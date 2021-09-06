继瑞典Höljes惊险刺激的战役之后，Timmy 和 Kevin Hansen 两兄弟，带着领先优势前往另一项经典赛事，法国洛赫亚克的布列塔尼世界跨界拉力大赛。

在世界跨界拉力大赛前两轮比赛中，Timmy 和 Kevin Hansen蝉联两轮比赛的胜利，他们在抵达洛赫亚克(Lohéac)时，成为众矢之的，洛赫亚克是法国拉力赛风景如画之都布列塔尼的一处景点。
Timmy Hansen 在世界跨界拉力大赛，瑞典 Höljes 的主场比赛中表现出色，现在居世界冠军领先地位。超越卫冕世界冠军的 Johan Kristoffersson，他连续在两场比赛周末成为准决赛和正赛的优胜者，并在他的主场比赛中获得最高积分30分。
当他最后冲线，在他身后不到一秒钟的时间，是他的弟弟 Kevin Hansen，他在前哨战西班牙大赛中取得了胜利。兄弟俩现在将他们的Peugeot 208 WRX转向布列塔尼，并瞄准另一场扫荡行动。
他们的主要劲敌将会是Kristoffersson，他期待重返世界冠军的正轨。这位瑞典籍车手拥有世界冠军Audi S1车队KYB EKS JC 的车款，但他在本赛季的运气并不好。 两周前，两次爆胎让他退出了他的主场比赛，他在西班牙的排位赛中因数据记录器故障还受到判罚的处置。
但他在 2016 - 2018 年期间，在 Lohéac 的表现确实无可匹敌，所以期待他在前进世界拉力大赛最伟大的赛道之一，能够寻回他的好运气。
让我们持续关注世界跨界拉力大赛的新秀Kevin Abbring的表现—他驾驶Renault Mégane在霍耶斯（Holjes）为他的Unkorrupted 车队，赢得第1次登上颁奖台的殊荣。 但对车款的实力方面，荷兰籍车手会一直争取胜利的契机，让他充满活力，在车队的主场发挥自己的潜力与实力。
Abbring 表示：车队一直非常努力工作； 很高兴看到我们在赛道上的转变，并且最终登上了颁奖台。在即将到来的法国赛事之前，让整个车队都得到了极大的鼓舞。 我非常喜欢瑞典壮观的赛道，在 FIA 世界拉力越野锦标赛上登上我的第一个颁奖台佳绩，在车迷面前比赛真是太棒了。 现在到法国，我希望在那里赢得更好的成绩。
GRX-SET 世界跨界拉力大赛二人组 Niclas Grönholm 和 Krisztián Szabó 在前两轮比赛中遭遇了截然不同的命运。 芬兰籍车手跑得很快，但就像Kristoffersson一样，运气不佳，而他的匈牙利籍队友则连续赢得第４名，并在姐妹车队Hyundai i20. 中获得一个稳定的开端。
在错过上个赛季后，Lohéac 可谓是全世界最著名的跨界拉力越野赛道之一，并且吸引了本赛季以来，最多人群来到此处观战，在那里他们营造出一种狂热的氛围与场面。
这条赛道对这些熟练的车手来说，是一次真正的考验：严峻又曲折，它要求车手应有最大的精确度。在干地、抓地力不错，圈速快，但在湿地，随着赛道变得危险又湿滑，其特性也会发生巨大变化。
世界跨界拉力大赛目前总排名
- Timmy Hansen, (瑞典), Peugeot 208, 57 points
- Kevin Hansen, (瑞典), Peugeot 208, 51 points
- Krisztián Szabó, (匈牙利), Hyundai i20, 40 points
- Kevin Abbring, (荷兰), Renault Mégane, 37 points
- Johan Kristoffersson, (瑞典), Audi 1, 37 points
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