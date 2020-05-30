车迷们快笔记：最新2020 UCI MTB World Cup 赛历
车迷们久等了，2020年UCI MTB World Cup最新赛历终于出炉了，所有关于下坡车及越野车的场地及比赛讯息，都可在此悉知。
UCI终于发布最新2020 Mercedes-Benz UCI MTB World Cup 赛历，最新赛事要到九月份，才会开始点燃战火。
新的MTB World Cup将于今年的9月至11月登场，共在6个地区举办，其中3个地区会举办下坡车及越野车两项比赛。总计下坡车将分为七站，而越野车只有五站。将进行7轮下坡比赛，而越野运动员现在只有5轮。
葡萄牙的Lousã仍然是今年赛季唯一的新地点，并且压轴登场，瑞士的Lenzerheide原先仅进行越野车赛，现在会新增下坡车赛事。
奥地利的Leogang原先预定进行下坡车世锦赛，现在确定下坡车及越野车世锦赛都要在Leogang进行。
2020 UCI MTB World Cup 赛历
- 9月5–6日: (下坡车/越野车) Lenzerheide, 瑞士
- 9月12–13日:(下坡车/越野车) Val di Sole, 意大利
- 9月19–20日:(下坡车/越野车) Les Gets, 法国
- 9月29日-10月4日: (越野车) Nové Mesto, 捷克 (两轮)
- 10月7–11日: UCI MTB 世锦赛 Leogang, 奧地利
- 10月15–18日: (下坡车) Maribor, 斯洛文尼亚(两轮)
- 10月29-11月1日: (下坡车) Lousã, 葡萄牙 (两轮)
修改后的UCI World Cup赛程，仍然会根据全球疫情状况进行修改，所以仍还存在变更可能。
如何观看UCI MTB World Cup
直到2022年赛季，UCI MTB World Cup的下坡车及越野车的每轮赛事，Red Bull TV都会为你带来最实时的现场转播。
该周若仅进行下坡车赛事，决赛会在当地时间星期日登场，若是该周同时有下坡车及越野车，星期六会进行下坡车决赛，而越野车的决赛会在星期日举行。
Red Bull TV 会提供不同语言转播服务，英文是主要语言，西班牙语、德文及法文，则会根据赛事举办地使用语言而提供。
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