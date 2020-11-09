当你总觉得无闲暇时间可参考的文章。

欧，时间! 你跑去哪儿了? 你总是来来去去。好啦，别浪费更多时间了。你已经看到标题，你也点进来了，也知道可以预期什么内容。一起继续读下去吧，大家! 有很多要说的。

时间管理的顺序重点就是要学习如何管理你的一天，每天或每个礼拜做一些小小的改变能够反映在较长的时间上。当你学习一个新的技巧的时候，不可能一夜出师。放慢速度，你会找到你自己最完美的节奏。

如果愿意，你可以把这个当作你的回家功课。

前一天晚上先准备好

Občas home office © Dereck Hard

为明天做足准备是一种行之有效的方式让你组织和充分利用你的时间。带着你最爱的记事本，不管是纸本的还是数字化的，把你明天该做的事洋洋洒洒的记录下来，去睡一觉，起来知道你会更清楚知道，并且准备好将每个任务各个击破。小事一件!

让自己休息一下

山地车在家也能骑

在任何时间管理大师的名单中最不会被提及的一点就是一整天可以做几次短暂的休息，可以让你更保持专注力和精力充沛。你会发现在一件工作任务到下一个，或是会议间都会更有精力。这是很重要的，因为在这短暂的几分钟之间代表你可以回想刚刚才完成的任务，并且清理一下脑袋的思路以进行下一个任务。如果你喜欢，也可以就放空闭上眼睛几秒钟的时间。会很值得的。 其他推荐的休息方式会是在一天短暂的离开岗位，步要做跟工作相关的事。例如在Red Bull TV上观看Ultimate Rush，或是拿起遥控器在你的PlayStation上看一场美式橄榄球。可是会奏效的! 别忘了如果下午低迷的时候可以来罐Red Bull。

查看电子邮件

Home office © Andrea Piacquadio

当谈到电子邮件的时候，感觉起来一整天都没停过的进来。 到底是要怎么在不断被打断的等待回复信件中把任何事情做好? 回答是会很困难。为了要解决这个问题，只需要先读，然后在一天设定好的时间内回复电子邮件。如果你一定要读完并且很常要回复的话，你可以在一个工作天中做五次的察看。如果可以的话降低成两次。如此一来可以让你有更多时间做深度的资考，并且给你机会发想出老板期待你能提供超有程度的想法。

现实一点

别让你的一天超过负荷，然后让自己沉浸于没有达到你想要完成的事情的感受。这会变成一种周期，导致更多无谓时间，只会让你觉得更没有时间。设定三个重要的事情，当你完成它们时，在继续到下一个任务。真正了解在你名单上每一样事情需要花费的时间。如果你认为回复15封电子邮件需要一天十分钟的时间，那你在重新想一下。适当的时间管理是指做在有限的时间可以完成的任务。

将一天分成区块

العمل من البيت © ريد بُل الكويت

把日期想象成一个区间或是一段时间，划分成小时或是半个小时制，也就是所谓的区块，有助于你是先看到一整天、周或月。这是你生活中的自上而下的视野，一目了然，任何人都可以轻松应对。较少的无所适从，当你更了解如何运用自己的时间时，你可以在一个月中重新调整不同的时间区块。只需每周调整一个或两个时间区块，直到你可以轻松的管理你的一天。

有了这些技巧，你现在就可以掌控并建立良好的基础来应对不良的时间管理。然后记得，这都是进行式的过程。别为了失误而懊恼，一切都是过程的一部分。