Johan Kristoffersson 在拉脱维亚的比赛中独占鳌头，终场冲线取得至关重要的胜利，重返与Hansen兄弟争夺世界大冠的地位。

周日的最后一场胜利中，瑞典籍车手Johan Kristoffersson 在周末拉脱维亚的两场比赛中重新获得争取 2021 年世界跨界拉力大赛冠军的希望，并在赛事转进比利时Spa Francorchamps 赛道前，与同胞 Timmy Hansen的领先优势缩小到 20 分。

Kristoffersson在第1场准决赛，击败了Hyundai的Timmy Hansen 和 Krisztián Szabó，而芬兰车手Niclas Grönholm在第2场准决赛中，战胜了Timo Scheider和冠军排行榜第2名的Kevin Hansen.

Grönholm继续他的好气势，进入周六的决赛时，这位Hyundai i20 车手建立了一个间距，这对追逐Hansen兄弟的成绩来说是难以克服的，而有希望夺冠的Kristoffersson最终排名第5。

Johan Kristoffersson gets sideways in Riga © Paulo Maria/DPPI

在期待获得第4座世界跨界拉力大赛冠军荣耀的进展中，Grönholm从一开始就领先快速起跑的Timo Scheider，进攻至第2位，只是他的Munnich Seat Ibiza赛车，在从赛道最大的跳跃赛段着陆时突然停了下来，终结了DTM的双人冠军赛。

周日，Mattias Ekström 凭借着Grönholm再次展现出良好的节奏与速度，并在 Q2、Q3 中取得主导地位，之后在第1场准决赛中Timmy Hansen与Scheider在周末拿下了他们的席位。 Kristoffersson 在第2场准决赛中，打败Ekström与 Kevin Hansen，自此也打造了一场总决赛激动人心的氛围。

Johan Kristoffersson and Timmy Hansen on the podium in Riga © Paulo Maria/DPPI

周六表现平平之后，为了克服重围，Kristoffersson找到绕过Grönholm的路线，终于取得第1名的完美开局。这位Audi S1车手勇往直前，终场冲线拿下职业生涯在世界跨界拉力大赛第 25 次的胜利，而拉脱维亚站则是第4次夺冠。

Grönholm 在周末结束了一次出色的表现，周日的决赛中获得第2名，积分榜冠军领头羊Timmy Hansen出色地管控了一次受损的侧翼，挤上颁奖台荣耀。弟弟Kevin Hansen终场拿下第5名，Szabó重回第6名位置。

World RX championship leader Timmy Hansen © Paulo Maria/DPPI

Timmy Hansen 赛后表示：这是一个漫长的周末，有很多比赛，我们的速度缺乏所需要的优势，这对我们来说需要克服。但我很高兴车队在这两轮比赛，3次登上了颁奖台；想想我们所处的态势，这也是一个不错的结果。

“我期待接下来的3场比赛，并在最顶尖的位置上对决，再次挑战胜利。 这就是我来这里的目的——登上颁奖台还不够，我要为争取第1名而战。”

世界跨界拉力大赛车手积分榜上，Timmy Hansen与弟弟Kevin的差距现在拉大至 17 分，而两人的成绩足以确保Hansen在车队积分榜上对 GRX-SET 的领先优势保持在 48 分 。

两周后，冠军赛将转进比利时比赛。欢迎在 Red Bull TV上观赏每一场的精彩直播报导。

世界跨界拉力大赛 (前5名)

Timmy Hansen (瑞典) – Peugeot 208 – 130 points Kevin Hansen (瑞典) – Peugeot 208 – 113 Johan Kristoffersson (瑞典) – Audi S1 – 110 Niclas Grönholm (芬兰) – Hyundai i20 – 107 Krisztián Szabó (匈牙利) – Hyundai i20 – 88

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