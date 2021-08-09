Kevin Hansen takes the chequered flag at the World RX of Spain
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2021 跨界拉力世界锦标赛-Hansen兄弟名列前茅

Kevin Hansen在巴塞罗那赢得令人激动人心的胜利—这是他在赛道上的第1次胜利，而他的哥哥Timmy则在2021 跨界拉力世界锦标赛前哨站加泰隆尼亚战役拿下第2名。
作者 Paul Keith
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Kevin Hansen

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Timmy Hansen

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Johan Kristoffersson

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Kevin Hansen 在引人入胜的加泰罗尼亚拉力赛中获胜，以优异的表现开启他在2021 年国际汽联跨界拉力世界锦标赛赛季的开端，这场比赛轰动全场，同时也是一场震撼人心的荣誉争夺战。
瑞典车手Hansen 其实在到达巴塞罗那-加泰隆尼亚系列赛前已有获胜事迹，但他之前的成功 - 2019 年在阿布扎比战役 – 系受益于赛道获胜者的判罚。
这一次，这位 23 岁的年轻人在家族经营的Hansen 跨界拉力车队取得令人振奋的表现并赢得胜利，因为两辆Peugeot 208s 均在本赛事名列前茅，分占1、2名佳绩。
请观赏Kevin Hansen如何在巴塞罗那取得胜利的英姿：
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Finals – Spain
紧追他们之后，3座世界冠军Johan Kristoffersson的威胁仍是不容小觑，但 KYB EKS JC 的顶尖车手被留在了后方，因为他的数据记录器被发现未连接，Q1 被取消资格 - 退居至排名第 15 位。瑞典人证明了为什么他是世界锦标赛史上加冕次数最多的车手，他在随后的3场预赛中都获胜，在Q4之后将自己拉升至第6位。
这也为下半场决赛令人眼花缭乱的决战奠定了基础，因为Kristoffersson在最后两圈想尽办法超越Kevin。不过，当 Timmy在上半场决赛中获胜后，Peugeot车手则拒绝在最后决赛让Hansen两位车手位居前排。
最后决赛，在开始取得第3名后，Kristoffersson随后在稍早部署了魔术圈战术，试图切入Hansen二人组之间，但发现自己被Timmy牵制住了。不久，这对兄弟从 GRX-SET World RX Team 的 Krisztián Szabó 后方脱颖而出，随后的延迟——与Kevin的快速转向相结合——使后者能够在第4圈扫向外侧，坚持他绝不放弃的领先地位。
Kevin and Timmy Hansen celebrate their clean sweep of a one-two at the opening round of the World RX Championship in Spain on July 24, 2021.
Kevin and Timmy Hansen celebrate their clean sweep in Spain
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这对我来说意义重大——这是我的第一个RX冠军，我已经期盼这个冠军很久了。
Kevin Hansen
情绪激昂的Kevin Hansen说道：这对我来说意义非凡—我第一次赢得跨界拉力世界锦标赛。我等这一刻很久了，我非常、非常高兴。从季前测试中我知道我有一辆很棒的车，我非常努力提高我的比赛实力，这确实得偿回报。当我站在颁奖台上时，我看着我的左边和我的右边，然后想，这些家伙在他们之间计赢得4次世界冠军，而我刚刚击败了他们，那种感觉真是太酷了。
哥哥Timmy Hansen表示：“我为Kevin感到非常自豪—我知道他有多努力，进步有多大，而且他表现得非常出色。我们俩在排位赛沉着应战，我们制定如何从决赛第1个弯角中脱颖而出的计划，看来我们完美地执行了这个计划。”
在经历了一个艰难的周末之后，Kristoffersson承诺将在瑞典的第二轮比赛中出征。他说：如果你在Q1判罚后让我登上颁奖台，我肯定会接受。车队做得很好，赛车也很棒，所以我们现在只需要保持头脑清醒，确保我们保持警觉。反击将从 Höljes 开始。
Two-time DTM champion Timo Scheider leads Johan Kristoffersson during the World RX of Catalunya in Barcelona on July 24, 2021.
Two-time DTM champion Timo Scheider holds Johan Kristoffersson at bay
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Timmy Hansen sealed a one-two for Team Hansen in the World RX of Catalunya in Barcelona on July 24, 2021.
Timmy Hansen sealed a one-two for Team Hansen
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Kevin Hansen leads Juha Rytönen and Dan Oberg during the World RX of Catalunya in Barcelona on July 24, 2021.
Kevin Hansen leads Juha Rytönen and Dan Oberg in Spain
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Kevin Hansen claimed an emotional victory at the World RX Spain in Barcelona on July 24, 2021.
Kevin Hansen takes the first win of 2021 in the World RX of Catalunya
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Jumping back into action: defending World RX champion Johan Kristoffersson
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2021 年国际汽联跨界拉力世界锦标赛下一站，将于 8 月 20 至 22 日在瑞典著名的 Höljes 赛道举行。 此次赛事包括了4项系列赛事——World RX、RX2e、Euro RX3 以及赛季首战 Euro RX1 。
2021 年国际汽联跨界拉力世界锦标赛九轮比赛的每场比赛，皆会在 Red Bull TV 进行现场直播服务。

2021 跨界拉力世界锦标赛加泰隆尼亚战绩

  1. Kevin Hansen (瑞典) – Hansen World RX Team 6 laps
  2. Timmy Hansen (瑞典) – Hansen World RX Team +1.141s
  3. Johan Kristoffersson (瑞典) – KYB EKS JC +2.394s
  4. Krisztián Szabó (匈牙利) – GRX-SET World RX Team +3.499s
  5. René Münnich (德国) – ALL-INKL.COM Münnich Motorsport +7.259s
  6. Kevin Abbring (荷兰) – Unkorrupted +9.782s
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