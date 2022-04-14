MTB XC 世界杯彼得罗波利斯站战报

在巴西彼得罗波利斯的一个充满异国情调的新赛道上，越野精英们开始了梅赛德斯-奔驰 UCI 越野山地自行车世界杯的最新角逐。 如果您错过了比赛，可以通过下面的链接观看比赛的完整回放。

12 分钟 XCO 决赛集锦 – 彼得罗波利斯 Here’s what went down on the hillside of Petrópolis for the start of the UCI XCO season 2022.

从彼得罗波利斯获取 2022 XCO 结果和最新的世界杯总排名，并查看您可能在首轮比赛中错过的内容。

01 世界杯爱巴西，巴西也爱世界杯

17年来世界杯首次造访巴西，人们寄予厚望，不得不说，彼得罗波利斯给人留下了深刻的印象。 这座城市是巴西山地自行车的中心地带，从周五的 XCC 比赛开始前的练习日开始，大批车迷来到圣若泽自行车俱乐部。随后的比赛日，人们再次来到这里（周末的比赛总共售出 35,000 张门票。 巴西山地车迷的热情可见一斑。

The perfect arena to cheer the atheltes © Bartek Wolinski/@wolisphoto Spectators were packed in watching the racing throughout the weekend © Bartek Wolinski/@wolisphoto Everyone wanted to see home favourite Henrique Avancini © Bartek Wolinski/@wolisphoto

除了热情，让运动员们爱上巴西的一个更重要原因，是这里的 XCO 赛道。 4.5 公里的赛道出没于热带雨林，是一种视觉享受。 通过一些陡峭的攀爬、巨大的跳跃和下降，这是一个考验运动员技术和操控技能的赛道。 Ondrej Cink 在评论中总结道：“巴西的赛道真是太棒了。那是真正的 MTB”。

A beautiful place to go mountain bike racing © Bartek Wolinski/@wolisphoto Rainforest brings its own peculiar vegetation © Bartek Wolinski/@wolisphoto Athletes would have to deal with performing in high heat and humidity © Bartek Wolinski/@wolisphoto If rain got onto the track it takes some time to dry in a rainforest © Bartek Wolinski/@wolisphoto

02 XCC 竞争空前激烈

XCC现在拥有了自己的世界杯排名。作为本赛季第一场越野世界杯，我们预计到短道比赛会变得白热化。事实也正是如此。 周五的 XCC 比赛是渴望胜利的赛车手想要给人留下深刻印象的完美舞台，而宽阔平坦的赛道引发了了一些令人瞠目的紧张比赛。 在男子和女子比赛中，经过 20 分钟的全力以赴的比赛后，比赛进入了冲刺阶段。

6 分钟 XC 短道集锦 – 彼得罗波利斯 Watch highlights from the first XCC race of the new UCI Mountain Bike World Cup season in Petrópolis.

当天最大的明星毫无疑问是东道主英雄Henrique Avancini，他从一开始就在男子比赛中处于领先地位，令车迷们兴奋的是，他在比赛的大部分时间里都处于领先地位。 可惜的是，不断受到一大群骑手的挑战的他没能笑到最后。来自南非的队友 Alan Hatherly 在结束前仅几米的时候冲刺超过 Thomas Litscher，赢得了他的第一个 XCC 世界杯冠军。

前七名车手差距仅有五秒钟，这足以说明我们所处的赛季有多激烈。 还有八轮比赛结束，XCC 世界杯总冠军将在最后加冕，这只会变得更加令人兴奋。

Zur Freude der Fans führt Avancini den Großteil des Rennens. © Bartek Wolinski/@wolisphoto Der Südafrikaner Alan Hatherly bei seinem ersten XCC World Cup-Sieg. © Bartek Wolinski/@wolisphoto

03 一个快乐的Pauline Ferrand-Prévot对所有人来说都是巨大威胁

在经历了艰难的 2021 赛季后，前 XCO 世界冠军 Pauline Ferrand-Prévot 于去年提前退出了世界杯。 整个冬天，她一直在与专业教练和 EWS 冠军 Cecile Ravanel 一起提高她的技术技能，并在几周前参加 Cape Epic 比赛以提高她的耐力。 如今看来，一切付出都得到了回报。

带着新的活力和动力进入世界杯赛季，Ferrand-Prévot 表明：她回来了！在周五 XCC 比赛的最后一次攀登中，她冲刺超过英国车手 Evie Richards，夺得本赛季的第一场世界杯冠军。

1 分钟 女子XCC冲线 – 彼得罗波利斯 Find out who won the Women's XCC race at the UCI Cross-Country World Cup opening round in Brazil.

女子比赛与男子比赛一样激烈， 就在 Ferrand-Prévot 冲线后的一秒钟，Richards 和年轻的奥地利车手 Laura Stigger 在冲刺赛中展开了激烈的角逐，Stigger 脱颖而出。

There were multiple leaders throughout the women's race © Bartek Wolinski/@wolisphoto Ferrand-Prévot looking back to her happy, strong self © Bartek Wolinski/@wolisphoto Your first XCC podium of the season: Stigger, Ferrand-Prévot and Richards © Bartek Wolinski/@wolisphoto

04 本周末最大的赢家：Henrique Avancini

Henrique Avancini 没能赢得他的家乡世界杯，在正赛中获得第 11 名，但这不妨碍他依旧是最大赢家。在家乡参加世界杯比赛，一定是一个自豪和激动的时刻。 世界杯在巴西举行从某种程度上来说，是对他的恰当致敬，因为在推广巴西越野山地车这块，没有人比他做得更多。

When Avancini's name was announced over the PA there's was no bigger roar © Bartek Wolinski/@wolisphoto Brazilian-themed custom paint job for Avancini's Cannondale Scalpel © Bartek Wolinski/@wolisphoto Avancini racing at Friday's XCC race where he finished fourth © Bartek Wolinski/@wolisphoto

毫无疑问，本届巴西世界杯取得了巨大的成功，这也让Avancini感动到无比幸福。 他想为巴西的这项运动创造更多财富，而彼得罗波利斯的这个赛场上到处都是他的印记，他从 2015 年开始与父亲一起建造赛道。他也想回馈这项运动，因此他在比赛中使用的特殊的巴西主题定制涂装 Cannondale Scalpel，用于资助巴西 23 名新自行车技师的培训。

Avancini wurde am Ende des Rennens emotional. © Bartek Wolinski/@wolisphoto Henrique Avancini dankt den heimischen Fans für den Support. © Bartek Woliński/@wolisphoto

05 他做到了！Nino Schurter 追平 Julien Absalon 的世界杯夺冠纪录

在Nino Schurter 结束职业生涯后，他一定会对巴西记忆深刻。 继成为奥运冠军后，如今又在彼得罗波利斯赢得男子组比赛，他终于追平了Julien Absalon在世界杯上的 33 场胜利记录。 自 2019 年 7 月在 Les Gets 获胜后，他花了将近三年的时间才再次夺冠，终于追平记录。而这表明赢得其中一场比赛是多么困难。

Dascălu, Schurter und Marotte duellieren sich an der Front. © Bartek Wolinski/@wolisphoto Marotte und Schurter Kopf an Kopf, aber der Schweizer behielt die Oberhand © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Maxime Marotte获得第二。罗马尼亚的 Vlad Dascălu第三收官。

1 分钟 Nino Schurter 第33次封王 Watch XCO legend Nino Schurter return to the top spot at the first World Cup of 2022 in Petrópolis, Brazil.

Ein ereignisreiches Wochenende für Vlad Dascălu. © Bartek Wolinski/@wolisphoto

如今Schurter已经追平了世界杯的胜利记录，那么接下来每场比赛的所有话题都不可避免地会转向Schurter能否打破这一记录，成为有史以来最伟大的世界杯越野车手。 刚刚与他的 Scott-Sram 车队签订了一份为期两年的新合同以继续比赛，他拥有继续战斗的机会。

Schurter jubelte am Ende des Rennens. © Bartek Wolinski/@wolisphoto

06 终于……Rebecca McConnell赢得了世界杯冠军

2022 年首届 XCO 女子世界杯上发生了一些意想不到的戏剧性事件。甚至在比赛开始之前，比赛中的两个热门人选 Jolanda Neff 和 Evie Richards 都因病不得不退出比赛。

Ein süßer Sieg für McConnell! © Bartek Woliński/@wolisphoto

2021 年世界杯冠军Loana Lecomte从上个赛季开始就已经确立了自己的统治地位，本场比赛，她依然表现强势，在第一圈就取得了明显的领先优势。 然而，澳大利亚的 Rebecca McConnell 和荷兰车手 Anne Terpstra 另有计划。 两人尽管一度落后半分钟以上，但后程发力，并在倒数第二圈时与 Lecomte 的彻底缩小了差距。

Lecomte closely followed by McConnell in the tech rock garden © Bartek Woliński/@wolisphoto Anne Terpstra rode solidly into second place © Bartek Woliński/@wolisphoto Mona Mitterwallner and fellow Austrian youngster Stigger battled for fourth © Bartek Woliński/@wolisphoto

由于比赛时间比平时长，车手们在巴西烈日下汗流浃背了一个半小时。 对于一些人来说，条件很艰难，但对Lecomte来说却不是，他习惯于在澳大利亚的高温下比赛。 在敏锐的发现了机会后，她率先越过了终点线。 在连续三次获得第二名后，这个第一来之不易。

1 分钟 女子 XCO 最后一圈 – 彼得罗波利斯 Watch the action from the opening cross-country round of the 2022 World Cup season.

07 Laura Stigger稳步提升

在巴西世界杯的比赛中，年轻的Laura Stigger开了个好头。 整个周末都表现不错。她在 XCC 中获得了职业生涯最好的成绩：第二名，随后在周日的 XCO 决赛中获得第四名。 经历了两个完整的世界杯赛季，一个是 U23 赛季，一个是精英赛季，这位 22 岁的球员似乎已经将这种经历转变为在赛道上的成熟。 如此保持下去，她一定会成为本赛季强有力的领奖台竞争者。

Laura Stigger fühlte sich auf der Strecke wohl. © Bartek Wolinski/@wolisphoto Laura Stigger ist glücklich mit ihrem Wochenende. © Bartek Wolinski/@wolisphoto

08 Martin Vidaurre 值得关注

U23 世界冠军 Martin Vidaurre 在巴西取得了不俗的成绩。 智利车手一周前在这条彼得罗波利斯赛道的测试赛中以一分多钟的优势赢得了精英男子比赛，在此过程中击败了许多顶级越野男子，如 Vlad Dascălu、Maxime Marotte 和 Jordan Sarrou。 一周后，在同一场比赛中，他又回到了 U23 级别的比赛并占据主导地位，以超过 30 秒的优势击败瑞士的第二名 Janis Baumann。 Vidaurre 几乎控制了整场比赛，即使是第三圈爆胎也没有打扰他。 一个光明的未来等待着这个南美人。

A man on a mission © Bartek Wolinski/@wolisphoto When you're winning you can put on the style © Bartek Wolinski/@wolisphoto A South American winning in Brazil proved popular © Bartek Wolinski/@wolisphoto

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