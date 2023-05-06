Braden Currie 2021 年瓦納卡紅牛職業挑戰週
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跑步

职业三铁运动员Braden Currie提醒你参加Wings for Life World Run要注意的事

我第一次在奥克兰（Auckland）参加Wings for Life World Run这项活动，不得不说这是一项十分有趣又充满意义一场赛事；但却因为事前没有做好详尽的计划，让我留下一个十分有趣的经验！
作者 Mr.David
4 min read发布于

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Wings for Life World Run

世界上最大的跑步赛事以有趣、独特的形式和引人注目的慈善目标将全球跑步者和轮椅使用者联系起来：100% 的报名费用于脊髓研究。

Braden Currie

New Zealand's Braden Currie has emerged as one of the most respected names in the world of multi-sport and adventure racing.

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我第一次在奥克兰（Auckland）参加Wings for Life World Run这项活动，不得不说这是一项十分有趣又充满意义一场赛事；但却因为事前没有做好详尽的计划，让我留下一个十分有趣的经验！
这次特地邀请Braden Currie来分享他参加Wings for Life World Run的故事，以帮助想要参加这场别具意义路跑赛事的你，能有更棒的体验！
Braden Currie：
我在奥克兰的第一次Wings for Life World Run也是一次非常有趣的经历，但这却不是我做过的最有计划的赛事活动。
在当时我于晚间11点以非常雀跃的心情出现在汉普顿唐思赛道！在当时的我除了没有预先吃晚餐之外，更没有在事前规划好应该要用多少的配速来跑这场赛事，另外也没有设想到即将追逐跑者的“终结者号”会用多少速度追上。
当活动的起跑枪声响起，我就用最快的速度冲出跑道，因为我知道30分钟后终结者号就会出动追逐跑者，只要被他追上的人就算结束！因此，我没有事先规划整场赛事的配速，只想着只要领先其他跑者，我就有机会可以获得最后的胜利。
Wings for Life World Run NZ 起跑線

Wings for Life World Run NZ 起跑線

© Graeme Murray

然而，在户外跑步对我来说真的是一件非常有趣的事情，尤其是现在已经接近晚上11点30分左右，我还在外面参加一场路跑赛事！光这点就能令我非常的兴奋，因此不知不觉就越跑越快。
当跑超过21公里的时候，我便知道如果以目前的速度持续跑下去，终结者号大约要到150公里左右才会追上我，终结我跟它的比赛。当下的速度应该是我有史以来跑过配速最快的21公里！后来开始意识到我应该要放慢速度来跑，因为这场赛事并没有任何的补给站可补充能量。
接着沿途不断有人告诉我，我已经处于世界领先的地位与名次，虽然一直想放慢速度来跑，但内心却不想因为放慢速度而失去原有的优势及排名，但后来我仍将速度稍微放慢一点点，以保留体力做好最后冲刺的准备。
在经过大约3小时跑了大概40公里之后，身体开始感受到不舒服及疼痛感，除了赛前跟赛中没有分配速度之外，在能量补给上也没有事先做好规划，同时最大的失误就是穿上不适合长跑的跑鞋，因为从一开始我就没预料过，自己会跑超过21公里以上却还没被终结者号追上。
跑了超过50公里之后，全身肌肉的酸痛感开始大量的袭击而来，我不得不放慢速度甚至停在路边喘息休息，最后也只能用慢跑与步行的方式来持续前进。
Braden Currie
幸运的是！我在56公里时跑上了高速公路，同时所有的跑者也都被终结者号追上，因此，我便坐在路边等待终结者号来结束比赛！当时我脑中已经想好要喝上一大瓶水补充，并吃上一顿营养的餐点及好好的睡上一觉。
直到隔天清晨！当我睡醒之后，发现自己的双腿已经无法行走，只好找来轮椅让自己能顺利到达机场搭飞机返家。
有了这次很棒的经验之后，也对自己说下次参加一定不要随便跑超过50公里的距离！赛事后有人问我，对于这次的结果会后悔吗？我回答他：我不后悔！因为Wings for Life World Run让我知道任何一场比赛事前的规划与安排有多重要。
针对Wings for Life World Run的赛事，Braden Currie提出三大“不该做什么”的建议：
  1. 不要忘了在跑步前补充一顿营养的餐点，同时在赛事的过程中要分配体能与制定水份的补充计划。
  2. 不要穿缺乏支撑性的跑鞋下场，一双适合长跑的鞋子能帮你完成这项有趣的赛事！
  3. 不要在没有制定比赛计划与配速时，就用尽全力冲刺。你要想一想在终结者号追上你之前，你应该要用多少的配速来安排，以及要用多少的配速来完成自己原先设定的目标。

3 分钟

2022Wings for Life World Run 精彩花絮

来自 192 个国家/地区的 161,892 名参与者在全球165 个国家/地区，齐齐上阵，参加 2022 年 Wings for Life World Run。

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世界上最大的跑步赛事以有趣、独特的形式和引人注目的慈善目标将全球跑步者和轮椅使用者联系起来：100% 的报名费用于脊髓研究。

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