1.数字74

* 2023 年是 F1 世界锦标赛的第 74 个赛季

2.六张照片中的美国大奖赛

It took time, but Verstappen finally put Norris in his mirrors © Getty Images/Red Bull Content Pool Brake issues made life tough, but didn't stop a third straight Texas win © Getty Images/Red Bull Content Pool Pérez finished fifth in both the Sprint and Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen had the measure of old foe Hamilton in the sprint © Getty Images/Red Bull Content Pool In five sprints in 2023, Max has won three of them © Getty Images/Red Bull Content Pool Ricciardo came back - in style - after a five-race injury absence © Getty Images/Red Bull Content Pool

3.麦克斯追平了自己的记录

A 50th F1 win for Verstappen placed the Dutchman in elite company © Getty Images/Red Bull Content Pool

周五下午，维斯塔潘获得了本赛季的第 15 场胜利--追平了他在 2022 年获得的单场 F1 获胜场次最多的纪录——但这并不是一件十拿九稳的事，因为这位荷兰车手在周五下午获得了第六名的排位赛资格，在美洲赛道 20 个弯道的倒数第二个弯道，他的最后一圈足以获得杆位，但却因为突破了赛道的极限而作废。

比赛初期进行得很缓慢，维斯塔潘一直在等待时机，直到第15圈时才换上中性胎，上到第三位。

制动问题导致他与赛车工程师詹皮埃罗-兰比亚斯（Gianpiero Lambiase）进行了几次激烈的无线电交流，当刘易斯-汉密尔顿（梅赛德斯）在比赛还剩七圈时超过了长期领先的兰多-诺里斯（迈凯轮），并在方格旗前使用了更软的轮胎时，维斯塔潘不得不做出反应。

最终，在旗帜落下时，维斯塔潘以 2.2 秒的优势领先，并且还剩下四场大奖赛，创造了单赛季的新高。

队友佩雷兹在新加坡、日本和卡塔尔站的比赛中表现不佳，仅获得五个世界冠军积分。

奥斯汀站是墨西哥车手向正确方向迈出的一步，他在周六的冲刺赛中从第七位发车，最终获得第五名，并在周日的大奖赛中获得相同名次。

当汉密尔顿（Hamilton）和查尔斯-勒克莱尔（Charles Leclerc，法拉利车队）因赛后检查违规而在方格旗落下三小时后被排除在成绩之外时，第五名变成了第四名。获得第四名多得的 3 分以及汉密尔顿失去的 18 分，意味着佩雷兹在车手积分榜上领先汉密尔顿 39 分，排名第二，下周末他将在主场比赛。

维斯塔潘和佩雷兹在 COTA 的比赛中使用了车迷为 RB19 特别设计和选择的一次性 "Make Your Mark "涂装，由 Franco Cavallone 设计的醒目的美国主题艺术品在周末比赛前在直升机下飞过奥斯汀天际线时亮相。

4.角田迟来的表演

Tsunoda's late surge earned an extra point © Getty Images/Red Bull Content Pool

由于汉密尔顿和勒克莱尔被取消资格，角田琢磨的情况变得更好了，他以第八名的赛季最佳成绩又获得了两个名次和三个积分。

这位日本车手延续了他在奥斯汀的完美积分记录，周日是他多年来第三次在 COTA 获得积分。角田在周六的冲刺赛中表现不佳，仅从第19位升到第14位。

在冲刺赛中获得第12名后，里卡多在周日的大奖赛中最多跑到了第7名。里恰尔多计划使用倍耐力最硬轮胎的一停策略没有奏效，他不得不在最后10圈内再次进站，排名跌至第15位。

5.您需要知道的数字

5： 维斯塔潘的第50场大奖赛胜利使他成为F1历史上最成功的五位车手之一；只有刘易斯-汉密尔顿（103次）、迈克尔-舒马赫（91次）、塞巴斯蒂安-维特尔（53次）和阿兰-普罗斯特（51次）赢得过更多的胜利。

6.来自围场的消息

7.重要数据

车手总冠军前五名

Position Driver Team Points Gap 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 466 - 2 Sergio Pérez Oracle Red Bull Racing 240 -226 3 Lewis Hamilton Mercedes 201 -265 4 Fernando Alonso Aston Martin 183 -283 5 Carlos Sainz Ferrari 171 -295

车队总冠军前五名

Position Team Points Gap 1 Oracle Red Bull Racing 706 - 2 Mercedes 344 -362 3 Ferrari 324 -382 4 McLaren 242 -464 5 Aston Martin 236 -470

8.远离赛道

在四分之一英里（400 米）长的拖曳跑道上，将一辆 F1 赛车、一辆 MotoGP 摩托车、一辆越野拉力赛车、一辆 WRC 赛车和一辆超级电动汽车（福特 SuperVan 4.2）排成一排，进行拖曳比赛。你认为谁会获胜？

6 分钟 Ultimate Race See five of the world's fastest machines go head to head in the Ultimate Race

9.下一站去哪里，我需要知道什么？

第 19 回合（墨西哥），10 月 22-29 日

赛道名称/地点 墨西哥城埃尔莫诺斯-罗德里格斯赛车场

长度/圈数 4.304 公里，71 圈

大奖赛举办/首次亮相： 22, 1963

最成功的车手麦 克斯-维斯塔潘（四次夺冠）

最成功的车队 奥地利Red Bull Racing车队（四次夺冠）

2022 次登上领奖台： 第 1 次：麦克斯-维斯塔潘（奥地利Red Bull Racing车队），第二名：刘易斯-汉密尔顿（梅赛德斯车队），第三名：塞尔吉奥-佩雷斯（奥地利Red Bull Racing车队）刘易斯-汉密尔顿（梅赛德斯车队），第三名：塞尔吉奥-佩雷兹（奥地利Red Bull Racing车队）

10.走进奥地利Red Bull 赛车的广阔世界

Red Bull Imagination 2023 roster © Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

在此 重温 堪萨斯州斯科特堡的 FMX 赛事 精彩瞬间--可以说， 泰勒-贝瑞曼 在 2020 年创建最大型自由式滑雪比赛的梦想已经实现了很久。