2021超级方程式赛季现场直播将再次在Red Bull TV呈现，本文，是我们认为你一定要收看这项日本享有盛誉赛车系列赛的主要理由。

Part of this story Super Formula Ryō Hirakawa Japan

2021年的赛车运动终于全面启动了。世界拉力大赛早已依行程表的规划举行了两场赛事，而MotoGP™在卡塔尔亦如火如荼开战，F1我们更见识到本赛季Red Bull Racing Honda车队在第1场比赛中登上颁奖台的荣耀。而现在，该轮到日本顶级超级方程式赛车了。这一切都将在Fuji赛车场拉开序幕，您可以在Red Bull TV上随选视讯再次观赏整个系列赛的直播画面。

2021年的冠军赛计规划7个回合进行竞逐，首先从富士赛车场起跑，之后于4月24-25日在Suzuka 举行第2回合，5月15-16日的周末在 Autopolis 举行巡回赛，6月19-20日是Sportsland Sugo 的巡回赛，8月份28-29日在Twin Ring Motegi赛道， Okayama 的赛事订于10月2-3日举行，最后1站将于10月30-31日在Suzuka Circuit 赛车场举行。

如果你追踪F1，但尚未看过日本的超级方程式联赛，那么以下是我们汇集的5个理由，为什么赛车迷在本赛季应该要好好关注一下超级方程式赛车的动态。

1. 全世界最快速的制造机体

与F1不同，在F1，每支车队都以自主研发的赛车参与竞争，超级方程式赛车采用相同的赛车进行每单次赛车竞赛-由意大利制造商Dallara开发的SF19。

借由开发F1赛车的经验，Dallara也为美国顶级方程式联赛IndyCar，以及电动方程式系列赛提供了模型。身为赛事的制造商，Dallara可谓在全世界使用了最先进的技术，以支持各项的赛事活动。

The opening round of the 2021 season is at the famed Fuji Speedway © Sho Tamura/Red Bull Content Pool

2019赛季，Dallara开发的SF19系SF14的后继产品，使用了许多与SF14相同的零附件以降低成本。但是，重新设计的空气动力套件让新机器的超车性能更加卓越，这也提升了赛车运动的可看性。

该设计遵循F1中所见的现代空气动力学概念，并且还配备了相同的Halo座舱保护系统，以确保车手的安全防护。第一眼看到，与F1赛车颇为神似，但与F1法规限制的模型相较，SF19在设计时明显考虑了通风的因素。

SF19的一项功能是强调速度。每辆赛车都配备了由Honda和Toyota制造的2.0升直列四缸涡轮增压引擎。 配合高抓地力的Yokohama轮胎，SF19于2019年打破了Sportsland SUGO和Twin Ring Motegi的赛道纪录。

在此同时，2020年，Tomoki Nojiri在富士赛车场比赛的最后，创下了79.972s的惊人纪录。 Nojiri的壮举超越了之前纪录2.6秒，可与Felipe Massa创下的77.287秒 F1纪录相提并论。

毫无疑问，2021年的整个赛季中，这些高速赛车将在每个赛道写下令人难以置信的最快速圈佳绩。

Each team uses the SF19 car developed by Dallara © Sho Tamura/Red Bull Content Pool

2.集结下一世代的超级巨星

自从全日本F3000锦标赛和日本方程式赛车时代以来，日本主导的方程式赛车系列已经产出了无数的F1车手，从Michael Schumacher、Eddie Irvine、Heinz-Harald Frentzen、Ralf Schumacher、Pedro de la Rosa到在地日本人 Toranosuke Takagi和Shinji Nakano等车手。超级方程式赛车正朝全世界舞台迈进。

近年来，Stoffel Vandoorne和Pierre Gasly也曾参加超级方程式比赛。2017赛季中， Pierre Gasly 以惊人的速度震惊了车迷。在Motegi的第4回合赢得第1场比赛后，他又在Autopolis再次获胜，让这位新秀车手离他的第1座冠军愈来愈近。

Pierre Gasly won two races in the 2017 season and scored an F1 seat © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

最近，2019赛季，许多年轻的F1赛车手也参加了这项比赛，其中包括Artem Markelov、Daniel Ticktum、Lucas Auer和Alex Palou。尽管在欧洲已取得成功的验证，但像Naoki Yamamoto 和Ryō Hirakawa 这些高阶的日本车手也必须全力以赴展现佳绩。

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3. 排位淘汰赛和独特的规则让观众大开眼界

超级方程式的另项特色是其排位赛的方式。其淘汰赛现在也用于F1中，淘汰赛将短短10分钟分成Q1、Q2和Q3。

所有20辆车都在第1段排位赛起跑，最慢的6位车手被淘汰。之后，第2段排位赛最快的8名车手进入第3段排位赛，最后的排行顺序决定正赛的起跑位置。在每个区间，单圈时间无法进步，也会淘汰出局，这使比赛变得异常紧张刺激。在最后的第3段排位赛，每位车手都希望争夺到杆位，这正是许多戏剧和紧张的关键时刻。

另外，为增加超车的机会，超级方程式赛车还有自己的超车系统（OTS）规则。 按下驾驶舱方向盘上的按钮可暂时增加引擎的功率，进而更容易超越前方的赛车。在整场比赛过程中，使用时间限制为100秒，两次使用之间的等待时间为100秒。确保查看车内的倾杆(roll bar)，当车手使用OTS时该杆会亮起。

4. 持续竞争的时代谁会胜出？

Ryō Hirakawa is a Super Formula veteran and a favourite for the title © Sho Tamura/Red Bull Content Pool

在经历动荡的2020赛季之后，很难猜测谁会在2021年成为超级方程式的佼佼者。纵观目前的一些新秀，几乎所有车手都有赢得比赛的潜力，因此很难推测可能的胜出者。

然而，在这个竞争激烈的时代，日本车手们正积极为自己闯出名号。首先是Ryō Hirakawa。他以惊人的速度闻名，2019年，他赢得期待已久首座超级方程式冠军宝座。2020赛季拿下两次杆位，Hirakawa的犀利攻势，尤其是在排位赛中，令人难以置信。尽管去年以两分之差输给Naoki Yamamoto，但他仍然拥有成为冠军的必要条件。

2020赛季的最后一轮首次在超级方程式亮相后，Hiroki Otsu现在将效力于Red Bull MUGEN车队–比去年的Super GT GT500级别高出一大步。Otsu虽然是一位后起之秀，但他稳定进步的表现，使他成为参加两项顶级赛事中最值得关注的车手之一。

最可能加入争夺冠军头衔还有Toshiki Oyu，去年，他以新秀之姿赢得第1场胜利。同样地，凭借国际经验也参加了国际汽联的F2系列赛；另Tadasuke Makino 和 Nirei Fukuzumi也在寻求自己的第1场胜利。再来就是Ritomo Miyata和Sena Sakaguchi，在获得全职席位之前，他们也曾担任备役车手的角色。

Hiroki Otsu is one to watch for during the 2021 season © Sho Tamura/Red Bull Content Pool

与他们竞争的是经验丰富的资深车手，包括Kazuki Nakajima、Kamui Kobayashi、Naoki Yamamoto和Tomoji Nojiri。 尽管与最近几个赛季相比，海外车手的数量相对较少，但Sacha Fenestraz在其第2个赛季中，无疑会成为他们之中强大的竞争对手。

最后是Tatiana Calderón，凭借在F3和GP3赛事的丰富经验，以及在Alfa Romeo SauberF1车队担任测试车手的时间，超级方程式的唯一女车手，于去年参加了5场比赛。到赛季结束时，Calderón的速度明显提升不少，所以目前情势看来，变得有趣多了。

5. Red Bull TV全程直播

Red Bull TV电视台已直播了富士赛车场的超级方程式比赛。只需在你的个人电脑、手机或平板电脑下载应用程序即可免费观看。

Super Formula is live on Red Bull TV again in 2021. Don't miss it © Sho Tamura / Red Bull Content Pool

除了日语播音和评论外，还有为海外观众提供的英语广播，因此你可以随时随地观赏这项世界级的超级方程式赛事。

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