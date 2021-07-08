两届残疾人冲浪世界冠军Sam Bloom的故事成为了一部电影的灵感来源，向大家传递要积极面对生活所有挑战。

来自澳洲的Sam Bloom向世界证明了一个普通人也可以做出非凡大事。八年前，Sam是一位护士，跟同样热爱冲浪的丈夫Cam及三个儿子开心过活。去到今日，她成为了全国以至世界体育冠军，亦是两本书及一部由女星Naomi Watts主演的电影的原型人物，这一切都是她下身瘫痪后，从黑暗抑郁中重新振重起来的结果。

在一次家庭旅行途中，Sam Bloom不幸从损坏的瞭望栏上摔下，令她的人生迎来极大转变。她曾经陷入绝望及自我封闭，直到照顾受伤的喜鹊，才让她在黑暗中找到出口。

Sam carves it up at her home break of Bilgola. © Cameron Bloom

电影以Sam Bloom的亲身经历作为故事，呈现很多既幽默又温暖的画面，却始终逃不过最后毁灭性的结果。除了麻痹和神经痛外，Sam Bloom更分享了自己愤怒、悲伤、嫉妒和内疚等真正感受，助Naomi Watts更加投入角色。

Sam Bloom提到一幕难以忘记的场面：“孩子们生病，我听到他们在呼喊爸爸，而不是我，当时我躺着流泪，因为我不能起床走去陪伴他们，Naomi表达得很好，她就像‘如果我不是妈妈，我是什么？’”

电影虽然以开心结局收尾，但并非完全完美及幸福。去到现在即使Sam Bloom继续她的人生，但仍然会渴望旧生活，幸好她找到一个方法去过新生活。

Sam Bloom表示：“我希望大家可以明白到家庭、爱和大自然的力量，了解它们如何帮助你摆脱烦恼。”

她继续说：“特别是脊髓受损的人，我觉得最重要是找到喜欢做的事情或目标，因为当你感到无聊时，就只会专注在负面情绪上。”

而运动正正是Sam Bloom所说的“目标”，在专注最爱的冲浪之前，她透过玩独木舟获得力量，更成功夺得两项滑翔伞全国性冠军。而夺得两次世界残疾人冲浪比赛冠军后，Sam Bloom正为着好第三个冠军而努力练习。

Sam winning her first World Championship at La Jolla San Diego in 2018. © Cameron Bloom

同时，Sam Bloom希望大家可以从她身上明白到：“你比想象中及意识得到的更勇敢，希望是真的存在，所以不要轻言放弃。”

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