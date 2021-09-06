继瑞典Höljes惊险刺激的战役之后，Timmy 和 Kevin Hansen 两兄弟，带着领先优势前往另一项经典赛事，法国洛赫亚克的布列塔尼世界跨界拉力大赛。

在世界跨界拉力大赛前两轮比赛中，Timmy 和 Kevin Hansen蝉联两轮比赛的胜利，他们在抵达洛赫亚克(Lohéac)时，成为众矢之的，洛赫亚克是法国拉力赛风景如画之都布列塔尼的一处景点。

Kevin Hansen celebrates in style on the World RX podium in Sweden © @World/Red Bull Content Pool

Timmy Hansen 在世界跨界拉力大赛，瑞典 Höljes 的主场比赛中表现出色，现在居世界冠军领先地位。超越卫冕世界冠军的 Johan Kristoffersson，他连续在两场比赛周末成为准决赛和正赛的优胜者，并在他的主场比赛中获得最高积分30分。

当他最后冲线，在他身后不到一秒钟的时间，是他的弟弟 Kevin Hansen，他在前哨战西班牙大赛中取得了胜利。兄弟俩现在将他们的Peugeot 208 WRX转向布列塔尼，并瞄准另一场扫荡行动。

他们的主要劲敌将会是Kristoffersson，他期待重返世界冠军的正轨。这位瑞典籍车手拥有世界冠军Audi S1车队KYB EKS JC 的车款，但他在本赛季的运气并不好。 两周前，两次爆胎让他退出了他的主场比赛，他在西班牙的排位赛中因数据记录器故障还受到判罚的处置。

但他在 2016 - 2018 年期间，在 Lohéac 的表现确实无可匹敌，所以期待他在前进世界拉力大赛最伟大的赛道之一，能够寻回他的好运气。

Johan Kristoffersson leads Timmy Hansen in the World RX © @World/Red Bull Content Pool

让我们持续关注世界跨界拉力大赛的新秀Kevin Abbring的表现—他驾驶Renault Mégane在霍耶斯（Holjes）为他的Unkorrupted 车队，赢得第1次登上颁奖台的殊荣。 但对车款的实力方面，荷兰籍车手会一直争取胜利的契机，让他充满活力，在车队的主场发挥自己的潜力与实力。

Abbring 表示：车队一直非常努力工作； 很高兴看到我们在赛道上的转变，并且最终登上了颁奖台。在即将到来的法国赛事之前，让整个车队都得到了极大的鼓舞。 我非常喜欢瑞典壮观的赛道，在 FIA 世界拉力越野锦标赛上登上我的第一个颁奖台佳绩，在车迷面前比赛真是太棒了。 现在到法国，我希望在那里赢得更好的成绩。

Kevin Hansen racing just above his home soil during the World RX in Sweden © @World/Red Bull Content Pool Deep in the dirt: the Hansen brothers lead the field around Höljes © @World/Red Bull Content Pool Flying High: reigning World RX champion Johan Kristoffersson © @World/Red Bull Content Pool Timmy Hansen leads his brother Kevin at the World RX in Sweden © @World/Red Bull Content Pool Johan Kristoffersson leads the way for KYB EKS JC © @World/Red Bull Content Pool Kevin Hansen celebrates in style on the World RX podium in Sweden © @World/Red Bull Content Pool

GRX-SET 世界跨界拉力大赛二人组 Niclas Grönholm 和 Krisztián Szabó 在前两轮比赛中遭遇了截然不同的命运。 芬兰籍车手跑得很快，但就像Kristoffersson一样，运气不佳，而他的匈牙利籍队友则连续赢得第４名，并在姐妹车队Hyundai i20. 中获得一个稳定的开端。

在错过上个赛季后，Lohéac 可谓是全世界最著名的跨界拉力越野赛道之一，并且吸引了本赛季以来，最多人群来到此处观战，在那里他们营造出一种狂热的氛围与场面。

Two-time DTM champion Timo Scheider holds Johan Kristoffersson at bay © @World/Red Bull Content Pool Timmy Hansen sealed a one-two for Team Hansen © @World/Red Bull Content Pool Kevin Hansen leads Juha Rytönen and Dan Oberg in Spain © @World/Red Bull Content Pool Kevin Hansen takes the first win of 2021 in the World RX of Catalunya © @World/Red Bull Content Pool Jumping back into action: defending World RX champion Johan Kristoffersson © @World/Red Bull Content Pool

这条赛道对这些熟练的车手来说，是一次真正的考验：严峻又曲折，它要求车手应有最大的精确度。在干地、抓地力不错，圈速快，但在湿地，随着赛道变得危险又湿滑，其特性也会发生巨大变化。

世界跨界拉力大赛目前总排名

Timmy Hansen, (瑞典), Peugeot 208, 57 points Kevin Hansen, (瑞典), Peugeot 208, 51 points Krisztián Szabó, (匈牙利), Hyundai i20, 40 points Kevin Abbring, (荷兰), Renault Mégane, 37 points Johan Kristoffersson, (瑞典), Audi 1, 37 points

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