Kevin Hansen、Timmy Hansen 和 Johan Kristoffersson在 Höljes 举行的国际汽联世界跨界拉力大赛的主场比赛取得领跑位置。

赛车迷大举涌向瑞典的霍列斯(Höljes)，共襄盛举赛车运动行程表上最大和最精彩的赛事之一，并为国际汽联世界跨界拉力大赛中的3位本土英雄欢呼、加油。

2021 年世界跨界拉力大赛前哨战，在西班牙的首轮战役中取得辉煌的开幕战绩，Kevin Hansen、Timmy Hansen 和 Johan Kristoffersson 在巴塞罗那的盛事上完封颁奖台佳绩。 对Hansen的弟弟Kevin,来说，这是一个特别令人激动的胜利，他在赛道上取得其职业生涯的第1场胜利，而卫冕世界冠军的Kristoffersson则充份展现他正在迅速适应EKS JC车队，并为卫冕世界冠军的胜利而战。

Two-time DTM champion Timo Scheider holds Johan Kristoffersson at bay © @World/Red Bull Content Pool Timmy Hansen sealed a one-two for Team Hansen © @World/Red Bull Content Pool Kevin Hansen leads Juha Rytönen and Dan Oberg in Spain © @World/Red Bull Content Pool Kevin Hansen takes the first win of 2021 in the World RX of Catalunya © @World/Red Bull Content Pool Jumping back into action: defending World RX champion Johan Kristoffersson © @World/Red Bull Content Pool

成为全世界最具指标性的拉力赛道之一，Höljes 坐落在靠近挪威边境的 Värmland 森林深处，自本系列赛于 2014 年成立以来，这里一直是世界锦标赛的热门场点。拉力赛的粉丝们更准备在这恶名昭彰的Happy Street营地聚集圈地观战。

EKS JC 和 Hansen World RX 两大车队，都将致力在第2轮的瑞典比赛中，准备要在狂野的车迷面前树立积极奋战的精神与标竿。Kevin Hansen在进入瑞典世界跨界拉力大赛前，在巴塞罗那-加泰隆尼亚赛道的决赛中，打败世界冠军Timmy和Johan Kristoffersson两大车手，可谓是充份展现了英雄出少年的英勇表现。

Kevin Hansen 曾多次在Höljes赢得欧洲级别的冠军荣耀，并在前两次举办的瑞典世界跨界拉力比赛中获得第2名。他期待在这个周末做得更好。 这位 23 岁的车手表示：我真的为 Höljes 感到兴奋，让车迷们回到赛道旁更是不可思议的事情——去年我们非常想念他们，现在我们有动机上演一场非常精彩又热闹的赛事活动。

Race winner Kevin Hansen receives some last-minute instruction in Barcelona © @World/Red Bull Content Pool

“在冬天，我们的发展将更专注像 Höljes 这样的赛道，而非巴塞罗那，所以希望我们在去年取得的实质性进步将有更好的表现。我们知道我们拥有一辆好车，而且我们现在有很好的氛围。比赛将会非常激烈，所以一切都将归结在周末有一个良好的开端，然后继续保持这种状态。

然而，冠军头衔并不容易。 首先，他的哥哥已计划赢得第2座世界冠军，放在 2019 年冠军的旁边。Timmy Hansen来到瑞典仅比他的弟弟落后两分，并且自 2016 年以来一直没能登上Höljes的颁奖台，他将特别兴奋地期待扭转局面，并在追逐梦寐以求的冠军头衔上采取主动出击的态势。

Timmy Hansen talks to World RX drivers Timo Scheider and Kevin Abbring © @World/Red Bull Content Pool

同样看来势在必得的还有3座世界冠军的Kristoffersson，他在具有挑战性的 1,210 公里 Höljesbanan 赛道上有着出色的表现记录，2017 -18 年赢得本站冠军，并且还都赢得了世界冠军的头衔。 Q1 的取消资格让他在加泰隆尼亚处于不利的地位，因此这位实力派的 KYB EKS JC 车手决心，将在强大的Audi S1 上取得他在本季的第1场胜利。

仅是他参加世界锦标赛的第2个全赛季中，Krisztián Szabó 就在赛季揭幕战之后在 GRX-SET World RX Team 的车手积分榜上排名第4，而这位匈牙利籍车手在前往 Super1600（现在 Euro RX3)的途中，曾于2017年登上 Höljes颁奖台的出色佳绩。

Three-time Johan Kristoffersson focuses on his home event at Höljes © @World/Red Bull Content Pool

他的队友 Niclas Grönholm 需要寻求一个好成绩，因为西班牙赛事的周末，他在准决赛中发生撞车事故。这位芬兰籍车手的速度是毋庸置疑的，2019 年的竞赛因阑尾炎未能如愿夺冠，他一直是挑战冠军的强劲对手。

他的队友 Niclas Grönholm 需要寻求一个好成绩，因为西班牙赛事的周末，他在准决赛中发生撞车事故。这位芬兰籍车手的速度是毋庸置疑的，2019 年的竞赛因阑尾炎未能如愿夺冠，他一直是挑战冠军的强劲对手。

Johan Kristoffersson leads Timmy Hansen in the World RX © @World/Red Bull Content Pool

然而，周末的黑马应属 Peter Hedström。 他已经在欧洲锦标赛的 Höljes 比赛中３次登上颁奖台，并且当他准备驾驶Hyundai i20参加比赛时，他将渴望以实力与性能击败世界跨界拉力大赛上的常客。

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