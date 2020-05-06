本文将介绍《Valorant》的十名特工，从最好上手到最难专精，让你一目了然。

由Riot Games开发，最新非传统第一人称射击游戏《Valorant》于近期开始封测，结合了知名游戏《绝地武力》（Counter Strike）和《斗阵特攻》（Overwatch）的元素，打造出适合所有玩家的游戏。

目前有十位角色可以选择，每个角色都有不同的技能，想必会让玩家眼花缭乱不知所措。若您是一名完全的新手，或是想要知道要先试哪个特工的话，那么这会是专属你们的排行榜。

从最简单到最困难的英雄，一一介绍。

解锁特工

在封测中，玩家可以先玩到五名特工，其他特工需透过升等或合约系统取得。所以在这个排行榜中会将特工分成解锁和未解锁两个部分。以下是玩家一开始就能玩到的特工，从游玩难易度简单到困难依序排列。

简单－布雷奇

布雷奇的技能不仅好懂也非常容易使用 © Riot Games

在最一开始什么都不懂的萌新时期，布雷奇是最适合帮助玩家入门，试水温的角色。布雷奇的技能不仅好懂也非常容易使用，更重要的是他还是对团队很有帮助的成员。

他的招牌技能（Signature Ability）垂天烟雾可说是整个游戏中最棒的烟雾技能，不需要冒任何危险就能透过卫星投射三个烟雾弹在地图上。而他的大绝（Ultimate）卫星空袭也能够轻松在远方就发动空袭轰炸地图，造成大量伤害。基本上不需要有天份就可以发动好他的技能，让他成为最简单使用的特工。

简单－苏瓦

如果你是一位玩法比较保守的玩家，那么苏瓦很适合你，只是比起布雷奇，就没有那么有用。有侦察箭和夜枭无人机这两项技能，苏瓦不需要自己探头就能够轻松看到敌人的位置。

他的大绝也相当容易发动，只需要瞄准和点击就能够向全地图发射三发致命的能量大箭，这个大箭还可以穿透墙壁，让苏瓦攻击时又多一层的保护。

简单-贤者

贤者是游戏中最强大的特工之一 © Riot Games

来自中国的英雄“贤者(Sage)”，“让他们试试通过我这儿!”贤者是一名医疗型女特工，类似于《守望先锋》天使。她的特殊能力是使用腰带上的宝珠减速敌人，治愈和复活队友。可说是游戏中最强的特工，而且也相对简单好懂。她的治愈灵球可以治愈队友和自己，在紧急时刻时甚至可以左右游戏的胜负，更别提她的大绝起始回生是直接帮队友复活。

但是这个角色难就难在她的技能屏障灵球上了。她能够竖立四面坚固的巨墙阻挡敌人去处，也可以帮助己方站在更高的位置俯瞰地图。放墙壁需要花点工夫研究，而且记得是点右键将墙壁放自己想要的位置上。而她的大绝可说是游戏中最强的技能之一，但也需要做下正确的判断，决定发动的对象和时机。没理由要穿越整个地图暴露自己的位置来帮队员复活。

中等－凤凰

前三个特工可能相对容易使用，而接下来这个就有点困难了。

如果你想要一个人撑起一个队伍，那你可以选择凤凰，因为他的技能非常厉害，只是相对的也很难使用好。他的闪光曲球是一个能够在走廊和转角处转弯的闪光弹，但不容易使用，需要花点时间适应。

而他的大绝再来一局，当他在技能持续时间内死亡或技能结束的话，能够在指定位置满血复活。但是在紧要关头时，敌人也能够透过预测在凤凰即将复活的位置等待，直接蹲点将他杀掉，所以发动大绝的时机也相当重要。且他的大绝动画很长，很容易被发现，记得要在安全的地点发动。

困难－婕提

婕提是名很难专精的特工 © Riot Games

而婕提的使用难度和前面角色相比，又提升了一个档次，她可说是游戏最难上手的特工之一。虽然说婕提本来技能组很强大，要秀的话可以秀翻天，但是她的操作容错率相当的低。

她的技能乘风飞越和顺风式可以作为防守或逃跑的工具，而如果要用的激进点的话，则是会让自己暴露在极大的危险中，难以脱身。它的穿云冲刺虽然是丢出一个可以转弯的烟雾弹，比起其他特工，烟雾效果却凡善可陈，但她的大绝暴风炫刃就很简单了。只要秒的准，位置不要太差，就能够使用五个匕首轻松拿下几颗人头了。

一个玩得好的婕提，会是敌人心中永远的痛，但也要玩得够狂够敢冲才会玩得好。

未解锁特工

除了一开始就能玩到的五位特工，还有五位特工能够在游玩的过程中解锁。就像先前的五名角色，以下会以特工难易度依序介绍。

简单－毒牙

在玩过先前五位特工后，再玩到毒牙的话，你可能会觉得她很简单。她和其他角色有许多的相似处，像是她的技能毒瘴壁和蛇咬狂毒就跟凤凰的熊熊燃焰和当红轰炸手很像。

她的大绝毒窟相当容易施放，能够利用毒雾遮蔽区域，安全的施展她的毒牙。但要记得她有些技能需要消耗毒素燃料发动，在使用她时需要临机应变，靠有限的燃料配合队伍使用。

简单－瑞子

用瑞子的大绝将敌人一击致命 © Riot Games

如果你玩法很激进，但又无法掌握好婕提的机动性，那么瑞子会是最符合你需求的选择。她的技能都非常简单好懂，就算枪法不好，也能够轻松击杀敌人。她的漆彩榴弹就像是碎片手榴弹，能够造成大量的伤害，有二次的破片范围伤害，她的大绝扫兴火炮基本上就是一颗大型的火箭炮。这两个技能的伤害都相当的高，能够轻易撂倒对人，就算你是名射击游戏的新手，也够造成敌人很大压力，成为一名有用的队友。

但不应该只依靠她的伤害技能做事，她的爆破包也非常的好用，但关于引爆时机还有推算出不被爆炸伤害到的距离还是需要一点时间研究。除非你有替代方案能够帮助自己摆脱困境，否则不要任意使用这个技能。

中等－叛奇

其实叛奇的技能不会很难使用，但如果跟队员没有良好的沟通，他很难独自带领队伍迎向胜利。他的技能断层和轰地雷在密闭的区域或爆破点的影响力非常的大，能够轻易晕眩敌人。

但如果不是在特定的队伍当中或是对于他的技能组不够熟悉，很难将目标物解决，会变成最难用的特工。

中等－瑟符

相反地，如果你不喜欢婕提和瑞子，而是偏好防守型玩法的话，那么你应该试试瑟符，但也就因为他攻击型的技能较少，让他比较难上手。

他整体技能组的设定让其他人无法突破他的防线，也都不难使用。他可以在两面墙壁上安装陷阱索，让经过敌人暴露位置并晕眩，而他的暗摄针孔摄影机则是能够远方发射一个摄影机，观看、标记敌人，网战牢笼则又是另一个陷阱，缓速敌人，干扰他们的视线。

但如果他作为攻击方，则这些技能就相对无用武之地，除非你可以想出一些用法让这些技能发挥影响力。其实瑟符并不难使用，但如果要在一场比赛攻守轮流交替的情况下都能够发挥出影响力，那就需要真工夫了。

困难－先兆

除了黑影幢幢和其他特工一样有烟雾的效果之外，先兆的技能组可说是游戏当中最特别的。他有两个传送技能，一个是灵波鬼步，能够进行短距离的传送，另外一个则是大绝闇影袭击，能够在地图上随意传送，偷袭敌人。

需要足够的经验和知识判断传送的时机，因为在传送时，敌人能够听到先兆传送的声音。这代表说如果对手有足够的实力，就能够反制先兆的大绝，让他的技能无用武之地。和叛奇一样，先兆的机体无法单独Carry起整支队伍，需要有好的队伍配合才能将他的优势极大化。