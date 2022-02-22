Red Bull Paper Wings世界纸飞机大赛：用A4纸成为空中霸主！

Red Bull Paper Wings 世界纸飞机大赛承载着参赛者浩瀚的构想，想出发其实很简单：参加这个比赛的“飞行员”只需要让自己做出来的“纸飞机”飞的比别人的纸飞机更远、飞的更久或是飞得更有创意就赢了。

就像世界各地学校举办的纸飞机比赛一样，在Red Bull Paper Wings 世界纸飞机大赛中，看不到特殊的空气动力学材料、胶水或助飞器，而是一张未切割、未撕裂的标准 A4 纸 （297×210毫米），重量不超过100克；不能使用胶水、订书钉和胶带，意指不允许撕、黏合、剪裁、修订及压制。

比赛的精华正是将参赛者的天才设计与飞行技巧结合起来。按照现在的计划，Red Bull Paper Wings 世界纸飞机大赛即将于2022 年 5 月 13 日至 14 日举行总决赛，来自全球各大学校园的“纸飞机大赛”获奖代表，将前往Red Bull 于奥地利萨尔斯堡指标性的Hangar–7（7号停机棚），以他们亲手折出的纸飞机，一“飞”高下。

Some people take Paper Wings very seriously © Dmitriy Tibekin/Red Bull Content Pool An unconventional launch-off in Portugal © Hugo Silva/Red Bull Content Pool The plane-making process is carefully scrutinised © Nikoloz Paniashvili/Red Bull Content Pool Plane and competitor both take off in Taipei © Up Against the Wall/Red Bull Content Pool At a Red Bull Paper Wings qualiflyer in Beirut © Roy Mrad/Red Bull Content Pool Air traffic chaos in St Petersburg recently © Dmitriy Tibekin/Red Bull Content Pool

Red Bull Paper Wings 世界纸飞机大赛与下课在走廊上简单折一折、飞过桌椅之间的纸飞机相差甚远。参赛者需要对空气流体力学掌握、扔掷技巧练习与创意发挥，才能创下纪录。不过，比赛门坎也不是想象中的那么高，校园资格赛只要场地够大、室内无风即可举办。

细数2019年（上届）世界总决赛三项目“最佳飞行员”的成绩：代表澳洲的Cameron Clark 以 13.33秒 赢得飞久项目（Longest Airtime）、美国的Jake Hardy以 56.61米得到飞远项目（Lonest Distance）冠军，以上两项目的选手都会于比赛时站在地板上的一条在线，掷扔出为他们飞来荣耀的纸飞机。

此外，有另一个独立的花式项目（Aerobatics）类别，参赛者们需录制上传纸飞机的花式表演影片，比的是谁飞的最有创意。2019 年，乌克兰的 Kateryna Ahafonova 成为第一位获得Red Bull Paper Wings 世界纸飞机大赛冠军的女性，她将艺术体操表演方式融入花式项目比赛，富有艺术性的表演获得了比赛当晚唯一一个评审给出的10分。

等不及想展翼高飞了吗？现在就拿起身旁的纸，将梦想大胆折起来飞向世界舞台吧！更多详细信息关注官方微信公众号“奥地利Red Bull”。

关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛 ，官方微信公众号“奥地利Red Bull”获取一手前沿资讯！