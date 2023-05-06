11个提升心理健康的简单方法

据估计，在一星期里面，每六个人就有一个人会经历一些常见的心理健康问题。那可能是你认识的人，跟你一起工作的同事，甚至是你自己……

对很多人来说，心理健康不单是一个禁忌话题，而且通常是心底里一个无形的斗争，一个令人崩溃、又看不见的力量每天慢慢地走近。在这个世界，没有一种疾病是完全一样的，所以无论是严重的抑郁症还是轻度的焦虑症，也不能确保有一种万无一失的治疗方法。

但还是有些方法可以在某种程度上帮助减轻焦虑和压力。 Sanctus的发展教练和工作坊主持人Shayan Qadir将与大家分享11个让你心情振奋的方法。

1. 寻找自己的心流

“心流”是当你将你的心灵和身体融合在一起，让它们互相融合，达至专心致志的状态。如果我们经常练习所爱的事情，我们可以进入沉浸在那项活动的一个状态，而在这个状态中，有一种快乐让你忘却了时间的感觉。有很多活动可以让我们进入心流状态，比如跑步、冥想、艺术，甚至是打字。当你了解自己如何进入心流状态，烦恼也会消失。想达到这状态，首先需要练习，并每次都要让自己稍微再做多一点，最终身体会自己掌握如何进入心流状态。

2. 问自己：“这件事在未来会有影响吗？”

当你非常担心某件事情时，很容易忘记把自己拉出来，站在外面更广阔的画面中思考。这个时候，记得问问自己：“一星期后，这件事还会有影响吗？”，然后问问自己：“一个月后呢？”，最后问问自己：“一年后呢？”。你身体现在所感受到的，可能与这个事情的重要性没有太大关系。问自己问题会令你应对特定情况的观点有所不同。

3. 融入大自然

日本人会使用一个称为“森林浴”的概念，包括花更多时间在大自然中，甚至是在树木周围散步，它实际上有助于恢复身体的自然平衡。压力、焦虑、观点、生活在大城市、不断检查社交媒体 - 这些事情都让我们非常紧张，所以花些时间断开与这一切的联系，无论是关闭电子设备，还是在大自然中度过时间，都非常有益于我们的身心健康。

4. 控制呼吸

当我们过于专注脑中发生的事情时，往往会感到压力和失去自我，这可能会导致焦虑和恐慌。想要中断这种情况，其中一个方法是专注于呼吸。深呼吸后，尝试注意自己的呼吸方式，在烦恼失控和恐慌发作之前保持冷静。浅呼吸、胸部紧绷、肩膀紧缩和身体紧张是焦虑发作之前的一些触发因素。专注于感觉不对的区域，问问自己：“我怎样才能走出那个空间？”

5. 给“批评者”取个名字

大多数人认为我们在脑中只有一个声音。实际上，大多数人有两个相互矛盾的声音。当你的内心对话，告诉你自己不够好时，意识到“批评者”不是唯一的想法，给它一个名字和个性。这样，当你听到自我打击的声音时，你会意识到这不是单一的想法，并且你可以挑战它。

6.多运动

定期拉筋伸展、健身，或快步走等运动可以对心理健康产生很大的影响。从生物学的角度来看，我们是作为猎人采集者而被设计为需要每天外出获取食物，然后回来。因此，整天坐在桌子前，只有脑部在消耗能量，使我们与身体的联系断裂。定期进行运动，对大脑有很大的影响。

7. 与人建立联系

很多人对于与家人和朋友谈论心理健康问题感到犹豫，但这是重要的一步。因为这样就可以坦诚地交谈，而不是像平时一样说“一切都很好”，实际上你的心情却很糟糕。你可能不相信，但一直保持超级积极的心态也会有破坏性的一面。例如，如果你失去了亲人，而你的口头禅是要保持积极的态度，告诉自己“忘记它，继续前进”，那么需要表达哀悼和宣泄情绪的需求时，你仍然会藏在心中。我见过很多人在发生事情几年后，仍未经历哀悼，这样的情绪可以积压在内心。能够体验完整的情绪范围是很重要的。如果你允许自己偶尔感到糟糕，那么悲伤就可以更快地过去。

8. 帮助身边的人

有时当我们有问题，很容易会陷入问题循环中，然后失去视野，因此能够帮助其他人解决问题，能有助我们调整自己的状况，并释放能让我们感到良好的安多酚。例如：慈善工作，也可以是简单地关心他人，看看他们需要什么帮助。对我们来说非常容易的事情对别人来说可能非常困难，除非你实际与某些人交流过，否则你不会知道。从内心深处，这给了你一种连结感。

9. 创造东西

花一些时间透过创意活动连接左右脑。当人愈大、渐渐老去，忘记了小时候享受生活、玩乐和玩游戏。投资时间在艺术、音乐、唱歌、跳舞、设计、建造、烹饪或装饰等创意空间里，这些都有帮助你的心情。如果你的心理状态不佳，透过其他方式表达自己有助于治愈自己。

10. 建立良好的睡眠习惯

没有良好的睡眠习惯是压力和焦虑的重要原因。建立一个好的睡眠仪式或设定睡觉和起床时间，尤其在工作日是非常重要的。睡前一小时停止使用电子装置有助于减轻压力水平。阅读或冥想也是帮助保持良好睡眠习惯的方法之一。

11. 感恩

最后，花些时间感恩小事情，因为我们 很容易因为那些未能如愿的事情而失去了自我，只关注于我们需要改进的方面和问题。当我们这样做时，我们忘记了事情是多么美好，以及我们有多么幸运，直到我们失去那些我们完全视为理所当然的东西。问问自己：你为了什么感恩呢？感恩的事情可能比你想象中还有更多。

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