这支GoPro影片中有太多惊人之举，是我们根本不知道如何开始的。

最高海拔的翼装飞行

降速滑雪跟翼装飞行无疑都带点疯狂元素在内，但这，根本是场赌注高昂的搏命。

影片中的动作结合了一些趣味，这也是之所以看起来这么厉害的原因：在这盛夏时节，为找到合适的雪橇降落点为任务，这些家伙挑了个很有意思的游戏──美国人熟悉的巨型滑水道(Slip ’N Slide)。看看吧，博君一笑。

真实情况是这样的……

Wingsuiters and paraglider gear up to hold hands © Stéphane Gautier 01 / 03

如果对空中特技有些了解，就会知道最厉害的还不是降落，而是翼装飞行员及降速滑雪家，为了在空中手牵手，而分别要缓下来与加速时，所展现的状态。

所以到底多有趣呢？大致可以欢呼及咒骂声作为指标。这是XRW第一次双手都牵着的状况出现，因为由定点跳伞的起点（低空）出发，加上时间短暂，这项任务变得相当有挑战性。

Paragliders and wingsuit fliers base jump © Stéphane Gautier

以前从来没有翼装飞行跳伞及降速滑雪时，两边都手牵着手，这是第一次。这次在法国霞慕尼附近的渡假胜地Le Brévent，直到闭园前的最后一次跳跃，才成功完成任务。

“要算准时间根本是不可能完成的任务，而且在定点跳伞的位置（与高空跳伞的位置相反），只有珍贵的几秒钟能把一切准备好。”降速滑雪家Arnaud Longobardi说，“仅有100米可以起飞，15秒就得飞在空中，20秒来牵住彼此的手，10秒钟分散开来准备降落！”

到底有多迅速，才称这次行动为“速降滑雪”？“飞行时速大概是120公里。”Arnaud Longobardi说，“我们练习时，发现飞行装在时速80公里、100公里时撑开，可以直直飞行，而在时速120公里的话，大概就会向左或向右5度的差距。”而5度的差别，在空中可是得锱铢必较、仔细计算出来的。