车迷们久等了，2020年UCI MTB World Cup最新赛历终于出炉了，所有关于下坡车及越野车的场地及比赛讯息，都可在此悉知。

UCI终于发布最新2020 Mercedes-Benz UCI MTB World Cup 赛历，最新赛事要到九月份，才会开始点燃战火。

新的MTB World Cup将于今年的9月至11月登场，共在6个地区举办，其中3个地区会举办下坡车及越野车两项比赛。总计下坡车将分为七站，而越野车只有五站。将进行7轮下坡比赛，而越野运动员现在只有5轮。

葡萄牙的Lousã仍然是今年赛季唯一的新地点，并且压轴登场，瑞士的Lenzerheide原先仅进行越野车赛，现在会新增下坡车赛事。

奥地利的Leogang原先预定进行下坡车世锦赛，现在确定下坡车及越野车世锦赛都要在Leogang进行。

2020 UCI MTB World Cup 赛历

修改后的UCI World Cup赛程，仍然会根据全球疫情状况进行修改，所以仍还存在变更可能。

En succesfuld genforening med Maribor ved World Cup scenen © Nathan Hughes

如何观看UCI MTB World Cup

直到2022年赛季，UCI MTB World Cup的下坡车及越野车的每轮赛事，Red Bull TV都会为你带来最实时的现场转播。

该周若仅进行下坡车赛事，决赛会在当地时间星期日登场，若是该周同时有下坡车及越野车，星期六会进行下坡车决赛，而越野车的决赛会在星期日举行。

Red Bull TV 会提供不同语言转播服务，英文是主要语言，西班牙语、德文及法文，则会根据赛事举办地使用语言而提供。

透过Red Bull TV App你可在不同数字装置上收看，若您有Smart TV，也可直接收看Red Bull TV 的节目。