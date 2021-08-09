Kevin Hansen在巴塞罗那赢得令人激动人心的胜利—这是他在赛道上的第1次胜利，而他的哥哥Timmy则在2021 跨界拉力世界锦标赛前哨站加泰隆尼亚战役拿下第2名。

Kevin Hansen 在引人入胜的加泰罗尼亚拉力赛中获胜，以优异的表现开启他在2021 年国际汽联跨界拉力世界锦标赛赛季的开端，这场比赛轰动全场，同时也是一场震撼人心的荣誉争夺战。

瑞典车手Hansen 其实在到达巴塞罗那-加泰隆尼亚系列赛前已有获胜事迹，但他之前的成功 - 2019 年在阿布扎比战役 – 系受益于赛道获胜者的判罚。

这一次，这位 23 岁的年轻人在家族经营的Hansen 跨界拉力车队取得令人振奋的表现并赢得胜利，因为两辆Peugeot 208s 均在本赛事名列前茅，分占1、2名佳绩。

请观赏Kevin Hansen如何在巴塞罗那取得胜利的英姿：

Finals – Spain

紧追他们之后，3座世界冠军Johan Kristoffersson的威胁仍是不容小觑，但 KYB EKS JC 的顶尖车手被留在了后方，因为他的数据记录器被发现未连接，Q1 被取消资格 - 退居至排名第 15 位。瑞典人证明了为什么他是世界锦标赛史上加冕次数最多的车手，他在随后的3场预赛中都获胜，在Q4之后将自己拉升至第6位。

这也为下半场决赛令人眼花缭乱的决战奠定了基础，因为Kristoffersson在最后两圈想尽办法超越Kevin。不过，当 Timmy在上半场决赛中获胜后，Peugeot车手则拒绝在最后决赛让Hansen两位车手位居前排。

最后决赛，在开始取得第3名后，Kristoffersson随后在稍早部署了魔术圈战术，试图切入Hansen二人组之间，但发现自己被Timmy牵制住了。不久，这对兄弟从 GRX-SET World RX Team 的 Krisztián Szabó 后方脱颖而出，随后的延迟——与Kevin的快速转向相结合——使后者能够在第4圈扫向外侧，坚持他绝不放弃的领先地位。

Kevin and Timmy Hansen celebrate their clean sweep in Spain © @World/Red Bull Content Pool 这对我来说意义重大——这是我的第一个RX冠军，我已经期盼这个冠军很久了。 Kevin Hansen

情绪激昂的Kevin Hansen说道：这对我来说意义非凡—我第一次赢得跨界拉力世界锦标赛。我等这一刻很久了，我非常、非常高兴。从季前测试中我知道我有一辆很棒的车，我非常努力提高我的比赛实力，这确实得偿回报。当我站在颁奖台上时，我看着我的左边和我的右边，然后想，这些家伙在他们之间计赢得4次世界冠军，而我刚刚击败了他们，那种感觉真是太酷了。

哥哥Timmy Hansen表示：“我为Kevin感到非常自豪—我知道他有多努力，进步有多大，而且他表现得非常出色。我们俩在排位赛沉着应战，我们制定如何从决赛第1个弯角中脱颖而出的计划，看来我们完美地执行了这个计划。”

在经历了一个艰难的周末之后，Kristoffersson承诺将在瑞典的第二轮比赛中出征。他说：如果你在Q1判罚后让我登上颁奖台，我肯定会接受。车队做得很好，赛车也很棒，所以我们现在只需要保持头脑清醒，确保我们保持警觉。反击将从 Höljes 开始。

Two-time DTM champion Timo Scheider holds Johan Kristoffersson at bay © @World/Red Bull Content Pool Timmy Hansen sealed a one-two for Team Hansen © @World/Red Bull Content Pool Kevin Hansen leads Juha Rytönen and Dan Oberg in Spain © @World/Red Bull Content Pool Kevin Hansen takes the first win of 2021 in the World RX of Catalunya © @World/Red Bull Content Pool Jumping back into action: defending World RX champion Johan Kristoffersson © @World/Red Bull Content Pool

2021 年国际汽联跨界拉力世界锦标赛下一站，将于 8 月 20 至 22 日在瑞典著名的 Höljes 赛道举行。 此次赛事包括了4项系列赛事——World RX、RX2e、Euro RX3 以及赛季首战 Euro RX1 。

2021 年国际汽联跨界拉力世界锦标赛九轮比赛的每场比赛，皆会在 Red Bull TV 进行现场直播服务。

2021 跨界拉力世界锦标赛加泰隆尼亚战绩

Kevin Hansen (瑞典) – Hansen World RX Team 6 laps Timmy Hansen (瑞典) – Hansen World RX Team +1.141s Johan Kristoffersson (瑞典) – KYB EKS JC +2.394s Krisztián Szabó (匈牙利) – GRX-SET World RX Team +3.499s René Münnich (德国) – ALL-INKL.COM Münnich Motorsport +7.259s Kevin Abbring (荷兰) – Unkorrupted +9.782s

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