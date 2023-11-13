奥地利 Red Bull Campus Clutch 世界总决赛将于 11 月 19 日至 24 日在土耳其伊斯坦布尔的大众汽车竞技场举行。届时，世界上最优秀的学生 VALORANT 玩家将一决高下，争夺最终的荣誉和现金奖励。

其中包括 Team Liquid 的美国选手 Tiffanie 'Tiffae' Hsu ，她不仅教授他人如何玩游戏，同时也是一名高水平的 VALORANT 玩家。

Hsu at the Red Bull Campus Clutch World Final in 2022 © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

01 忘掉野营

玩过其他 FPS 游戏的人都知道，总有一个人拿着狙击步枪躲在远处射击。而《VALORANT》并不是这样设置的，所以不要尝试。“这非常具有战略意义，”Hsu 说，“而且你的时间也很有限，因为每局只有 90 秒。如果你不能在计时器结束前完成目标，你的团队就输定了。你可以扎营，但很可能行不通。换句话说：要想升级，就必须投入其中。”

02 有礼貌

与来自世界各地的四名玩家组成的团队并肩作战，很容易让情绪影响你的发挥。但请记住，他们也是人，尊重他们会让团队更有活力。Hsu 说：“这是常有的事，人们很容易生气，他们会被动攻击或居高临下。"人们并没有意识到，你越是这样，你输的几率就越大。有时候，只需要一点点积极的态度和正面的鼓励，就能让团队发挥得更好。”

03 选择你的头像

在《VALORANT》中有很多代理可以玩，每个代理都可以试一试。然而，Hsu 说，这样做可能会限制你的成功：“选择一个特工，让他成为你最好的朋友，并一直扮演他或她。挑出一个代理，掌握这个代理，而不是在所有代理中挣扎。”

Hsu believes building team rapport is vital for success © Jan Cadosch/Red Bull Content Pool

04 做好适应准备

其他 FPS 游戏鼓励玩家使用久经考验的方法，而《VALORANT》的每一局都不一样，这意味着如果你想提升等级，就需要知道如何适应。"Hsu说："在这款游戏中，你必须根据敌人的行动、队友的行动以及你被安排的顺序来调整每一局的策略。"上一轮可能有效的策略这一轮可能就没用了。这很大程度上需要批判性思维，在这种情况下，你能做些什么来帮助自己？

05 时刻保持投入

就像一本好书一样，身临其境的电子游戏体验也会渗入现实世界。我们会发现自己在做日常家务时也在思考它。Hsu 说，这可能是有用的，她说：“我最近拿到了驾照，因为我快到 30 岁了，所以很晚才拿到驾照。有很多人问我：'哦，你第一次就拿到了驾照？你有什么秘诀？’我觉得 VALORANT 的地图意识很有帮助！”双管齐下：现实生活中的意识越强，游戏中的意识也会越强。

Hsu suggests teams must be able to adapt their strategy to be successful © Jacek Jabłoński/Red Bull Content Pool

06 始终把团队放在第一位

每个人都想成为英雄，但真正的英雄总是为他人着想。在《VALORANT》中也是如此。"因此，经济就是当你攒钱时，你们可以一起拥有自动步枪，而不是每个人都有坏武器，一个人有好枪，"Hsu 说，"建立自己的经济，并学会在团队经济范围内生存，这对任何等级的玩家都很重要。“

07 回顾错误

就像在生活中一样，在《VALORANT》中，我们都会犯错。让别人和你一起回顾错误，可以帮助你掌握错误，以便下次更加强大。Hsu 说：”你可能会遇到高原反应，这时候有一个第三者的视角会很有帮助。“让其他对游戏更了解的人检讨你的错误，可以帮助你克服障碍，并想出如何超越它。

Hsu 通过在线指导为任何级别的选手提供建议。 点击这里 查看更多她的超强能力 。