江湖时有传言《WARFRAME》(战甲神兵/星际战甲)不要你的钱、只要你的肝，虽然此言不假，但如果你爱肝胜过爱财，这边有一批推荐购物清单好便宜的，对着这个清单，可以让你不用寸金也能买到无数光阴，买到赚到。

这游戏的营运佛心归佛心，但虐心的部分其实或多或少也都还是有，这一系列文会教你有哪些战甲是：

取得路径颇烦，让你可以选择避开不作，或是干脆直接购买。

制作门坎偏高，但早点购买可以直接跳过，就早点滚出雪球。

现版本WARFRAME因为HELMINTH技能移植系统的缘故，同名战甲凑个两台已经是蔚为主流，PROTEA凑个两台，一台自用，一台拿去喂给大嘴巴解锁移植补给机(后勤支持/DISPENSARY)，或是SEVAGOTH凑个两台，一台自用，一台同样拿去喂给大嘴巴解锁神技幽怨(惨淡/GLOOM)。

除了好取得的战甲，会就两台都自己做以外，面对那些有点麻烦甚至是根本是来劝退整人的战甲时，做一台买一台、或是两台都干脆用买的。这样的游玩方式也是逐渐抬头。。

这篇会帮你统整出，现在版本有哪些战甲是属于这种有点麻烦、或是根本整人，偏偏又还算值得入手、或是你早晚都得面对的战甲，让你不只能把你的资源花在刀口上，还是早早就花好花满，赢得先机、还能滚出更多雪球。

这张神卡可以召唤出你需要的任何军武 © TOEI

《WARFRAME》的建议购入战甲有三大分类

这些可以考虑直接购买的战甲和武器，主要分为三个类别：

第一类：早买早享受型

第一类的战甲或武器，对老手来说取得或制作并不算困难，因为获取这些武器战甲麻烦的点不在于武器或战甲本身掉落率低，而是你要取得这些武器或战甲是有前置任务、或是声望需求。

也就是进场刷这些东西的准考证是声望、或是繁复的前置任务，又或者是虽然进场刷装不需要门坎，但实际上你制作这些武器战甲的素材，制作上或取得上还是又跟你要准考证，差别只有正面跟你要准考证，或是拐个弯跟你要准考证而已，本质还是都是同一件事情，总之第一类的战甲武器就是难搞在这些前置上。

但这些武器战甲本身有独到的功能性，或是难以被其他武器战甲直接取代的特殊优势和强项，如果新手阶段可以提早购得，那前期游戏体验会好上不少，也能让你尽早滚出更多雪球。

第二类：就是难搞型

第二类单纯很多了，就是不管你是老手或新手都一视同仁，你想刷这些战甲武器就是一样都要经过这一条天堂路，即便你是老手，如果因为各种原因所以同一台战甲你得做两次，那你还是同样的乖乖被虐两次，当中KHORA和TRINITY分类就在这边，所幸TRINITY普版现在只需要一台了，可喜可贺可喜可贺。

游戏中的商店就是DARVO所营运的，新手阶段会觉得他是敛财仔，进度越到后面越会觉得他是玩家的救命恩人(物理) © DIGITAL EXTREME

第三类：以上两者混合、两者之间、或是两者皆是、又或是其他类别难以用二分法分类的

这种的比较复杂，我们会CASE BY CASE下面另外叙述

这篇会提到的战甲取得方式普遍有点繁复，网络上很多攻略了，各位TENNO自己去GOOGLE会比我在这边写完之后，然后让你看到睡着来得更为实际，再加上我们这篇不是制作攻略，而是笔者自己已经被虐过，不忍心看跟我一样受苦受难QQ，因此鼓励你直接跳关节省人生的购物建议

所以这一篇会预设以「你已经看过攻略知道怎么取得战甲，但还没亲自刷出来，所以还不知道在现版本，新手要独立制作这些东西有多搞人」的这个前提帮你做说明

《WARFRAME》推荐购物清单 BARUUK、HILDRYN、LAVOS、REVENANT、WISP、YARELI

经过数次强化之后，水嫩的YARELI的战力是高是低、依然有目共睹，但这并不影响她的人气高低 © DIGITAL EXTREME

标题上面这几台分类都是第一类，而且目前都还没发行PRIME版本，也就是说这些战甲各自都凑个两台在老手间是种常态，这些战甲除了YARELI即便BUFF很多次了还是强度有点被质疑以外，其他都各自是它们领域的一方之霸。

目前麻烦BARUUK、HILDRYN、LAVOS，都是麻烦在前置声望需求高，但蓝图都可以用声望兑换。

BARUUK

BARUUK受惠于神一般的四技集团卡，在老手手中可以打出多属性穿墙地图炮，未见敌、先收头，远程打出离谱数字杀敌于无形，而且抽取出来的移植技能沉睡(镇静/LULL)是目前顶级控场技能之一，在后面可以刷爆赋能的腥红标枪任务中能大放异彩。

LAVOS

LAVOS也是有着超高护甲、全元素组合、和不耗魔力的技能机制，在你对敌人的弱点属性有足够理解的前提，LAVOS可以轻松穿梭于敌阵之中，而且在解锁HELMINTH系统前，等于你上锐截号放技能直接绕过魔力限制。

如果你是老手开新账号，LAVOS就是很适合第一时间用白金购入的战甲，自备全属性，可以让你在开图时不管任何打斗任务都所向披靡。

HILDRYN

这游戏有不少热门战甲是大器晚成，而HILDRYN是少数可以从头强到尾的战甲之一 © DIGITAL EXTREME

HILDRYN有全战甲最为浮夸的护盾数值和无敌被动，不只是数一数二的神坦战甲，甚至是大范围群控、砍护盾、拆护甲、帮队友护盾灌好灌满，这些对HILDRYN来说都有如探囊取物。

而且除了坦度浮夸、辅助全面，后期还可以跨行兼差当补魔力补师。

在这游戏中，能轻松写意帮火力惊人的「亡骸机甲/殁世机甲」补魔力的战甲没几台，HILDRYN就是其中一人，在同样可以农爆顶级赋能的奥菲斯剧毒冲分刷宝任务中，她是坐二望一的扛霸子、能供给全队亡骸机甲源源不绝的能量。

甚至是LAVOS能绕过锐截号技能魔力限制这件事情，HILDRYN也可以作到接近的效果，而且在新手阶段会很头痛的劫持任务，HILDRYN也是所向披靡，这么全能优质的一台母牛战甲 不入吗？

REVENANT

REVENANT是能够启动有次数限制的无敌反击技，虽然是说限制次数，但实际上你用完之后能马上补充次数，所以只要你魔力够，那就是实质上的半永动无敌机制，也可以当成需要手动充能的顶天立地PRIME用。

此外如果你对自己的跑酷操作有自信，REVENANT结合4技DISCO转圈和3技的高速吸血移动技能下，也有能力可以成为低等速刷遗物任务的优良战甲之一，但3技面对高低差很吃亏就是了，所以实务上，资源够齐全的老手刷遗物都会转向其他战甲配上技能抽取，但这也不影响REVENANT的技能独特性，毕竟REVENANT真正的强项是定点任务，定点任务才是他的舞台和主场。

WISP

WISP本身取得不难，门坎主要在会要求主线故事进度、和你要打得赢该关卡的特殊头目。

WISP和HILDRYN一样，也是从头强到尾的战甲，如果你提早购入取得WISP，就能亲自提早感受可以原地无限补血的红花、可以原地无限加速的绿花、可以原地无限控场的蓝花，这三花有多离谱。除了这三色花都是绝强绝霸的辅助技能以外，更过分的是，花朵本身持续时间是无限，所以只要你在花朵旁，这个BUFF持续时间也是跟着无限，而且这三色花，合计只算一个技能，也就是WISP还有另外三招可以出来花式虐菜。

基本上WISP光靠1技三色种花(储能池/RESERVIORS)，和3技裂口涌流(BREACH SURGE)的花式增伤兼控场，就已经是座二望一的超强辅助战甲，等到后期MOD和赋能成形，WISP自己还可以身兼高攻速锁血、还能电晕全场的狂战士，真的跟鬼一样。

顺便提一下，这一期WISP的TENNOGEN外观大发生，WISP多了好几套衣服，喜欢看她曲线摇啊摇的天农，你有福了。

YARELI

YARELI自行制作难点则不是在素材本身而已，而是她的系列任务对于新手来说操作门坎过高、滑板K-DRIVE和MOD的取得、以及花式特技操作等等都是硬性阻碍，加上后续的零件取得也不是一己之力可以完成，而是要道场伙伴同心协力，所以如果想早早入手可爱、水嫩、又清爽的YARELI，直接购买会是一个不错的选择，反正你解任务之前第一台用买的，第二台用作的，不只不亏，还会多拿一张紫卡，多多益善。

而且一代PATCH一代神，WARFRAME历史当中有过太多战甲和武器先例是突然得道之后，就原地起飞、直接升天，YARELI的弱势在日后应该还是会有强化空间。

《WARFRAME》推荐购物清单 KHORA

顏值戰力兼具的KHORA，配卡正確、操作精良的話即便面對9999等的敵人也是無所畏懼 © DIGITAL EXTREME

分类是第二类的天堂路型，目前还没有PRIME版本，但即便没有PRIME版本，也吃了好几次的小NERF，目前依然是亲女儿的水平，除了颜值高所以受欢迎以外，也是最强生存任务打宝战甲之一。

如果你正确的帮她配好战甲MOD，和俗称猫刀的长鞭利爪一技用专属武器，KHORA一个人单刷敌人等级9999的生存任务数小时也毫无问题，除了单人作战以外，她可以和NERKOS、HYDROID、ATLAS组成四人打宝团，独行团战两相宜，更是让她人气居高不下。

正规制作方式要定时去打普通圣殿，虽然官方在前阵子的改版中有把机体和头部的蓝图各自放到A轮和B轮中，但实际上只是把难搞程度100分变成95分，战甲总图和系统蓝图这两样，你还是要去C轮找，而且机率各自只有11.28%。

打一次C轮至少要打八关的关卡，打八关只能抽一次11.28%，也就是就算你运气再好，也是要打十六关才能凑完四张蓝图，而且就算退一百步以期望值来计算好了，11.28%的掉落率等于是你要打13~14次的C轮才能取得一张蓝图，我们这边为了方便说明就抓个13.5次来计算，一次C轮要打八关，也就是你要抽到系统蓝图相当于你要打8x13.5=108关才能抽到系统蓝图，然后就算你搞定了系统蓝图，你还有战甲总图要抽喔，也就是抽到一次还不够，你还要重新再面对一次期待值上的108关。

这边你可以大概记一下C轮多硬，不用很仔细，意思意思记得C轮很坑就好了，因为下面还有一票C轮战甲不要你的钱、只要你的命，C轮基本上都是刷到厌世的保证。

而且因为KHORA没PRIME版本，加上HELMINTH抽取出来的二技是稳定性很高的控场技能，所以实务上你很有可能需要两台KHORA，会需要第二台拿去喂大嘴巴解锁移植二技的功能，也就是如果你都要自行制作，那上面你经历过的天堂路，就不是只爬一趟就结束了，你还得摸摸鼻子回头去爬第二趟。

当然实际上因为系统蓝图和战甲总图因为是在同一个彩池里面，所以你要计算取得得两者在期待值上需要多少场次的精确数字，要用更详尽的算式作计算，上面只是一个比较简略才方便你理解的说明范例，但基本上期待值的大方向就是这样没错。

除非你的兴趣是打普通圣殿，愿意每个礼拜都花个数小时泡在那边，那KHORA对你来说就是顺便送你的副产品，不然KHORA制作的整人度就摆在那边，说这个是天堂路完全不为过，直接买KHORA，是一个让你不用寸金就可以买到寸光阴的标准范例。

《WARFRAME》推荐购物清单 EQUINOX

EQUINOX PRIME的出現拯救了成千上萬的肝苦人 © DIGITAL EXTREME

EQUINOX分类也是第二类的天堂路型，这台算高手战甲，操作比较复杂，而且HELMINTH抽出来的技能很强，严格来说是同时抽了两招给你，分别是大范围穿墙控场的睡眠黑夜技，和敌人加速以及我们对敌人增伤的白昼技，这两招都是越到后期越有良好发挥的优秀技能，而且那个睡眠黑夜技拿来抓动物刷声望还超级好用。

幸好EQUINOX有PRIME版本，所以你顶多只需要一台EQUINOX普通版，而且EQUINOX的总图还可以在商店购买，所以有轻松一点，但这个轻松一点其实只是假象。

实际上，普通版的EQUINOX是白昼面、和黑夜面，两台战甲二合一的特殊战甲，所以就算扣掉商店半买半送给你的总图不谈，你还是要去再刷完一台白昼、和一台黑夜，合计八张蓝图，也就是在实务上你是手动刷出两台彩池混在一起的战甲，然后要等两台都凑齐了才能一次抽两招技能走。

EQUINOX的部件蓝图掉落关卡是天王星刺杀，也许还有人兴趣是一直刷普通圣殿当揍沙包，但基本上不太可能有人兴趣是一直刷天王星刺杀，因为该关卡路程长，而且头目演出非常拖戏，瞬移、锁血、还是瞬移到墙壁后再锁血之类的一堆拖时间的手段，天王星刺杀的整个关卡流程，就是拖台钱的标准范例。

如果只打一次天王星刺杀其实还好，确定打八次就能收完八张蓝图的话，其实也没有不行，但实务上除非你是欧皇，不然不太可能这么尽如人意，让你打完八场天王星刺杀就可以准时拍拍屁股马上走人，再加上突袭关卡中出现的天王星刺杀，不会给战甲相关蓝图，所以更是封锁了任何可以凑合着刷、顺便搭个顺风车的机会，看不到终点的漫长路途，很容易消磨你的耐心和游戏体验，EQUINOX普版的取得同样和KHORA一样分类在天堂路第二类，不是没有原因的。

《WARFRAME》推荐购物清单 GAUSS

最强歼灭速刷遗物战甲不是浪得虚名，边跑还能边放AOE不中断施法真的作弊 © DIGITAL EXTREME

GAUSS分类是第二类的天堂路型，目前也还没有PRIME版本，取得方式则是在赛德纳中断C轮，三个零件都是C轮，掉落率都是各自7.84%

要高速刷中斷任務會要求三個前置作業，沒有這三個前置作業也是能打，但準備越充分你刷起來會越快也越舒服。

武器方面则是因为爆破使的等级会成长，一开始你是虐菜就还好，等到任务时间长了、爆破使强了，如果你有先针对爆破使的种族或弱点属性去调整配卡，这样才能用最短的时间轻松刷掉爆破使。如果你的连击数迭得起来的话，我们前一篇提到的需要暖机的武器就很适合打爆破使，尤其中断任务几乎都可以说是急进猛突的主场。

记录，也是记路，你要记每个爆破使出现地点，有记地点你就找得快，相对的你能攻击他的机会就越多、容错率也高。 控场手段，对爆破使的主流控场手段是指挥官的魔导封锁，零消耗所以想开就可以开，不用怕要抓爆破使结果因为各种缘故能量不够、结果让他跑掉炸竿。 要准备好对应的武器和战甲，爆破使会定期消除战甲技能，所以假若你的战甲是很依赖技能去吃饭的，那你可能得亲自试看看适不适合拿来打爆破使，像ASH配削甲手里剑就可以康特G族爆破使，但如果是1+4技AOE型SARYN，面对爆破使体验可能就会大打折扣。

然后你上面三样都准备好了之后，打一次C轮掉落一个零件蓝图的机率依然是7.84%，如果你不够欧的话打个几十次C轮是基本的，不是打几十次爆破使喔，是打几十次C轮，也就是你想自己刷齐GAUSS的话，打个几百只爆破使是基本。

GAUSS除了难上手以外，本身战力是顶端水平，排除技能移植系统不提，他是最强的遗物歼灭战甲，高速奔跑+高速AOE施法完全不讲道理，根本是作弊，能够真正做到高速奔跑+高速AOE施法，还不中断的施法就是仅此一家。

REVENANT虽然开4技后、也可以透过3技的高速移动，跨定位做到类似的效果，但REVENANT面对地形落差会吃亏一点，遇到高低差就是要断法，遇到一次断一次，但要重新施法速度又慢了一点，还要先摆个POSE，变成遇到一次高低差又会再慢一次，面对那种不给你直线冲刺、半强迫逼你跳的任务还是比较吃亏、再加上REVENANT大招的对空性能欠佳，打不到离你太高的敌人，所以只能说术业还是有专攻，遗物歼灭还是交给专家GAUSS，而能够轻松辗压钢韧定点任务、才是REVENANT的真本事，这两台定位完全不同。

就算你要用其他战甲配热能抽离(THERMAL SUNDER)，那还是有GAUSS的形状在上面，他的抽取技能热能抽离是目前主流地图炮之一，也是所有能抽取的技能当中最强的地图炮，因此做个两台是基本的。

这战甲的强度和热门度都是有目共睹，因此有些比较讲究的天农，甚至会针对GAUSS的三技型和四技型拆成两台去配置，那你可能就会需要总共三台GAUSS………光用想的就累。

GAUSS又强又潮，而且早买早享受、晚买也没折扣，如果预算不吃紧，还是至少一台用买的好了，比较节省人生，毕竟这省下来的人生时间价值，可以远远超过你买这战甲的价。

《WARFRAME》推荐购物清单 HARROW

你还记得墙中人的任务吗，Tick Tock © DIGITAL EXTREME

HARROW除了是打生财夜灵战(EIDOLON)的专业战甲之一，如果你想有漂亮的输出又想锁血无敌，那这台会是你的优良选择。

但HARROW对你的射击精准度和武器配卡要求很高，也会要求你在战场上的瞬间判断，要在正确的时间判读出正确的技能施放顺序，各种要求都高，所以这台同样算高手战甲，高需求、高门坎、但也有高回馈。

分类原本同样是第二类的天堂路型，强迫你要打对新手不友善的赤毒间谍C轮，和非常拖戏的叛逃C轮，叛逃本身就很拖、叛逃的C轮更是没在跟你演的、摆明就是要拖。

但最近的改版让他的头和系统，两者都能在赤毒生存中取得，获取难度跟自由落体差不多，现版本在分类在第一类，会做为赤毒的副产品顺便掉落，如果你有事没事会去打个赤毒生存，那HARROW你可以考虑用制作的就好，早晚都会刷出来。

不过因为赤毒生存任务本身，现在获取赤毒的经济效益，相对于其他热门管道并不算高，所以结论上，如果你还是甚少接触赤毒生存任务，那刷出HARROW的过程，本质对你来说一样是天堂路。尤其现在赤毒生存任务如果你打的是原版，而非虚空裂缝加料版的，那野团排了好几个小时还排不到队友也是正常的。

所幸HARROW PRIME没意外的话应该过几个月就出了，所以如果你有耐心慢慢等的话，普版HARROW可以只作一台就好。

《WARFRAME》推荐购物清单 TRINITY、SARYN

SARYN PRIME也是目前颜值战力兼具的顶尖战甲之一 © DIGITAL EXTREME

如果GRINEER的天王星刺杀是拖台钱的标准范例，那CORPUS的冥王星刺杀就是可以写进教科书里的史诗等级。

TRINITY正是第二类的天堂路型，部件必须由冥王星刺杀任务中取得，而冥王星刺杀本质就是一个很拖时间的任务，而且冥王星刺杀是玩家越多，流程就越长越拖，所以如果你打野团基本上就是互相折磨，但冥王星刺杀任务对于新手来说，要一人完成的任务难度算高的，等于你伸头是一刀，缩头也是一刀。

而且上面讲到的是冥王星刺杀任务本身而已，实务上冥王星刺杀也不是你想进去就进去、必须得有入场通行证，因此你还要去地形露天开阔的C族关卡刷出AUBULAS这个小头目，然后打爆、再入侵之后，你才能拿到进入冥王星刺杀任务的通行证ANIMO信标，而且AMBULAS这个小头目并非必出。

简单的说，刷出通行证这件事情本身就是拖戏的一个环节，你可以简易理解成在露天关卡刷出一只AMUBLAS，你就能打一次冥王星刺杀，也就是你运气再好，至少也是要刷出四次AMBULAS再加上打四次冥王星刺杀，就是被拖戏八次，那如果你运气不好抽到重复零件，每重复一次就是又拖戏两次，还是节省你的人生和假日直接买好了。

幸好TRINITY已经有PRIME战甲了，所以普版TRINITY只会需要一台，可喜可贺、可喜可贺。

SARYN和TRINITY有点类似，可以刷SARYN的赛德娜刺杀关卡也是需要前置的入场钥匙，不过赛德娜刺杀的钥匙在赛德娜竞技场是必出的，不用像ANIMO信标还要赌人品，如果你有耐心的话，也可以选择手动刷出一台SARYN。

《WARFRAME》推荐购物清单 PROTEA、SEVAGOTH

PROTEA操作除了繁瑣一點以外，她也是少數可以輕鬆輾過9999的絕世強者之一 © DIGITAL EXTREME

这两台在各种看似八竿子打不着关系的因素中，实际上同构型还不少，而且还在同一条任务串炼里面，放一起讲比较好理解。

基本上因为SEVAGOTH抽取出来的控场技幽怨(惨淡/GLOOM)，和PROTEA抽取出来的补给机(后勤支持/DISPENSARY)在目前都是T0水平的顶尖神技，所以至少都得准备一台喂给HELMINTH吃，如果你打算PROTEA和SEVAGOTH都只做一台，另一台用买的，就还好，但如果你两台都要用做的，那就有点麻烦，这两台也是满建议至少都买一台，会比较节省你的人生和假日。

我们这边先提SEVAGOTH

SEVAGOTH以前是第二类，很难搞，但在现版本中的SEVAGOTH现在零件蓝图，很常作为锐截号任务的副产品，所以其实产量算大，因此现在比较接近第一类，不过虽然第一类没有第二类这么整人，但如果你是新手，除非你有老手亲友团带你，不然锐截号任务和暴风号呼唤关卡，这两者本身对新手来说就是数道门坎的加总，这也是为什么这篇会写到SEVAGOTH的原因。

而且如果你只做一台SEVAGOTH，那就还好，但如果你连第二台都要用做的，那制作你还得多面对一个问题，就是第二张SEVAGOTH的战甲总蓝图你要再额外花点时间去凑声望然后跟大黄脸SIMARIS用声望交易，这对新手来说很不友善，尤其初期阶段你的SIMARIS声望，还有很多更重要更优先的物品应该要先搞定，例如无限高速加倍扫描仪之类。

PROTEA的情况也是有点类似，在现在这个版本，如果你没有老手带，实际上如果你现在才要去手动刷出来，对新手来说有着很高的战力和时间门坎。

因为你刷进场的硬币要时间、要等司库，还要在他逃跑前解决他，司库的护盾是特制的、有强制减伤机制，比起一般CORPUS强上不少，因此如果在高等关卡中，司库对于新手来说有着不少的时间压力。再来是即便你投币进了场，在时间内要清掉75个飞天烦人怪也是一道输出门坎，更不用提那些飞天烦人怪的伤害对新手来说算凶，而且他们还会瞄你头想拚爆头。

顺便提一下，如果你真的觉得高等司库的护盾太难拆打不穿、准备磁力属性连发型射击武器，打起来会轻松很多，又或是如果你有NYX这台战甲，直接往司库身上丢二技也能秒拆司库护盾，NYX可以完美康特司库。

而且PROTEA和SEVAGOTH有个截然不同的点在于，她不像SEVAGOTH三个零件都是热门任务的副产品、让你有机会能蹭蹭老手的任务报酬，现在版本中，会掉落PROTEA零件的三组任务当中，有两组任务几乎都不是老手会没事还想去重复打的，也就是PROTEA的制作、几乎没有让新手蹭分搭顺风车的空间。

加上第一台PROTEA还算好做的，在你千辛万苦刷完第一台PROTEA之后，如果你连第二台都要用做的，除了这些繁复的流程你要跑第二次以外，你还是要跟上面SEVAGOTH的总蓝图一样，要去找SIMARIS用声望交换第二张总蓝图，等于是你每天少少的声望、除了要拿来养到扫描仪长大以外，还多了一笔支出要拿来换战甲蓝图，太苦了。

所以会建议除非你SEVAGOTH或PROTEA各自都只需要一台，不然如果以你两者需要两台的情况为前提讨论，你又是一个新手的话，建议你至少要有一台用买的，像是SEVAGOTH作一台加买一台、PROTEA也作一台加买一台，这样对你的游戏体验会比较好。

顺便一提，如果你这个版本没有亲友团大腿，又想要速成变出两台PROTEA，PROTEA直接买二台是比较省事的，完全新手在现在想要单独刷出PROTEA，实质上需要的前置作业会很多。

《WARFRAME》推荐购物清单 GRENDEL

GRENDEL战力是T0，虽跌破不少人眼镜，但人气始终不高的原因不喻自明 © DIGITAL EXTREME

GRENDEL的分类本来是第二类，因为刷GRENDEL的关卡被限制为无法使用绝大多数的MOD、所以难度相当高；但由于敌人的护甲机制这一两年有所改动，因而目前刷GRENDEL部件的关卡，在实务上变得比以往简单很多、很多、很多、很多，现在有点往第一类靠拢。

凑得到专业老手团队愿意带你刷的话不算困难，但如果你想要完全独立取得的话，还是直接买好了，正规取得方式前置作业还是颇多颇烦

GRENDEL这台到后期你资源充足，配卡有配对、FORMA该喂有喂、技能该移植有移植、武器该封顶有封顶之后，在END GAME是T0等级的超强万能战甲XAKU那种水平的，抽取技能也强，而且可辅助可输出可坦、还不用鸟虚能兵，是真正可以横着走的那种万能战甲。

GRENDEL在性能和人气这两个项目上，刚好跟YARELI处于光谱的两个极端，所以这一切的强度除了建立在你资源充足以上之外，还有一个大前提，就是你不能在乎颜值，说实话，以现实层面上会遇到的状况来看，GRENDEL人气低迷的问题应该不是对操作和养成资源要求很高，而是颜值太过独特。

顺带一提，有些比较残忍的TENNO会开着漆成粉红色的GRENDEL、再配上女角的动作在野团出没，意图对队友进行精神污染，如果遇到这种人，你可以考虑封锁、或是干脆加入他们的粉红GRENDEL邪教。

《WARFRAME》推荐购物清单 XAKU

XAKU的超绝战力已经有不少YOUTUBER做过说明了，只要你有钱有闲、他就可以是T0 © DIGITAL EXTREME

XAKU算介于第一类和第二类之间，部件蓝图和需要的素材取得难度对老手算中中偏下，但材料对新手来说都不算友善，尤其矿物类的素材还有一堆前置任务或声望要等你处理。

XAKU是大器晚成的战甲，如果你技能移植正确、极化次数够多、PRIME卡充足、配卡正确、又有满等充沛赋能，成型的究极体XAKU是现版本T0顶尖的多功能战甲之一，钢韧之道有些单人模式下步履维艰的关卡，例如钢韧拦截、钢韧防御、钢韧移防，这些要成型的XAKU单人突破全部不在话下，可以说是轻松写意。

由于XAKU是大器晚成，所以不会特别推荐新手直接用购买的挑关取得XAKU，但如果你是愿意直接一开始就砸钱、速成取得满等充沛赋能，并有老手愿意提供你MOD配卡方面的帮助，成型的究极体XAKU可以让你神阻杀神、佛挡杀佛，毫无问题。

而且全部弄到好的究极体XAKU，在造价方面也顶多也只要手游一单，如果你手游课得很习惯了，可以改课满装XAKU看看，100%超绝PICK UP必出UR，完全不用赌人品。

《WARFRAME》推荐购物清单 ASH、OBERON

ASH PRIME光靠剥甲手里剑和隐身就可以轻松游走在无尽高波任务，当然，ASH也行 © DIGITAL EXTREME

OBERON原本是满街都会掉蓝图的战甲，ASH也差不多，狂躁GRINEER会给蓝图，两台原本都是大放送等级的入门战甲，但自从29.10版本后，这两台的蓝图掉落，全部都被放到锐截号任务C轮里。

锐截号任务本来前置门坎就高、就算你跨过这个门坎它的本质依旧还是烦，C轮有多拖我们前面也讲过了，这边就不用赘述，锐截号任务再加上还是C轮，有够狂，这真的不能惹。

简单的说，这两台现在想要人工刷出蓝图就是烦上加烦，除非你是原本就持有很多旧时代蓝图的老手，不然现在这两台的取得方式对于任何人来说都是毫无慈悲的第二类的天堂路型，取得方式变成不讲道理的硬和拖。

尤其锐截号要成型、队友还要齐全，你打锐截号任务才打得舒服和打得快，如果你选择单挑锐截号任务行不行?当然可以，但相对的你AI船员就要很给力、给他们的武器也得很够力，这前置作业更多还更苦。

。这两台在现在版本中，强力推荐直接买，可以节省你不少人生，而且这两台都有PRIME版本，所以如果你没有要做一些外观类的物品，例如幻纹，你只会需要一台。

《WARFRAME》推荐购物清单 OCTAVIA

OCTAVIA PRIME也是高手战甲，高配卡要求、高操作要求，但有在无尽高等任务横着走的能力 © DIGITAL EXTREME

这台的取得方式也是第二类，除了完成任务会给你的战甲总图以外，其他三个部件蓝图分别要解OROKIN破坏任务储藏柜、火卫二的生存C轮、还有并非一定会出现的月球机关

每个零件的取得途径本身就都很繁杂，一般来说就算你找得到大腿带你，OROKIN储藏柜和生存C轮还是有你受的，不过OCTAVIA PRIME前阵子已经实装了，所以普版OCTAVIA你也只需要一台，不错

《WARFRAME》推荐购物清单 各种已入库的PRIME战甲

后纪遗物产量本来就低，但大多数的入库战甲都会至少有一个后纪部件 © 大王 認真玩

这个应该就很好理解了，既然都入库了，除非你手上刚好有旧遗物，不然短时间内你想只靠自己刷出对应遗物、再开出你要的正确蓝图，难如登天，就算是跟别人买遗物，还是不如直接买成品还比较稳当。

目前除了EXCALIBUR PRIME(神剑P)、空刃PRIME、拉托PRIME这三样是DE明白说死已经绝版以外，其他的入库PRIME兵装都是只要你有耐心，等待以年为单位的时间，基本上都是早晚会出库。

当然如果你有耐心等个一两年，也是有蹲到出库再刷的这个选项，如果你没有这个耐心或是想早早取得，还是相当建议考虑用买的。

目前面对各种入库PRIME战甲，基本上都是玩得越久的玩家越会倾向用交易取得，在WARFRAME，你不用寸金也可以买到寸光阴。

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