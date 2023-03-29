漂移赛车是什么？关于赛车运动你需要知道的一切

汽车漂移是赛车运动中发展最快的分支项目之一，因为烧胎和令人兴奋的驾驶操作，不断吸引着各个年龄层的爱好者。 很多人都知道在《速度与激情》电影中的漂移动作，但作为一项赛车运动，它的出现比电影要早得多。 在本指南中，我们将涵盖您需要了解有关漂移的所有相关信息。

01 漂移是什么意思?

The steering angle is hugely important in drifting © Christian Stadler/Red Bull Content Pool

漂移是一项专注于特定驾驶技术的运动，同名，已在拉力赛和高速公路赛车等其他知名赛车运动中使用多年。 汽车漂移就是使用过度转向让车辆侧向行驶通过弯道。 这必须在高速时发生，同时车手可以完全掌控汽车的动向。

基础知识： 在我们的 'ABC of' 系列专辑中，我们为您提供漂移的所有基础知识。

26 分钟 飘移赛车运动术语解析 著名车手Dave Egan，为我们说明最疯狂的赛车运动之一：飘移。 从规则到车手们，让我们进一步了解这项运动速成班的所有内容，包括速度、风格，烟雾和技巧。

02 下一次漂移赛事是什么时候？

Conor Shanahan in action at the Drift Masters European Championship © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

幸运的是，您无需等待太长时间即可在欧洲地区看到下一场寻求刺激的漂移赛事活动。漂移大师欧洲锦标赛将于 5 月 7 日至 8 日的周末，在爱尔兰举行首轮比赛，不仅在决赛中，届时将为车迷和观众提供一场无与伦比的赛车奇观。

欧洲锦标赛将以六场不同的比赛为基础，赛季总决赛将于 9 月 30 日至 10 月 1 日在波兰举行。

整个漂移赛车世界： 激动人心的故事、令人印象深刻的视频等等，皆可以在我们的内容中心看到。

03 哪些车最适合漂移？

从理论上来讲，每辆汽车都可以做漂移动作。 然而，配备后轮驱动的汽车特别擅长这种技术。 四轮驱动也可以成为一辆不错的漂移车。

理想情况下，汽车应配备手排变速箱，以便车手充分发挥其潜力。 做到这一点的唯一方法是完全控制排档和离合器。

Johannes Hountondji from the Red Bull Driftbrothers at the Red Bull Ring © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool 在漂移中，每个人都可以按照自己的个人风格打造自己的汽车。 这对我们的运动来说是独一无二的！ Johannes Hountondji

专业的漂移车通常依靠一种特殊的差速器来分配和平衡前后轴之间的动力。 此外，车手没有 ABS（防死锁系统）或 TCS（牵引力控制）等驾驶辅助设备，为的是能够始终保持对汽车的完全控制。

12 分钟 A battle between brothers Watch as the two Driftbrothers go head-to-head in Poland for a tight race.

哪种轮胎最适合漂移？

The wear of the rear tyres is enormous when drifting © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

相对便宜的磨合后轮胎，并在前轮胎上投入更多，因为它们对于转弯时的抓地力、牵引力和控制力至关重要。

对于前轮胎，专业人士通常使用抓地力较好甚至光滑的轮胎——低肩胎。 另外，胎压影响很大，很大程度上取决于具体的车辆，以及个人喜好。

04 漂移的历史：何时开始的？

漂移可以追溯到1980年代。 然而，作为一种用于其他赛车运动的驾驶技术，它自 1950 年代以来就为人所知。 漂移作为一项独特的赛车项目始于日本，Kunimitsu Takahashi 被广泛认为是“漂移之父”。 Takahashi曾是一名摩托车赛车手，甚至在 1977 年参加过一级方程式比赛，他在日本房车赛中成名，并以其独特的驾驶风格而闻名。

'Mad' Mike Whiddett has been involved in drifting since 2009 © Graeme Murray/Red Bull Content Pool 漂移就像四轮上的极限芭蕾。 在驾驶舱里感觉超疯狂。 Mike Whiddett

当时大多数赛车手都担心他们的汽车会出现严重的过度转向，但Takahashi则利用汽车的这种高速动作通过弯道，一路上为他赢得了多个冠军头衔。

然而，漂移主要与Keiichi Tsuchiya这个名字有关，也被称为“漂移王”，他采用了他在日本房车锦标赛中的榜样风格。 首先，要激发观众的兴趣。 他通过 1987 年发布的"Plupsy"视频而出名，视频中他驾驶着他的Toyota Corolla Levin 在公用道路上漂移，从而在日本引起了广大的关注。

Rhys Millen 成为第一位漂移世界冠军

Drifting in front of the Capitol Building © Garth Milan/Red Bull Content Pool

过了一阵子，漂移的热情才从东方传到西方。 直到 20 世纪 90 年代中期，准确地说是 1996 年，日本以外的第一场漂移赛事才在美国加利福尼亚州的 Willow Springs Raceway 举行。

第一个漂移世界锦标赛是2008年举办的奥地利Red Bull漂移世界锦标赛，比赛在加利福尼亚州长滩举行，第一届冠军是新西兰的Rhys Millen。

05 当时漂移赛道是什么样子？

Drift races take place on short stretches of track © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

与赛道长达几公里的经典赛道相比，漂移赛道的距离要短得多。 通常，漂移赛道只有几百米长，由尽可能多的弯道，并排排列而成。

中间的直线路段允许赛车加快速度，以便以尽可能高的速度和高漂移角度滑过即将到来的弯道。

06 漂移比赛如何计分？

与其他赛车项目不同的是，圈速、赛段时间和在赛道上的位置都不会影响总分。 但是，要如何评价一辆在弯道侧向漂移的汽车呢？

为了这个特定的目的，漂移时使用了所谓的裁判。 您通常会在活动中发现其中三个人。 他们根据四个核心标准评估漂移赛事的排位赛和决赛：

速度和流畅性： 漂移运行得越快越流畅，获得的分数就越多。

漂移角度： 角度越大，分数越多。 这里需要良好的直觉，因为如果角度太低，几乎没有任何分数。 如果角度太大，汽车可能会减速。

路线： 在任何赛事之前，裁判都会告知车手理想的路线。 必须在赛道上接近某些点，有时在前面，有时在后方。 您越准确地坚持这条线，得分就越高。

风格： 漂移时最重要的标准。 漂移是如何精确启动的？ 你必须经常进行更正吗？ 你经常油门全开吗？ 所有这些之后将进入第四个分数区。

双人对决的漂移

Twin battles are often intense © Christian Stadler/Red Bull Content Pool

在所谓的双人对决中，漂移运动的最高纪律，两名车手同时在同一条赛道上。 跑两圈，每圈一辆车领先（领先者），另一辆车落后（追赶者）。

在双人对战中，根据上述四个标准进行评估，其中领先者应获得尽可能多的分数。并为追赶者增加了一个额外的接近等级。 在这里，评委会确保您尽可能靠近前面的人，但不要碰到他们。

一场特殊的双人对战： 漂移专家Abdo Feghali 能否在汽车中与自由跑者 Mohammad Al Attar 来场较量？ 在这场不寻常的决斗中找出答案。

3 分钟 飘移车手Abdo Feghali 对决跑酷高手 谁最快: 飘移车手或跑酷玩家?

07 你能在公用道路上漂移吗？

不可以。 在公用道路上漂移是违法的 ，可能会导致巨额罚款甚至入狱。 作为一项运动，漂移仅属赛道行为。

08 你能学会漂移吗？

Eli: „Driften ist wie Fliegen, Freiheit pur!“ © Christian Stadler / Red Bull Content Pool

是的。 在整个爱尔兰，您会发现一些专门用于漂移的赛道，例如位于都柏林的 Prodrift Academy Ireland。 在这里，您可以熟悉基础知识，或者如果您已经掌握了基础知识，就可以升级了。

09 漂移游戏：在家进行虚拟训练

DRIFT21 © 505 Games

Johannes Hountondji 透露表示：“除了真实的赛道，还有虚拟漂移游戏，可以真实模拟驾驶漂移车的感觉。为了开始漂移，你必须刚好超过汽车的极限。你必须习惯这一点——模拟对此有帮助。”

模拟游戏的选择包括 DRIFT21, Assetto Corsa, GRID Legends 或 CarX Drift Racing Online。

关注奥地利Red Bull新浪微博 @奥地利Red Bull ，官方微信公众号“奥地利Red Bull”获取一手前沿资讯！