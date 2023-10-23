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F1
美国大奖赛的真实情况
麦克斯-维斯塔潘（Max Verstappen）成为仅有的五位在德克萨斯取得半个世纪F1胜利的车手之一，奥地利Red Bull Racing车队的世界冠军追平了上赛季15场胜利的纪录。
1.数字74
麦克斯-维斯塔潘（Max Verstappen）连续第三年在德克萨斯州赢得美国大奖赛冠军，Oracle Red Bull Racing的三届世界冠军从第六位发车，赢得本赛季第15场大奖赛冠军，也是他职业生涯的第50场一级方程式比赛。这位荷兰车手还从杆位出发，赢得了周六19圈冲刺赛的冠军。队友塞尔吉奥-佩雷斯（Sergio Pérez）从第九名前进到第四名，这是他四场比赛以来的最好成绩。
* 2023 年是 F1 世界锦标赛的第 74 个赛季
2.六张照片中的美国大奖赛
3.麦克斯追平了自己的记录
周五下午，维斯塔潘获得了本赛季的第 15 场胜利--追平了他在 2022 年获得的单场 F1 获胜场次最多的纪录——但这并不是一件十拿九稳的事，因为这位荷兰车手在周五下午获得了第六名的排位赛资格，在美洲赛道 20 个弯道的倒数第二个弯道，他的最后一圈足以获得杆位，但却因为突破了赛道的极限而作废。
比赛初期进行得很缓慢，维斯塔潘一直在等待时机，直到第15圈时才换上中性胎，上到第三位。
制动问题导致他与赛车工程师詹皮埃罗-兰比亚斯（Gianpiero Lambiase）进行了几次激烈的无线电交流，当刘易斯-汉密尔顿（梅赛德斯）在比赛还剩七圈时超过了长期领先的兰多-诺里斯（迈凯轮），并在方格旗前使用了更软的轮胎时，维斯塔潘不得不做出反应。
最终，在旗帜落下时，维斯塔潘以 2.2 秒的优势领先，并且还剩下四场大奖赛，创造了单赛季的新高。
队友佩雷兹在新加坡、日本和卡塔尔站的比赛中表现不佳，仅获得五个世界冠军积分。
奥斯汀站是墨西哥车手向正确方向迈出的一步，他在周六的冲刺赛中从第七位发车，最终获得第五名，并在周日的大奖赛中获得相同名次。
当汉密尔顿（Hamilton）和查尔斯-勒克莱尔（Charles Leclerc，法拉利车队）因赛后检查违规而在方格旗落下三小时后被排除在成绩之外时，第五名变成了第四名。获得第四名多得的 3 分以及汉密尔顿失去的 18 分，意味着佩雷兹在车手积分榜上领先汉密尔顿 39 分，排名第二，下周末他将在主场比赛。
维斯塔潘和佩雷兹在 COTA 的比赛中使用了车迷为 RB19 特别设计和选择的一次性 "Make Your Mark "涂装，由 Franco Cavallone 设计的醒目的美国主题艺术品在周末比赛前在直升机下飞过奥斯汀天际线时亮相。
4.角田迟来的表演
角田裕毅（Yuki Tsunoda）以第 10 名的成绩冲线时，Scuderia AlphaTauri车队的车库里响起了最热烈的赛后欢呼声。
由于汉密尔顿和勒克莱尔被取消资格，角田琢磨的情况变得更好了，他以第八名的赛季最佳成绩又获得了两个名次和三个积分。
这位日本车手延续了他在奥斯汀的完美积分记录，周日是他多年来第三次在 COTA 获得积分。角田在周六的冲刺赛中表现不佳，仅从第19位升到第14位。
丹尼尔-里卡多（Daniel Ricciardo ）在因左手骨折缺席了五个周末的比赛后，在德克萨斯州重返赛场。在冲刺赛中，车手们只有一次练习机会，然后必须在周五下午排位参加周日的大奖赛，这并不是理想的回归方式，澳大利亚人在排位赛中仅列第15位，他承认自己有些生疏。
在冲刺赛中获得第12名后，里卡多在周日的大奖赛中最多跑到了第7名。里恰尔多计划使用倍耐力最硬轮胎的一停策略没有奏效，他不得不在最后10圈内再次进站，排名跌至第15位。
5.您需要知道的数字
5：维斯塔潘的第50场大奖赛胜利使他成为F1历史上最成功的五位车手之一；只有刘易斯-汉密尔顿（103次）、迈克尔-舒马赫（91次）、塞巴斯蒂安-维特尔（53次）和阿兰-普罗斯特（51次）赢得过更多的胜利。
6.来自围场的消息
整场比赛中，我在刹车方面都很吃力，这无疑让我的比赛变得更加艰难。最后的比分非常接近。五十场胜利......这当然令人难以置信，所以我们会继续努力，争取更多胜利。
7.重要数据
车手总冠军前五名
Position
Driver
Team
Points
Gap
1
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
466
-
2
Sergio Pérez
Oracle Red Bull Racing
240
-226
3
Lewis Hamilton
Mercedes
201
-265
4
Fernando Alonso
Aston Martin
183
-283
5
Carlos Sainz
Ferrari
171
-295
车队总冠军前五名
Position
Team
Points
Gap
1
Oracle Red Bull Racing
706
-
2
Mercedes
344
-362
3
Ferrari
324
-382
4
McLaren
242
-464
5
Aston Martin
236
-470
8.远离赛道
在四分之一英里（400 米）长的拖曳跑道上，将一辆 F1 赛车、一辆 MotoGP 摩托车、一辆越野拉力赛车、一辆 WRC 赛车和一辆超级电动汽车（福特 SuperVan 4.2）排成一排，进行拖曳比赛。你认为谁会获胜？
在 "终极竞赛"中，F1 赛车手利亚姆-劳森（Liam Lawson）、MotoGP 传奇车手达尼-佩德罗萨（Dani Pedrosa）、WRX 冠军蒂米-汉森（Timmy Hansen）、WRC 赛车手阿德里安-福尔摩（Adrien Fourmaux）和勒芒冠军罗曼-杜马斯（RomainDumas）将一较高下。请观看下面的内容，准备好大吃一惊吧......
6 分钟
Ultimate Race
See five of the world's fastest machines go head to head in the Ultimate Race
9.下一站去哪里，我需要知道什么？
第 19 回合（墨西哥），10 月 22-29 日
赛道名称/地点墨西哥城埃尔莫诺斯-罗德里格斯赛车场
长度/圈数4.304 公里，71 圈
大奖赛举办/首次亮相：22, 1963
最成功的车手麦克斯-维斯塔潘（四次夺冠）
最成功的车队 奥地利Red Bull Racing车队（四次夺冠）
2022 次登上领奖台：第 1 次：麦克斯-维斯塔潘（奥地利Red Bull Racing车队），第二名：刘易斯-汉密尔顿（梅赛德斯车队），第三名：塞尔吉奥-佩雷斯（奥地利Red Bull Racing车队）刘易斯-汉密尔顿（梅赛德斯车队），第三名：塞尔吉奥-佩雷兹（奥地利Red Bull Racing车队）
10.走进奥地利Red Bull 赛车的广阔世界
奥地利Red Bull Racing车队的 "想象力"总是不断挑战小轮车比赛的极限，但 4.0 版本却与众不同。185 英尺的巨大撞击、翻越树木的后空翻、全新的赛制、历史上首次征战以及全新的赛道--2023 年的比赛应有尽有。
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