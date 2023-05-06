职业三铁运动员Braden Currie提醒你参加Wings for Life World Run要注意的事

我第一次在奥克兰（Auckland）参加Wings for Life World Run这项活动，不得不说这是一项十分有趣又充满意义一场赛事；但却因为事前没有做好详尽的计划，让我留下一个十分有趣的经验！

这次特地邀请Braden Currie来分享他参加Wings for Life World Run的故事，以帮助想要参加这场别具意义路跑赛事的你，能有更棒的体验！

Braden Currie：

我在奥克兰的第一次Wings for Life World Run也是一次非常有趣的经历，但这却不是我做过的最有计划的赛事活动。

在当时我于晚间11点以非常雀跃的心情出现在汉普顿唐思赛道！在当时的我除了没有预先吃晚餐之外，更没有在事前规划好应该要用多少的配速来跑这场赛事，另外也没有设想到即将追逐跑者的“终结者号”会用多少速度追上。

当活动的起跑枪声响起，我就用最快的速度冲出跑道，因为我知道30分钟后终结者号就会出动追逐跑者，只要被他追上的人就算结束！因此，我没有事先规划整场赛事的配速，只想着只要领先其他跑者，我就有机会可以获得最后的胜利。

Wings for Life World Run NZ 起跑線 © Graeme Murray

然而，在户外跑步对我来说真的是一件非常有趣的事情，尤其是现在已经接近晚上11点30分左右，我还在外面参加一场路跑赛事！光这点就能令我非常的兴奋，因此不知不觉就越跑越快。

当跑超过21公里的时候，我便知道如果以目前的速度持续跑下去，终结者号大约要到150公里左右才会追上我，终结我跟它的比赛。当下的速度应该是我有史以来跑过配速最快的21公里！后来开始意识到我应该要放慢速度来跑，因为这场赛事并没有任何的补给站可补充能量。

接着沿途不断有人告诉我，我已经处于世界领先的地位与名次，虽然一直想放慢速度来跑，但内心却不想因为放慢速度而失去原有的优势及排名，但后来我仍将速度稍微放慢一点点，以保留体力做好最后冲刺的准备。

在经过大约3小时跑了大概40公里之后，身体开始感受到不舒服及疼痛感，除了赛前跟赛中没有分配速度之外，在能量补给上也没有事先做好规划，同时最大的失误就是穿上不适合长跑的跑鞋，因为从一开始我就没预料过，自己会跑超过21公里以上却还没被终结者号追上。

幸运的是！我在56公里时跑上了高速公路，同时所有的跑者也都被终结者号追上，因此，我便坐在路边等待终结者号来结束比赛！当时我脑中已经想好要喝上一大瓶水补充，并吃上一顿营养的餐点及好好的睡上一觉。

直到隔天清晨！当我睡醒之后，发现自己的双腿已经无法行走，只好找来轮椅让自己能顺利到达机场搭飞机返家。

有了这次很棒的经验之后，也对自己说下次参加一定不要随便跑超过50公里的距离！赛事后有人问我，对于这次的结果会后悔吗？我回答他：我不后悔！因为Wings for Life World Run让我知道任何一场比赛事前的规划与安排有多重要。

针对Wings for Life World Run的赛事，Braden Currie提出三大“不该做什么”的建议：

不要忘了在跑步前补充一顿营养的餐点，同时在赛事的过程中要分配体能与制定水份的补充计划。 不要穿缺乏支撑性的跑鞋下场，一双适合长跑的鞋子能帮你完成这项有趣的赛事！ 不要在没有制定比赛计划与配速时，就用尽全力冲刺。你要想一想在终结者号追上你之前，你应该要用多少的配速来安排，以及要用多少的配速来完成自己原先设定的目标。

3 分钟 2022Wings for Life World Run 精彩花絮 来自 192 个国家/地区的 161,892 名参与者在全球165 个国家/地区，齐齐上阵，参加 2022 年 Wings for Life World Run。

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