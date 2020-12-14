巴西籍越野超马跑者-费尔南达·麦克尼尔（Fernanda Maciel）将介绍如何运用平板撑体来训练你的核心肌群和背部肌力，使得我们的身体能越来越健康。

越野超马跑者-费尔南达·麦克尼尔（Fernanda Maciel）表示，每当她跑到精神恍惚的时候，都靠着欣赏沿途美丽的风光和景色支撑着她继续跑下去。

这位居住于法国阿尔卑斯山的超马跑者于2020年的8月，花了短短一天24小时的时间用攀爬与跑步，征服了2个属于阿尔卑斯山脉的大帕拉迪索山（Gran Paradiso）和马特峰（Matterhorn）高峰，接下来她将要征服智利最高的火山。

近年来，随着越来越多的人开始寻求一些能有效训练自我身体的方式，这些训练的技巧与动作，同时，也正在刷新和释放我们既有的传统观念，对于这点Fernanda Maciel将要提供一些技巧，让我们可以在没有任何特殊器材或装备的情况之下，随时随地都能开始训练我们的身体肌肉，让身体能变得更加的健康与强壮。

Fernanda Maciel的训练都是从太阳露出的时候开始，并且会将平衡与肌力训练融入每天的训练课表之中，这也是她从事耐力跑运动最基础最重要的训练方向。

“你可以选择进行一些简单的肌力训练动作，并同时能集中全身的精神和思绪。例如平板撑体（plank）这个我个人认为是一种十分强大的一种训练动作，因为，当你可以在正确的动作之下运用核心肌群将身体撑起一分钟时，它将会使得你无论在身体的肌肉运用或是头脑思绪上都有着集中训练的效应。”

Fernanda Maciel © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

另一项对核心肌力和集中精神十分好的运动，就是避着眼睛使用单腿站立保持身体平衡的反重力训练动作。

“单腿站立这个十分神奇的训练动作，是利用一只脚站立另一只脚弯曲离地，同时，你必须要闭上眼睛并集中精神学习均衡的呼吸技巧，加上身体的肌力来维持平衡感。”

只要透过这样简单又不用任何器材的动作，就能将跑者的脚踝、小腿和膝盖之间的力量协调起来，并能有效预防在跑步时常见的运动伤害。

Fernanda Maciel表示，为了要维持跑步的动力来源她在2020年向自己提出了新的挑战，同时，也在这样的训练过程中享受在自然跑步中最基本的乐趣。

“在这种科技运动流行的当下，你因该要偶尔忘记配戴的纪录装置，并试着专注于注意自己的身体反应，以及享受沿途的美丽景致和基本的跑步乐趣，这也是一种表现自己喜爱运动和跑步的方式”