雪地车
滑雪板+雪地摩托双重挑战？ 且看 Logan Pehota 大显身手
滑雪板和雪地摩托车，是加拿大户外运动中的热门项目，而Logan Pehota 则是这两项运动的集大成者。
野外滑雪和雪地摩托车在加拿大不列颠哥伦比亚省的海天区是极为热门的运动。从Squamish到Pemberton，您可以乘坐雪地摩托轻松抵达白雪皑皑的山峰、感受巍峨的山坡和旖旎的风景。
对于大多数人来说，雪地摩托是一种可以提高旅行效率并最大限度地利用滑雪时间的工具。但对于 Logan Pehota 来说，它的意义远不止于此。
自从开始滑雪以来，我就一直关注雪地摩托。
多年来，Pehota 因其脚踩滑雪板或驾驶雪地摩托跳下巨大悬崖的能力而受到认可。现在，他的最新项目更是展现了他的多才多艺。
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Workhorse: Logan Pehota的幕后花絮
Go behind the scenes with Logan Pehota, Eric Pehota and the crew who created the Workhorse project.
请点击上方影片观赏 Logan Pehota 在Workhorse和幕后花絮中展现创新和多元运动的精彩表现，然后再继续了解他对本项目的完整采访内容。
两项运动，一段视频……你在拍摄时有没有遇到什么困难？
这个项目比我预想的要困难得多。拍摄滑雪或雪地摩托是一回事，但尝试在同一天完成两者是一项挑战。更不用说我不得不从雪靴换成雪橇靴的时候了……
“Workhorse”（主力军）这个名字是怎么来的？
我们称我们的雪地摩托为“workhorse”，我的雪地摩托为这个项目付出了巨大的努力。这就是为什么'这个名字看起来很合适。
你能告诉我们拍摄的一些难忘时刻吗？
我无法忘记我发生事故并从雪地摩托上摔下来的那一刻……我的车弄断了我的鼻子[笑] 尽管如此，我们第二天还是去拍摄了。
你有什么要补充的吗？
我要感谢帮助完成这个项目并让我在山上安全的团队。
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