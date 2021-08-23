Making tracks in World Rallycross: Timmy Hansen
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2021世界跨界拉力大赛瑞典Höljes战役 – 三位车手实力火热、彪悍

Kevin Hansen、Timmy Hansen 和 Johan Kristoffersson在 Höljes 举行的国际汽联世界跨界拉力大赛的主场比赛取得领跑位置。
作者 Paul Keith
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Johan Kristoffersson

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赛车迷大举涌向瑞典的霍列斯(Höljes)，共襄盛举赛车运动行程表上最大和最精彩的赛事之一，并为国际汽联世界跨界拉力大赛中的3位本土英雄欢呼、加油。
2021 年世界跨界拉力大赛前哨战，在西班牙的首轮战役中取得辉煌的开幕战绩，Kevin Hansen、Timmy Hansen 和 Johan Kristoffersson 在巴塞罗那的盛事上完封颁奖台佳绩。 对Hansen的弟弟Kevin,来说，这是一个特别令人激动的胜利，他在赛道上取得其职业生涯的第1场胜利，而卫冕世界冠军的Kristoffersson则充份展现他正在迅速适应EKS JC车队，并为卫冕世界冠军的胜利而战。
Two-time DTM champion Timo Scheider leads Johan Kristoffersson during the World RX of Catalunya in Barcelona on July 24, 2021.
Two-time DTM champion Timo Scheider holds Johan Kristoffersson at bay
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Timmy Hansen sealed a one-two for Team Hansen in the World RX of Catalunya in Barcelona on July 24, 2021.
Timmy Hansen sealed a one-two for Team Hansen
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Kevin Hansen leads Juha Rytönen and Dan Oberg during the World RX of Catalunya in Barcelona on July 24, 2021.
Kevin Hansen leads Juha Rytönen and Dan Oberg in Spain
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Kevin Hansen claimed an emotional victory at the World RX Spain in Barcelona on July 24, 2021.
Kevin Hansen takes the first win of 2021 in the World RX of Catalunya
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Jumping back into action: defending World RX champion Johan Kristoffersson
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成为全世界最具指标性的拉力赛道之一，Höljes 坐落在靠近挪威边境的 Värmland 森林深处，自本系列赛于 2014 年成立以来，这里一直是世界锦标赛的热门场点。拉力赛的粉丝们更准备在这恶名昭彰的Happy Street营地聚集圈地观战。
EKS JC 和 Hansen World RX 两大车队，都将致力在第2轮的瑞典比赛中，准备要在狂野的车迷面前树立积极奋战的精神与标竿。Kevin Hansen在进入瑞典世界跨界拉力大赛前，在巴塞罗那-加泰隆尼亚赛道的决赛中，打败世界冠军Timmy和Johan Kristoffersson两大车手，可谓是充份展现了英雄出少年的英勇表现。
我们知道我们拥有一辆好车，而且我们现在有很好的氛围。比赛将会非常激烈，所以一切都将归结在周末有一个良好的开端，然后继续保持这种状态。
Kevin Hansen
Kevin Hansen 曾多次在Höljes赢得欧洲级别的冠军荣耀，并在前两次举办的瑞典世界跨界拉力比赛中获得第2名。他期待在这个周末做得更好。 这位 23 岁的车手表示：我真的为 Höljes 感到兴奋，让车迷们回到赛道旁更是不可思议的事情——去年我们非常想念他们，现在我们有动机上演一场非常精彩又热闹的赛事活动。
Race winner Kevin Hansen receives some last-minute instruction at the World RX of Catalunya in Barcelona.
Race winner Kevin Hansen receives some last-minute instruction in Barcelona
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“在冬天，我们的发展将更专注像 Höljes 这样的赛道，而非巴塞罗那，所以希望我们在去年取得的实质性进步将有更好的表现。我们知道我们拥有一辆好车，而且我们现在有很好的氛围。比赛将会非常激烈，所以一切都将归结在周末有一个良好的开端，然后继续保持这种状态。
然而，冠军头衔并不容易。 首先，他的哥哥已计划赢得第2座世界冠军，放在 2019 年冠军的旁边。Timmy Hansen来到瑞典仅比他的弟弟落后两分，并且自 2016 年以来一直没能登上Höljes的颁奖台，他将特别兴奋地期待扭转局面，并在追逐梦寐以求的冠军头衔上采取主动出击的态势。
Timmy Hansen talks tactics with World Rallycross drivers Timo Scheider and Kevin Abbring.
Timmy Hansen talks to World RX drivers Timo Scheider and Kevin Abbring
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同样看来势在必得的还有3座世界冠军的Kristoffersson，他在具有挑战性的 1,210 公里 Höljesbanan 赛道上有着出色的表现记录，2017 -18 年赢得本站冠军，并且还都赢得了世界冠军的头衔。 Q1 的取消资格让他在加泰隆尼亚处于不利的地位，因此这位实力派的 KYB EKS JC 车手决心，将在强大的Audi S1 上取得他在本季的第1场胜利。
仅是他参加世界锦标赛的第2个全赛季中，Krisztián Szabó 就在赛季揭幕战之后在 GRX-SET World RX Team 的车手积分榜上排名第4，而这位匈牙利籍车手在前往 Super1600（现在 Euro RX3)的途中，曾于2017年登上 Höljes颁奖台的出色佳绩。
Three-time Johan Kristoffersson focuses on his home event at Höljes.
Three-time Johan Kristoffersson focuses on his home event at Höljes
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他的队友 Niclas Grönholm 需要寻求一个好成绩，因为西班牙赛事的周末，他在准决赛中发生撞车事故。这位芬兰籍车手的速度是毋庸置疑的，2019 年的竞赛因阑尾炎未能如愿夺冠，他一直是挑战冠军的强劲对手。
他的队友 Niclas Grönholm 需要寻求一个好成绩，因为西班牙赛事的周末，他在准决赛中发生撞车事故。这位芬兰籍车手的速度是毋庸置疑的，2019 年的竞赛因阑尾炎未能如愿夺冠，他一直是挑战冠军的强劲对手。
Johan Kristoffersson leads Timmy Hansen in the World RX.
Johan Kristoffersson leads Timmy Hansen in the World RX
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然而，周末的黑马应属 Peter Hedström。 他已经在欧洲锦标赛的 Höljes 比赛中３次登上颁奖台，并且当他准备驾驶Hyundai i20参加比赛时，他将渴望以实力与性能击败世界跨界拉力大赛上的常客。
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