荷兰籍车手在美国奥斯汀赛道战略性策略奏效赢得胜利后，进而将他的世界冠军领先优势扩大了一倍，而队友Sergio Pérez则为 Red Bull Racing Honda 车队连续第2次登上双颁奖台的殊荣。

Max Verstappen了解在美洲大赛登上颁奖台的方法——他之前在这里分别获得第2（2018 年）和第3名（2019 年）-但事实证明，在德州的最高一步，直到周日美国大奖赛才被证明是多么地难以捉摸。这位Red Bull Racing Honda 明星凭借 2021 年F1一级方程式赛季的第8场胜利，也扩大了他在冠军排名领先的地位。

奥斯汀赛道是这位超人荷兰籍车手，今年第6次将杆位转为比赛胜利的果实，但这次的胜利绝非轻而易举；在第1个弯角就输给了冠军强劲对手Lewis Hamilton (Mercedes)后，Red Bull 和Verstappen做出了比预期更早最后一次进站的战略决定，虽 Verstappen抢到了赛道位置，但也让他在最后1圈更容易受到Hamilton的追击。

全程56 圈的比赛，虽Hamilton追上了Verstappen，但荷兰籍车手不灰心、沉着应战，保持他的勇气与爆发力——他站稳了脚跟——终场以 1.3 秒的优势获胜，将他的冠军领先优势扩大到 12 分，在剩下的五场比赛中 可谓是扣人心弦的赛季。

Verstappen hatte genug Power, um den ersten Sieg in Amerika einzufahren. © Getty Images/Red Bull Content Pool

这可谓是Red Bull在赛道上的一项重大成就，追溯到 2014 年，Mercedes在整个 V6 涡轮混合动力车时代一直占据主导地位，在Verstappen周六的比赛之前占据了所有6个杆位，而 COTA 也一直是Hamilton的常胜领域。

2021 年之前，Verstappen在奥斯汀仅领先过两圈，但在周日领先了其中的 35 圈，而且，至关重要的是，最后1圈，Hamilton在最后赛段还用了他的新轮胎施予压力。

倒数18圈，Hamilton进站，此时，Verstappen以 8 秒的领先优势进行了轮胎保护措施—这可谓是今年冠军争夺战中又一次扣人心弦的比赛，他手上的能量刚好足以做出决定性的一击。

对Red Bull来说更好的是，Verstappen的队友Sergio Pérez在同样多的比赛中第二次登上颁奖台获得第3名，也是Red Bull车队的第 200 场比赛，并在车队积分榜上将与Mercedes的差距缩小到23 分。

以下是 Verstappen 如何在周日的美国大奖赛之后，成为孤星州最大明星的关键纪实：

Max 在德州的炎热天气玩得很酷

F1 自 2019 年来首次重返美国以来，比赛开始时的场景是熟悉的，Verstappen 与Hamilton本赛季第７次并列在前排。

在14万名准备好迎接任何挑战的人群面前，以及奥斯汀赛道标志性的 30 公尺爬升至 1 号弯成了著名的混乱热点，距比赛仅 230 公尺，Red Bull Racing Honda车队负责人Christian Horner周六感觉到表示：周日比赛最初的几秒钟，将引起万方的瞩目，此时，你肯定想领先进入 1 号弯。

事实证明，Horner说对了一半，Hamilton稍微好一点，让Verstappen深入剎车区，以优势下坡进入第1圈的第1部分。但即使在早些时候，Mercedes车手还说他觉得Verstappen “比较快”， Verstappen注意到Hamilton在秋日的阳光下，40 度的炙热表面上滑动，你感觉到这注定会是一场持久战。

在轮胎衰退率通常很高的赛道上，只有两次进站的策略是唯一的，而且两次Verstappen都在Hamilton之前进站，早在第 10 圈就果断地在他自己的第2圈后超越了英国籍车手。从那以后，一场比赛后期的对决，看来几乎是无可避免的。

Der Niederländer war der große Star in Amerika. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen事后承认，他很想知道提前进站的通话是否得偿回报，但很高兴能够在美国首次获胜。

他表示：我们一开始就输了，所以我们不得不尝试做些其他的事情。

这条赛道的轮胎磨损非常高，我们确实采取了较激进的策略。我不确定它是否能奏效，但最后几圈真的很有趣。

轮胎的状态不是很好，我知道Lewis在后方追逐的目标，但我们最终还是坚持了下来。幸运的是，这已经足够了。

Horner对荷兰车手的表现赞不绝口，即使在最后阶段要牺牲他的心率为代价。

他赛后笑着表示：我想我在这场比赛中已经老了大约 25 岁。

我真的不认为我们能坚持到最后，那是一段很长的时间。对于他来说，保护轮胎，坚持下去，在他需要的地方加速，他值得今天的胜利。Max， 他只是设法保留了足够的能量——这是一次经典又漂亮的一战。

“在这里打败Mercedes对我们来说意义重大，这对我们来说是一场巨大的胜利。”

Checo 在“最艰难的比赛”中生存并惊艳

2021 年的 F1 在很大程度上是一场两人战役——Verstappen领先第３名的Valtteri Bottas (Mercedes) 102.5 分，周日的比赛也遵循了这个主题，Pérez以 42 秒的成绩赢得了他的胜利。 本赛季第４次登上颁奖台。 但这并不是墨西哥车手在比赛中从发车位第３到名次第３的普通转换，因为他的饮料瓶在德州热火的 90 分钟里没有发挥作用。

Pérez在 COTA 赛道度过了一个强劲的周末，在３场练习赛中领先两场，周六获得临时杆位，然后在第３排位赛的最后一圈被Verstappen 和 Hamilton超越，之后在比赛的大部分时间里，皆位居舒适的第３名位置，领先Ferrari车队的 Charles Leclerc，并跳过Lando Norris (McLaren)跃居进入积分榜上第４位。

Pérez kämpfte gegen die Hitze und den Durst. © Getty Images/Red Bull Content Pool

之后，Pérez有些欣喜若狂，又有些疲惫。

他表示：我想这是我体力上最艰难的一场比赛。

“我挣扎得很厉害，从第1圈开始我就没有水了，我根本无法喝水，到了第2赛段的中间，情况开始变得有点困难。"

“这太可怕了……从第１次开始，我就一直在努力让情况和缓下来，而且我正在失去能量。很遗憾我无法跟上 Max 和 Lewis，我今天的体力已耗尽了。”

由于Bottas因更换引擎受到排位判罚，终场仅从发车位的第9名升至第6名，Red Bull在车队积分榜上追回了落后Mercedes的 13 分，主要皆是因为Pérez的勇敢与努力。

Horner表示：Checo这个周末身体不太舒服，没有为他准备饮水系统让情况变得更艰难。

"你可以看到他的信心在增长，这是他连续第2次登上颁奖台。他正在寻找自己的状态，这在一年中的这个时候至关重要。”

Tsunoda第1次体验美国赛道

Scuderia AlphaTauri 新秀车手 Yuki Tsunoda 之前从未来过美国，更不用说解决棘手的德州赛道了，因此考虑到炎热、他对赛道的不熟悉以及起步的战略劣势，还用软胎出战，这位日本车手终场拿下第9名成绩非常出色。

周六排位Tsunoda拿下第 10 名，正赛在第 9 圈进站，让自己与中场的其他成员失去了顺序，之后还发生了一场缠斗场面，比赛中段的大部分时间，在那里他与世界冠军Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)和 Fernando Alonso (Alpine)等人对抗。第9名的两分，这是他在6场比赛中的第1次得分，是一次很合适的奖励。

Tsunoda sicherte sich wertvolle Punkte. © Getty Images/Red Bull Content Pool

对队友 Pierre Gasly来说，这是一段艰辛的旅程，法国车手在发车时遇到了一场麻烦，随着时间的推移，车队在他的引擎盖下疯狂地检查着直到灯灭起跑。

当他开始比赛，但已早早离开前 10 名的位置，Gasly是3位退赛中的第1个，当时他在第 14 圈因后悬架损坏慢慢滑回到维修站，想要等待他在美国的首次积分，请再等1年吧!

前3名争夺战愈演愈烈，Vettel飞进积分榜

McLaren 和 Ferrari之间的第3名争夺战一整年都在起起落落，Leclerc以出色的成绩获得第4名后，意大利车队在奥斯汀的英国对手，以3.5分之差取得领先，摩纳哥车手比第5名的McLaren车手 Daniel Ricciardo超前24秒。

Ricciardo的队友Norris（第8名）也表现得相当出色，这位澳大利亚人在与Ferrari车队的Carlos Sainz长时间缠斗中获胜，两人还在第 43 圈的比赛中发生擦撞事件。

在其他车手方面，3名车手—Aston Martin车队的Sebastian Vettel、Williams 车队的George Russell 及Alpine 车队的Alonso—都接受了引擎更换的判罚，皆从后方开始发车，Vettel表现最好，攻进了前 10 名，并获得世界冠军积分，以克服糟糕的情况。本赛季，德国车手在赛道上的超车次数（102 次）比任何其他车手都还要多。

英雄归来

奥斯汀和墨西哥大奖赛（11 月 7 日）之间有一个周末，考虑到 F1 重返墨西哥城的准备工作，对Pérez.来说压力甚至比平时都要更大。

这位主场英雄上一次在 2019 年参加 Autódromo Hermanos Rodríguez 赛道比赛时，还未能赢得大奖赛。 从那之后，Pérez两次登上最高荣誉（巴林萨基尔2020 和阿塞拜疆2021赛事），并且将在他最有竞争力赛车面前，及对他崇拜的车迷面前出现，毫无疑问，他们将在单圈结束时打包体育场部分，并展现一些任何 F1 赛季中最具氛围的场景。

如果以历史为鉴的话，Pérez的一些最激烈比赛，应该来自Red Bull车库，因为Verstappen在 2017 年和 2018 年在墨西哥完全占据统治地位，这两年都以近 20 秒的优势获胜。

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