓地力不足造成不小的滑动与挣扎，大家仿佛在冰上开车。Verstappen自第3名起跑，从缓慢的发车状况恢复到了第4名位置，随后紧追Ferrari 车队Sebastian Vettel之后，他的队友Albon也紧追后方，伺机而动。

在前方，Racing Point车队的Lance Stroll取得领先地位，并将他的首次杆位佳绩运用得宜，超越队友Sergio Perez的位置，后者在第19圈，受到Verstappen来自后方的巨大压力攻势；看来，荷兰籍车手即将抢进第2名，但他在第11号入弯处，却戏剧性发生失速旋转意外，导致位置丢失，队友Albon接手挑战的任务。

来到第28圈，前4名车手位置，仅有10秒距离，仍由Stroll领军，Vettel居第4位。逐渐干燥的赛道，导致许多车手的中性胎遭到过度磨损，但由于赛道时而又太湿，无法完全润滑轮胎，这给车队带来前所未有的挑战与困境。

Turkey marked Aston Martin Red Bull Racing's 300th Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool

这样的赛道状况使Albon冲出赛道外，这位英籍泰裔车手在第34圈错失了第3名位置，此时， Lewis Hamilton已推升至Perez的前方，取得领先优势，并与Verstappen发生缠斗与近距离的追击行动，尽管维斯塔潘又重回第3名，但在最后的一次进站换胎后，被迫退居好几个位置。终场冲线，Verstappen拿下第6名，队友Albon紧追其后居第7名。

在不断变化的情况下，Mercedes车队的车手Hamilton仍保持前方领先地位，一直坚持到终场方格旗挥舞下，这位英国籍车手赢得年度车手总冠军，并追平车神Michael Schumacher的7座F1世锦赛纪录。Perez 与 Vettel则以2、3名登上颁奖台。Scuderia AlphaTauri 车队的Daniil Kyvat 与 Pierre Gasly 最后冲线，分获第12、13名。

Aston Martin Red Bull车队，将在巴林国际赛道两场赛事的第1场赛事重振旗鼓、再次出发，期待他们的第301场赛事，能为本赛季的终点画下美好的庆祝佳绩。