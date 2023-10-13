对于极少数世界顶尖的山地自行车手来说，他们与命运约会的时间一直在滴答滴答地流逝，直到他们能够参加奥地利Red Bull Rampage。作为赛历上的顶级赛事，这是每个 职业山地车手 都想参加的比赛，也是每个山地车迷都会停下手中的一切来观看的比赛。

请继续阅读下文，了解奥地利Red Bull Rampage是什么、它是如何运作的，以及您需要了解的有关这项将于 10 月 13 日举行的 2023 年特别赛事的基本信息。

01 横冲直撞 "是如何运作的？

1 分钟 什么是奥地利Red Bull Rampage? 什么是奥地利 Red Bull Rampage ？这是您需要了解的有关终极自由骑行活动的所有信息。

简单地说，奥地利Red Bull Rampage 挑战赛是山地自行车运动员在陡峭的岩石山坡上骑着自己选择的线路一气呵成地完成比赛。虽然这不是一场比赛，但有起点和终点。奥地利Red Bull Rampage的参赛者和帮助他们的两名铲车手会有几天的时间，通过搭建一条尽可能有创意和壮观的线路，将起点和终点连接起来。

44 分钟 奥地利Red Bull Rampage精彩集锦 回顾奥地利Red Bull Rampage多年来的精彩瞬间，让您肾上腺素飙升。

比赛在决赛日开始后，选手们每人有两次跑动的机会来完成他们的线路。奥地利Red Bull Rampage与早期的比赛相比有了很大的发展，现在运动员在比赛中会加入复杂的自行车技巧，如在冲线时后空翻。由同行组成的评审团会对运动员下山的创意程度进行评判，并给出分数，然后运动员只能希望自己做得足够好。总之，这是全球动作运动中最壮观的赛事。

11 分钟 Every winning run, ever Take a look back at every outrageous winning run in Red Bull Rampage history.

02 是什么让奥地利Red Bull Rampage 如此具有突破性？

奥地利Red Bull Rampage 诞生于 2001 年，是 20 世纪 90 年代末兴起的自由式山地车运动的先驱。自由式山地自行车运动并不看重你能跑多快，也不看重你能在冲线比赛中击败谁。自由式山地车运动追求的是在山路上驰骋，挑战极限，在乍看之下可能并不适合的地形上比以往任何时候都能骑得更快、跳得更高、摔得更狠、跳得更远。

奥地利Red Bull Rampage

奥地利Red Bull Rampage的初衷和真正目的是将这种骑行方式带出森林和高山，带到人们的电视机前。它证明了什么是可能的，并激励了整整一代骑手去想得更多，跳得更远，挑战骑行极限。今年将是第 17 届赛事。

2 分钟 The Evolution of Red Bull Rampage Competition Darren Bearclaw Berrecloth breaks down mountain biking's most prestigious competition: Rampage.

了解有关奥地利Red Bull Rampage的更多信息 第一届是什么时候？ 第一届 Red Bull Rampage 于 2001 年举办，由加拿大自由式滑雪先驱韦德-西蒙斯（Wade Simmons）夺得冠军。

03 我需要是自行车迷才能享受 奥地利Red Bull Rampage 吗？

当然不需要。这是一场超越体育边界的比赛。奥地利Red Bull Rampage 是终极动作体育比赛。任何人观看 Rampage 都会肾上腺素飙升。你将看到世界上最优秀的自行车骑手们在崎岖不平的地形上骑行，他们经常会在危险的地形上做出一些前所未见的惊险动作。

Sign at the ready? © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

每个人都喜欢看技巧，无论是越野摩托车、滑雪板、滑板，甚至是足球，看到运动员做出我们凡人想都不敢想的动作，都会让人兴奋不已。看到这些运动员的表演，你一定会兴奋不已，坐立不安。与 Rampage 最接近的体育比赛是雪上运动的 自由式滑雪 世界巡回赛。

04 奥地利Red Bull Rampage和坡面障碍山地自行车赛有什么区别？

Slopestyle不像自由式山地那样有崎岖的地形。人造地形，如木跳台和大落差，都很大，难度很高，但地形平滑，易于骑行。车手们使用的山地车也小得多：悬挂系统较少，有些甚至使用硬尾车（无后悬挂系统）。这些自行车尽可能轻便，便于在空中旋转和踢踏，而且轮胎都是光滑的硬胎，可以快速滚动，避免爆胎。

A MTB Slopestyle course vs… © Scott Serfas/Red Bull Content Pool …the venue for the freeride event Red Bull Rampage © Peter Morning/Red Bull Content Pool

在奥地利Red Bull Rampage中，你会看到与坡面障碍赛类似的技巧，但所有技巧都是在世界上技术含量最高的地形上完成的。这项赛事在岩石密布、严酷的沙漠中举行，山坡上到处是悬崖峭壁、巨大的暴露区和近乎垂直的滑道。

This Rampage course is big and steep from start to finish © Garth Milan/Red Bull Content Pool

地面松软，抓地力极差。车手们不在同一条赛道上比赛，而是自己选择和挖掘下山的路线，即使偶尔会在一起比赛，但赛道都是独一无二的。车手们使用的是坚固耐用的下坡自行车，悬挂装置多，轮胎大，抓地力强。

诚然，Rampage 的组织者在过去建造了一定数量的 "预制 "障碍（如巨大的峡谷跳台），但这项赛事已回归其自由式滑雪的本源，一切都以雕刻/凿出更自然的路线为目的。

奥地利Red Bull Rampage传奇 奥地利Red Bull Rampage的四连冠得主只有一位 布兰登-塞梅努克（Brandon Semenuk）就是这样一位车手。他曾在 2008 年、2016 年、2019 年和 2021 年夺冠。他也是第一位蝉联冠军的车手。

05 在哪里举行？

如果你要举办一项极限赛事，最好在一个极限的地方举办，不是吗？因此，所有这些疯狂的两轮车比赛都在犹他州维尔京的赭色悬崖上举行。

这里有令人叹为观止的悬崖峭壁、巨大的裸露地形和近乎垂直的滑道，经常被用来连接各条滑道。

High-fives and epic dirt abound in Virgin, Utah © Garth Milan/Red Bull Content Pool

主办方一直努力保持奥地利Red Bull Rampage的新鲜感，这意味着在犹他州的维尔京曾使用过不同的山坡。2022 年，赛事将回到 2008-2013 年举办比赛的地区。2008 年、2010 年、2012 年和 2013 年的四届比赛均在该赛区举行。2022 年的赛区将成为 2023 年比赛的举办地。

下面请看 Szymon Godziek 在 2022 赛道的练习中完成了从上到下的跑线：

2 分钟 赛道预览 山地车界最狂野的赛事将重返犹他州。以下是 Szymon Godziek 将为奥地利 Red Bull Rampage 骑行的路线。

06 为什么车手需要一个挖掘团队？

Swedish star Emil Johansson puts the hard yards in on his line © Hanna Jonsson/Red Bull Content Pool

如前所述，所有车手都要在自己勘测和建造的线路上进行比赛。这是一项艰苦、耗时的工作。因此，每名车手都可以携带两台挖掘机，组成他们的挖掘队。他们一起移动和塑造泥土和岩石，创造出山地自行车赛中最崎岖的线路。

车手和挖掘团队有四天的时间开始建造线路和挖掘。然后大家休息一天。休息一天后，车手们可以在四天的时间里练习他们选择的线路，他们也可以继续在这条线路上工作和挖掘。

在某些地形上，车手和他们的挖掘团队会进行合作，以节省时间并创造出更大的成就。

07 那么，他们可以在任何地方建造任何东西吗？

是的，只要在标出的区域内，他们可以建造任何他们想要的东西。他们只能使用铲子和镐等手工工具，不能使用重型机械，也不能使用任何外部材料。车手们会分配到 75 个沙袋，他们必须利用自然地形来建造赛道。再也不允许使用木制设施。

下面我们将通过一些运动员和他们的挖掘团队来了解挖掘建造过程中的情况，并看看他们在 2022 年奥地利Red Bull Rampage上挖掘了哪些线路。

2 分钟 The digging process Athletes and dig crews are on site and the riders' lines on the mountainside are beginning to take shape.

08 车手如何在决赛中接受评判？

正如我们所说，决赛日有起点和终点。在起点和终点之间，骑手们可以自由发挥，但离开起点后，他们有三分钟的时间来完成比赛，因此速度也是一个因素。在决赛期间，每位骑手都要跑两圈，以最好成绩决定名次。基本上，车手们会根据以下四个主要标准从 1 分到 100 分进行评判：

线路选择 难度 ：得分越高，选择的线路就越陡峭、崎岖和困难。 技巧和风格 ：技巧、附加风格和准确着陆都能获得高分和大量分数。 流畅性和控制力 ：越流畅、越快速、越激进，最终得分就越高。 幅度 ：空中时间--运动员的幅度有多大？

5 分钟 Risk, Reward & Rampage: Elements of Style Risk, Reward & Rampage: Elements of Style.

09 天气能否起到一定作用？

简而言之，是的。当然，比赛是在沙漠中举行的，而沙漠往往是以极端天气而闻名的地方。毫无疑问，您可以从略显干旱的图像中看出，降水并不是问题所在，而是风。

Checking the wind direction before a run is super important © John Gibson/Red Bull Content Pool

由于地处山腰，从起点拱门到终点线的垂直落差非常大。因此，没有任何树线或树叶能够挡住任何风。在过去，这曾迫使车手们陷入一个有趣的窘境：在第一轮比赛中孤注一掷，以防情况有变；或者在第二轮比赛中孤注一掷，以观后效。

奥地利Red Bull Rampage的后果非常严重，策略和赛道管理不能不考虑在内，这也为赛事增添了一个非常有趣的维度。

产生影响 史上最年轻的冠军 该赛事有史以来最年轻的冠军得主是凯尔-斯特雷特，他在 2004 年夺冠时年仅 17 岁。

10 如果我不能亲临犹他州观看比赛，我可以观看奥地利Red Bull Rampage总决赛吗？

可以，每次赛事期间，总决赛都会在Red Bull TV上进行现场直播。2022 年，ESPN/ESPN+ 将作为转播合作伙伴加入，奥地利Red Bull Rampage将在美国通过 ESPN+ 独家直播，并在美国以外的所有其他国家通过RBTV进行直播。

您可以 点击这里 在RBTV上观看 2022 年奥地利Red Bull Rampage的完整重播。

Finals Red Bull Rampage is headed back to the steep and unforgiving terrain of southwest Utah for some wild action.

在 Rampage 决赛之前，一旦运动员到达比赛场地，他们将在RBTV、Redbull.com 。请随时通过所有这些平台了解奥地利Red Bull Rampage的最新动态。

11 奥地利Red Bull Rampage 最精彩的瞬间是什么？

5 分钟 历史上最疯狂的时刻 回顾红牛Rampage历史上最疯狂的片段。

12 谁将参加 2023 年的奥地利Red Bull Rampage？

这项赛事的特点是邀请一群骑手在山上工作和骑行。对于 2023 年的赛事，主办方将人数限制在 18 人。其中，有四名车手因在 2022 年比赛中名列前茅而获得预选资格。其余 14 名外卡选手则由一个由前 Rampage 选手、职业运动员、裁判和业内专家组成的委员会决定。

如果有预选赛或外卡选手退出，还有一份候补车手名单。目前，2023 年比赛的最终 18 人名单如下

预选资格

外卡

阿道夫-席尔瓦（西班牙）

亚历克斯-沃洛克霍夫（加拿大）

Bienvenido Aguado Alba（西班牙）

布兰登-费尔克拉夫（英国）

卡姆-辛克（美国）

克莱门斯-考德拉（奥地利）

DJ Brandt（美国）

埃米尔-约翰森 （瑞典）

贾克森-里德尔 （美国）

库尔特-索尔格（加拿大）

凯尔-斯特雷特（美国）

塔鲁斯-特克（美国）

汤姆-范斯坦伯根（加拿大）

吉-阿瑟顿 （英国）

此外，如果 18 名受邀车手中的任何一人在赛前无法参赛或出发，还有四名候补车手随时待命。他们是约翰尼-萨利多（墨西哥）、海登-扎博特尼（加拿大）、瑞安-麦克纳蒂（美国）和迪伦-斯塔克（美国）。

13 2022 年的上一届 Rampage 发生了什么？

第 16 届 奥地利Red Bull Rampage 没有让人失望。参加决赛日的 16 名运动员在陡峭崎岖的山路上展现出了创造力、技巧和无穷的勇气。

5 分钟 2022奥地利Red Bull RampageTop 3精彩集锦 观看 Brandon Semenuk、Szymon Godziek 和 Brett Rheeder 在 Red Bull Rampage 领奖台上的精彩表现。