毋庸置疑的，Mohammed Al Balooshi 拥有全世界最酷的体育工作之一。他也是阿拉伯联合酋长国顶级运动员之一。因此，为了纪念阿拉伯联合酋长国建国 50 周年——或者说是阿联酋第 50 个国庆节——选中这位越野摩托冠军车手，前进祖国壮阔的沙漠，展示这个国家真正的魅力再适合不过了。

Mohammed 花了几天时间在七个酋长国不同地点进行拍摄取景，最终结果确实让人惊艳。事实上，精彩美景影片就在这里。

Mohammed Al Balooshi Race Through The Seven Emirates

注意，你还会看到一些其他熟悉的面孔。 其他包括Red Bull运动员和朋友，一起加入Mohammed的行列，包括职业跳伞运动员Dani Roman、Marco Waltenspiel及 Khalifa Al Ghafri; 飘移冠军车手 Ahmad Daham;滑水运动员 Omeir Saeed; 与 Hamoody Bamby.

那么 - 这支最新的影片结果如何，以及整个拍摄过程中包括了那些？ Mohammed在此与我们谈到更多的细节与内容。

今年我们庆祝阿联酋建国 50 周年，身为一名阿联酋运动员，#UAE50 对你来说意味着什么？

哦，这是一个里程碑！在我出生之前，这就是我们所知道的，统治者[对这种团结]有信心。即便是现在想想，也很难理解一张桌子上七个家庭成员没有分歧的意见！ 但年复一年，联结变得更稳固，我们继续成为一体。我们为这个国家生与死。在这个“阿提哈德”[联盟] 中度过的每一天，对每个阿联酋人和居住在此的每位居民都意义重大。如果你看到我们的发展方向，甚至不是与五十年或十年相比，而是五年前，我们是一直在进步并且向前迈进。

你之前说过你是如何开始这项运动的。 看着新人辈出，你对新一代阿联酋车手有何感想？

哦是的。 现在，我们有很多即将出现的优秀人才。和过去相比，我们没有。 你知道，有一两个人，仅此而已。 但现在，我们拥有一个人才库，赛车运动的未来，尤其是越野摩托车或越野拉力赛，对阿联酋来说真的是一片光明。在我之前的人和[我们这一代]，我们为强化体育界的领域铺平了这条路。阿联酋的锦标赛是整个地区最艰难的。为了激励下一代，你必须要有好的成功故事，所以我的责任重大- 以及那些目前也在比赛中的车手，做到最好。提升下一代[赛车天才]的到来。

除了阿联酋对其体育人才的支持之外，你最喜欢国家所做的哪一点？

我们的文化。要了解阿联酋，他们首先需要了解人民。 你知道，你可以看到我们如何在保持我们的文化遗产和传统的同时，成为一个开放与广泛学习的社会。基本上，我们为未来而努力，但不会忘记我们的过去。 阿联酋及其人民不会忘记它的根源——我们保持了我们的文化和遗产的活力，我们保护了它。 我们确保我们的孩子学习到所有的这一切，并保留他们的价值观。

Mohammed Al Balooshi Race Through The Seven Emirates © Red Bull Content Pool

我们建立了一座独特的桥梁，可以这么说，这是我最喜欢的事情。

就阿联酋的体育成就而言，哪一项是你个人的亮点？

我会说 2018 年杜拜的国际Baja赛事 - 那是Baja世界锦标赛的第一站，我赢了那一轮，并让我赢得那年的世界杯冠军。那是我的梦想，也是我最喜欢的。 这绝对不是一件容易的事——我们有很多优秀的人才。

你还认识了所在领域许多著名的阿联酋人。你最喜欢的相遇是什么？

Mohammed Al Balooshi Race Through The Seven Emirates © Red Bull Content Pool

2018 年赢得Baja世界锦标赛后，我拜见了杜拜王储谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆(Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum)殿下。 会见他，谈谈冠军赛的感想，我们所取得的成功，并受到他的鼓舞与激励，对我实在意义非凡。 我记得那次会谈给了我巨大的推动力和继续前进的动力，因为他建议我不要停下来，我应该继续努力。我当时本想退休了。能从[领导层]如此高阶领导那里得到指导真的太棒了。

与我们谈谈有关你为#UAE50 制作影片的一些想法。

身为一位车手，我们都会对自己喜欢骑行的地方有些想法，但大多数时候，它是一处允许骑行的地方。但我做梦都没想过，自己可以在阿提哈德博物馆(Etihad Museum)内骑行 [这座著名的博物馆就坐落在阿联酋于 1971 年成立的地方]。我在那里骑行！

Mohammed Al Balooshi Race Through The Seven Emirates © Red Bull Content Pool

有机会在这些地方骑行，绝对是对未来曾曾孙辈的故事题裁。 你知道，我还骑行穿越香料市集，在阿布拉，在杰贝杰伊斯，在富查伊拉堡，红树林海滩奔驰……对我来说，这是表达我们对这个国家的爱和感激的最好方式，国家让我们在这里生活变得如此安全，并且让我们自由追求自己的梦想与目标。

我只想感谢让这一切成真的每个人，从政府部门到私营企业，他们允许我们在这些地点骑行。每个人都参与其中，从高层管理人员到那些在现场提供帮助的工作人员。没有他们的参与，这一切都不可能实现。幕后有很多人，所以我真的要感谢所有帮助过的人，并允许我们制作这个短片来庆祝阿联酋成立50周年。

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