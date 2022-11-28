Valentin Delluc 在土耳其的热气球节上穿梭飞行

如果你感到困惑，让我们为你澄清一下：从技术层面而言，影片开头并不是降落伞，也不是真正的跳伞，尽管 Valentin Delluc确实从热气球篮子里跳了出来。

这项运动称为速度飞行，“速度”部分很重要。 在天空运动中，升力由非刚性滑翔翼提供，速度意味着稳定性和精确性。缺点是？ 你的反应最好精准点。

卡帕多奇亚主要以两件事闻名世界：神奇的景观——由火山岩建制的高耸烟囱，以及一年一度卡帕多奇亚的热气球节。 每年七月举行，数百名来自世界各地的热气球爱好者来到土耳其这个偏远角落。 由于他们需要平静的空气，因此热气球通常会提早升空——在晨光中营造出一股令人难以置信的景观。

Ein unvergessliches Abenteuer für Delluc © Mahmut Cinci/Red Bull Content Pool

虽然一切看起来都那么美好和平静，但对于在他的家乡法国阿沃里亚兹 (Avoriaz) 进行过令人难以置信的冒险而闻名的 Delluc 来说，这次飞行并不容易。 与他在阿尔卑斯山滑雪场的正常出发相比，这更具技术性。 他必须从离地面 2,600 米高的气球平台一跃而下，然后跳入潜在的旋风中。

Delluc 表示：“这是之前从未做过的尝试，它可能会很快从好的开场变成糟糕的结局。那里的风非常猛烈，我的滑翔翼可能无法正常运作。 这就是为什么我有一个带降落伞的备用系统和专门为这个项目制作的切割系统。”

Ein Speedflying-Abenteuer wie kein anderes © Mahmut Cinci/Red Bull Content Pool Vorbei an den berühmten "Feenkaminen" von Kappadokien © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

这一项目让他有机会与一些（许多的）朋友分享——像蹦床一样从气球上弹跳，在空中玩激流回旋。 这也给了他尝试新事物的空间，而在一系列高空空中艺术之后，Delluc 下降到景观中，让我们近距离观察这个令人难以置信的地区。

项目总监 Etienne Merel 解释说：”整件事情最困难的部分是找到合适的时机。每一天都是一次新的冒险，因为我们真的不知道风会怎样，也不知道 Val 是否能飞行。好多天，我们都准备好要拍摄，寻找适当的条件等待好几个小时。“

这是世界上其他任何地方都无法看到的风景 Valentin Delluc

”有时我们没有拍摄就回酒店，即使我们每天早上 5 点必须醒来，但能看到天空中所有的气球，所有的风景，也太美了。在卡帕多奇亚生活真是太棒了。“

Zurück auf festem Boden vor einer magischen Kulisse © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

对于 Delluc 来说，这是一次看到和做一些不同事情的机会——这是一个他永远不会忘记的项目。”这次飞行与我之前的习惯不同——它需要更多技术。 “他表示：”我必须在很短的时间内快速思考所有事情，并且必须控制好体力。“

“但我喜欢它。 从空中俯瞰，卡帕多奇亚的景色令人惊叹。 这是世界上其他任何地方都看不到的风景。”

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