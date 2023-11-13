Tiffae poses for a portrait at the Red Bull Headquarters in Santa Monica, California, on May 31, 2023.
© Maria Jose Govea/Red Bull Content Pool
游戏

Tiffae 在 奥地利Red Bull Campus Clutch 比赛前分享她的 VALORANT 高级技巧

VALORANT 专家和知名 Twitch 流媒体玩家 Tiffanie 'Tiffae' Hsu 为将在世界总决赛上争夺冠军的精英玩家提供了一些建议。
作者 Tom Ward
3 min read发布于

Part of this story

Red Bull Campus Clutch

Red Bull Campus Clutch International Series

2 Tour Stops

Tiffanie 'Tiffae' Hsu

An expert VALORANT player and star content creator from America, Tiffanie 'Tiffae' Hsu thrives as a competitor and a coach.

United StatesUnited States

目录

  1. 1
    忘掉野营
  2. 2
    有礼貌
  3. 3
    选择你的头像
  4. 4
    做好适应准备
  5. 5
    时刻保持投入
  6. 6
    始终把团队放在第一位
  7. 7
    回顾错误
奥地利Red Bull Campus Clutch世界总决赛将于 11 月 19 日至 24 日在土耳其伊斯坦布尔的大众汽车竞技场举行。届时，世界上最优秀的学生 VALORANT 玩家将一决高下，争夺最终的荣誉和现金奖励。
其中包括 Team Liquid 的美国选手Tiffanie 'Tiffae' Hsu，她不仅教授他人如何玩游戏，同时也是一名高水平的 VALORANT 玩家。
免费第一人称战术射击游戏（或称 "FPS"）《VALORANT》的背景设定在不久的将来，游戏中五人组队完成各种快节奏、高刺激的目标。我们已经分享了Tiffae 的新手入门技巧，但对于那些希望将自己的游戏水平提升到更高水平的玩家，她还分享了一些更高级的技巧，以帮助您在游戏中占据主导地位。
Tiffany Hsu is seen during Red Bull Campus Clutch World Finals in Sao Paulo, Brazil on December 16, 2022.

Hsu at the Red Bull Campus Clutch World Final in 2022

© Fabio Piva/Red Bull Content Pool

01

忘掉野营

玩过其他 FPS 游戏的人都知道，总有一个人拿着狙击步枪躲在远处射击。而《VALORANT》并不是这样设置的，所以不要尝试。“这非常具有战略意义，”Hsu 说，“而且你的时间也很有限，因为每局只有 90 秒。如果你不能在计时器结束前完成目标，你的团队就输定了。你可以扎营，但很可能行不通。换句话说：要想升级，就必须投入其中。”
02

有礼貌

与来自世界各地的四名玩家组成的团队并肩作战，很容易让情绪影响你的发挥。但请记住，他们也是人，尊重他们会让团队更有活力。Hsu 说：“这是常有的事，人们很容易生气，他们会被动攻击或居高临下。"人们并没有意识到，你越是这样，你输的几率就越大。有时候，只需要一点点积极的态度和正面的鼓励，就能让团队发挥得更好。”
03

选择你的头像

在《VALORANT》中有很多代理可以玩，每个代理都可以试一试。然而，Hsu 说，这样做可能会限制你的成功：“选择一个特工，让他成为你最好的朋友，并一直扮演他或她。挑出一个代理，掌握这个代理，而不是在所有代理中挣扎。”
Participant celebrates during Red Bull Campus Clutch 2023 in Laax, Switzerland on October 22, 2023.

Hsu believes building team rapport is vital for success

© Jan Cadosch/Red Bull Content Pool

04

做好适应准备

其他 FPS 游戏鼓励玩家使用久经考验的方法，而《VALORANT》的每一局都不一样，这意味着如果你想提升等级，就需要知道如何适应。"Hsu说："在这款游戏中，你必须根据敌人的行动、队友的行动以及你被安排的顺序来调整每一局的策略。"上一轮可能有效的策略这一轮可能就没用了。这很大程度上需要批判性思维，在这种情况下，你能做些什么来帮助自己？
05

时刻保持投入

就像一本好书一样，身临其境的电子游戏体验也会渗入现实世界。我们会发现自己在做日常家务时也在思考它。Hsu 说，这可能是有用的，她说：“我最近拿到了驾照，因为我快到 30 岁了，所以很晚才拿到驾照。有很多人问我：'哦，你第一次就拿到了驾照？你有什么秘诀？’我觉得 VALORANT 的地图意识很有帮助！”双管齐下：现实生活中的意识越强，游戏中的意识也会越强。
Participants perform at the Red Bull Campus Clutch in Poland, Warsaw on October 22, 2022.

Hsu suggests teams must be able to adapt their strategy to be successful

© Jacek Jabłoński/Red Bull Content Pool

06

始终把团队放在第一位

每个人都想成为英雄，但真正的英雄总是为他人着想。在《VALORANT》中也是如此。"因此，经济就是当你攒钱时，你们可以一起拥有自动步枪，而不是每个人都有坏武器，一个人有好枪，"Hsu 说，"建立自己的经济，并学会在团队经济范围内生存，这对任何等级的玩家都很重要。“
07

回顾错误

就像在生活中一样，在《VALORANT》中，我们都会犯错。让别人和你一起回顾错误，可以帮助你掌握错误，以便下次更加强大。Hsu 说：”你可能会遇到高原反应，这时候有一个第三者的视角会很有帮助。“让其他对游戏更了解的人检讨你的错误，可以帮助你克服障碍，并想出如何超越它。
Hsu 通过在线指导为任何级别的选手提供建议。 点击这里查看更多她的超强能力

Part of this story

Red Bull Campus Clutch

Red Bull Campus Clutch International Series

2 Tour Stops

Tiffanie 'Tiffae' Hsu

An expert VALORANT player and star content creator from America, Tiffanie 'Tiffae' Hsu thrives as a competitor and a coach.

United StatesUnited States
游戏