特技飞行与悬崖跳水的完美结合

著名的特技飞行员Dario Costa与一组精选的高台跳水运动员合作，首次进行了特技飞行和悬崖跳水的联合表演。 Dario Costa曾在土耳其以惊人的隧道通行登上了世界各地的头条新闻，此次，他来到意大利南部的普利亚和滨海波利尼亚诺与2022 年奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛倒数第二站的东道主一起表演。

世界级的悬崖跳水运动员Alessandro De Rose, Aidan Heslop, Catalin Preda 和 Artem Silchenko 齐聚美丽的亚得里亚海小镇。这天早起的人们体验了一系列令人惊叹的技巧、大胆和精确的反地心引力壮举，在海上与意大利特技飞行员的表演可谓相得益彰。

Nel Blu Dipinto Di Blu: Dario Costa flies by as Catalin Preda makes a dive © Romina Amato / Red Bull Content Pool Local hero: Race and stunt pilot Dario Costa © Dean Treml / Red Bull Content Pool Dario Costa at the controls of his Zivko Edge 540 race plane © Dean Treml / Red Bull Content Pool Race and stunt pilot Dario Costa flies to Polignano a Mare for Volare Duet © Dean Treml / Red Bull Content Pool Volare: composer Domenico Modugno's statue overlooking Polignano a Mare © Romina Amato / Red Bull Content Pool In harmony: Alessandro De Rose dives as Dario Costa flies by © Mauro Puccini / Red Bull Content Pool High notes: Dario Costa flies high while Artem Silchenko takes a dive © Dean Treml / Red Bull Content Pool Volare: Dario Costa flies by the statue of Domenico Modugno © Dean Treml / Red Bull Content Pool

精心策划的行动始于 Costa 驾驶他的 Zivko Edge 540 竞赛飞机，以时速 350 公里的速度沿着多岩石的海岸线飞行。在此同时，第一位高空跳水者踏上安装在私人屋顶的露台，在27米的高台上，聆听着仅离水面上方几厘米处飞机的接近。

高空跳水员一听到下方的飞机声，即像飞机一样张开双臂，从高台上跃下，以时速85公里的速度进行精确的俯冲。 与此同时，Costa猛力拉起，垂直腾空飞过高台。跳水员只在空中停留了三秒钟，需要瞬间计时和信心的飞跃才能完成彼此协调的表演。

Ready for takeoff: Alessandro De Rose © Romina Amato / Red Bull Content Pool

东道主选手De Rose表示：“真的很特别！ 很荣幸能参与这个项目，因为这是我们第一次做这样的事情。 我们结合了两种完全不同但非常相似的运动，因为它们都具有心智的挑战性。 这是一个独特的项目。当我站在那里进行第一次跳跃时，我有点害怕，因为我不知道会发生什么。 但在第二次，我真的很享受这次飞行、跳水和这里的景观。”

要求非凡的空中意识、极快的速度和精神上的掌握，以结合两项壮观的运动，Volare Duet 甚至有一个音乐主题。 它的名字取自歌曲 Nel Blu Dipinto Di Blu 中世界著名的副歌“Volare”，其作曲家 Domenico Modugno 是 Polignano a Mare的儿子。

罗马尼亚名将、世界系列赛的Preda 表示：“很罕见会在早餐时进行高空跳水。但是今天早晨，这就是我们所做的。Dario令人惊艳的飞到我们身边，并在波利尼亚诺我们一起合作，能够获得如此独特的表现真是令人兴奋，这也是一个非常独特的地方，并且总是很高兴能够回到这里。”

“时间安排和协调是最大的挑战。就飞机和项目的整个动态带来的潜在干扰因素而言，我们所有参与的人都设法把这些放在一边，真正专注于我们需要做的事情，以获得尽可能好的结果。”

Dario Costa flies by as Aidan Heslop makes his dive in the Volare Duet © Dean Treml / Red Bull Content Pool

仅有几毫秒可以在同一画面中捕捉到两名运动员，精确度和沟通对于项目的成功至关重要，因此需要一支专业团队来协调陆上和水中的飞行员、跳水运动员、摄影师和安保人员，以完美驾驭这个世界级的特技飞行表演。

Hanging out: Dario Costa in the flight hangar ahead of the Volare Duet © Dean Treml / Red Bull Content Pool

Costa表示：“这是一个在神奇地点进行的神奇项目，能够与如此出色的精英跳水团队和幕后辛勤工作的人们分享这份工作真是太荣幸了，他们共同将其变为现实，最后最重要的是，要谢谢波利尼亚诺。从飞行的角度来看，挑战是多重的，但最重要的是，我们必须经由完美同步以让摄影师取镜，这是飞机和跳水运动员从未做过的事情。 我们必须从头开始，这是本项目最大的问号。 我真的希望我们能够好好记得大师 Domenico Modugno。”

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