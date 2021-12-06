飞进“魔鬼的家”：Sebastián Álvarez在活火山内挑战翼装飞行

主要目的是展示智利之美，并突破爆发蠢动的极限，这是翼装飞行的一个关键组成元素。当不可思议的事情开始变得合理时，这些便是 Sebastián 'Ardilla' Álvarez 心中的关键目标。他真的能飞进火山口，然后再飞回来吗？这是之前从未尝试过的挑战。

然而，它不能只是任何一座火山：火山口必须具有特定的直径，以便身体可以机动运作。它也必须是一座被智利南部无与伦比美景所环绕的火山——因为Ardilla总是想方设法荣耀他的国家。似乎他是唯一完美的人选。

Sebastián Álvarez' Flug in den Krater. © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool

01 专案

第一步是计算是否有可能穿着翼装飞入飞出这座火山口（如果参数不够，则有可能撞到山壁或无法飞回来 ）。幸运的是，参数的积累。至少从理论上来讲，是可能的。

这个过程需要时间深入了解。Álvarez逐渐了解了这座火山——它的节奏、烟柱的强度、硫磺的气味、风速、天气、空气的空间等等。

我们谈论的是智利最活跃的火山，这座火山喷发频繁，因此增加了许多不可预测性。正如Álvarez所说，“它有自己的个性”。有些日子它更活跃，有时，你可以感觉到乱流。存在不确定性，所以Álvarez耐心且慢慢地处理这件事情。 他分析了几个月的天气，只有在他觉得火山的状况允许他执行时才接受挑战。他回忆表示：“终于，适合了”。

Sebastián Álvarez bei der Planung seines Projekts. © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Sebastian Alvarez © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

当直升机到位时，Álvarez仅考虑了三件事：他的翼装、他的轴度 [飞行方向] 和速度。他想：“一切都就序”。 他只要跳下去。

从直升机跳下，直达火山口内部大约需要 40 秒。Álvarez的专注是绝对的。 除了进出火山口，顺利完成飞行之外，他的脑子里没有别的。

整体飞行时间只用了三分钟。 那些在那里等待的人形容，他们看到Álvarez飞出火山口的那一刻“真是太令人兴奋了！”。

02 关于“Álvarez”

Sebastián 'Ardilla' Álvarez（'Ａrdilla' 是西班牙语单词松鼠），他是一位纪律严明、有条不紊且富有创造力的运动家。他是一个总是在跳伞运动挑战极限的人。他在智利空军开始了他的职业生涯，以实现他的飞行梦想。之后，他更深入钻研翼装飞行，他的主要目标是经由自己的创新项目，以突破这项运动的界限。

这是一项任何错误都会导致严重后果的运动，而Ardilla被他最亲密的朋友称为是不会犯错的人。他痴迷于研究和分析每个项目，并控制每一个细节。 每一次冒险都有很大限度的误差，因为他不要承担不必要的风险。他已经学会利用恐惧为自己谋福利。恐惧是一种非常积极的东西。我欢迎它，因为它让我感觉非常活跃并且要 100% 专注。他解释表示：然而，你必须控制恐惧和恐慌之间的界限。

他的飞行同伴，将他视为一位用自己想法和成就让他们感到惊讶的先驱，他体现了“健康疯狂”的概念——这意味着他承担了看似不可能的项目，但总能从理性的角度出发。

与 Álvarez 一起，帮助拍摄本项目的翼装飞行专家Dani Román解释说：他是一位渴望冒险的人，他不会满足于其他人正在做的事情。他总是试图为这项运动带来新的改变，并将其推向更高的水平。

Sebastián Álvarez, a.k.a. Ardilla © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Sebastián是一位渴望冒险的人，他不会满足于其他人正在做的事情。他总是试图为这项运动带来新的改变。 Dani Román

Álvarez 回忆时表示：这座火山给了我一种可怕的感觉，记得进入火山口前的那一刻。马普切人（Mapuche） [今天智利中南部和阿根廷西南部的一群土著居民，包括巴塔哥尼亚的部分地区] 称这座火山为‘Ruka Pillañ’，意思是‘魔鬼的家’。他表示：我觉得我要直奔地狱了，但是，我想体验它并飞出来。

有些事情令Álvarez震惊不已，便是朝着火山的东南面看去时，它看起来超可怕的，因为它与我们习惯看到的比利亚里卡火山照片大不相同。

他脑子里除了计算能脱离火山口，成功完成飞行之外，再没有别的想法。Álvarez 回忆表示：进入‘魔鬼的家’感觉是我经历过最可怕、最危险、最奇怪的事情之一。 我必须先与火山攀个交情，因为它会做它想做的事，如果我犯了错误，我可能会留在那里面。

飞行的事实 准备 准备过程花了整整一年，包括到欧洲、南美的培训。 500次试跳 为了确保飞越火山口的任务圆满达成， Álvarez 大约试跳了500次。

03 从Álvarez的飞行角度观看火山

Sebastián Álvarez' Flug durch den Vulkan – POV-Perspektive

04 观赏照片集

Preparation is key © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Fully focused © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool Álvarez enters the hangar © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool Would you fancy jumping out of this into an active volcano? © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool This looks a bit more... modern © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool Dress rehearsal © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Álvarez checks out the terrain © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool Fuelling up © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Savouring the moment © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool Look before you leap © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool The moment of truth © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool The flightpath © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool Applying the brakes © Jean Louis De Heeckeren/Red Bull Content Pool Heading back to terra firma © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Touching down © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool

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