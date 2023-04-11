与 Valentino Guseli 一起为 Swatch Nines 2023 做好准备

Valentino Guseli 是一代天才。 年仅 18 岁的澳大利亚单板滑雪天才已成为 FIS 单板滑雪世界杯历史上第一位在同一赛季在坡面障碍技巧、半管和大跳台中登上领奖台并赢得 Park & Pipe 水晶球奖的选手。 这一壮举预示着 Guseli 和竞技单板滑雪的史诗般的未来。

“坡面障碍技巧、半管和大跳台……对我来说，这只是单板滑雪，” Guseli在夺得这项运动的最新三冠王后解释道，“我的目标一直是证明在所有三个项目中都具有竞争力是可能的，而且我显然会努力继续推动这个案子。”

Guseli说：“我还不敢相信。 我认为还有更多的事情要做，但我很高兴能拿到这个奖杯。 这绝对是我已经完成的目标，但我已经期待着明年并继续为世界各地所有可爱的人表演并展现我们所做的事情。

Guseli meets a mammoth at the Toyota US Grand Prix at Mammoth Mountain © Christian Pondella/Red Bull Content Pool 我认为还有更多的事情要做 Valentino Guseli

有了这些历史性的壮举，你会认为 Guseli 会期待休息，不是吗？ 一点也不。

单击页面顶部的播放器，与 Guseli 和摄影师 Theo Acworth 一起进入 Swatch Nines 2022 的幕后。

Valentino Guseli © The Nines/Red Bull Content Pool

Swatch Nines 2023 即将到来：4 月 17 日至 22 日

现在，雪地界将注意力转向了 Swatch Nines。 4 月 17 日至 22 日，一些世界顶级的自由史滑雪者和单板滑雪者齐聚瑞士雪朗峰，参加以革命性雪地公园设计、疯狂传播时刻和推动雪上运动的发展而闻名的年度聚会。

这一备受期待的赛事也象征着世界第一和个人第一。 例如，去年，16 岁的日本单板滑雪运动员 Hiroto Ogiwara 完成了有史以来第一个Backside 2160 Indy Tailbone，Reira Iwabuchi 达成世界上第一个由女性完成的frontside triple underflip 1260，而 Guseli 则创造了职业生涯第一的frontside 1800。

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