Johan Kristoffersson leads the field in Riga
© Paulo Maria/DPPI
越野拉力赛

2021世界跨界拉力大赛拉脱维亚里加战报 – Kristoffersson重返冠军荣耀

Johan Kristoffersson 在拉脱维亚的比赛中独占鳌头，终场冲线取得至关重要的胜利，重返与Hansen兄弟争夺世界大冠的地位。
作者 James W Roberts
4 min read发布于
Part of this story

FIA World Rallycross Championship

A hybrid of rallying and circuit racing, …

国际汽联世界拉力锦标赛

Biķernieki 赛道是拉脱维亚唯一…

Latvia

Timmy Hansen

Born into a rallycross family, Timmy Hansen has …

SwedenSweden

Kevin Hansen

Swedish rallycross ace Kevin Hansen loves to …

SwedenSweden

Johan Kristoffersson

A three-time FIA World Rallycross champion, …

SwedenSweden

Mattias Ekström

Rallycross star Mattias Ekström is one of the …

SwedenSweden
周日的最后一场胜利中，瑞典籍车手Johan Kristoffersson 在周末拉脱维亚的两场比赛中重新获得争取 2021 年世界跨界拉力大赛冠军的希望，并在赛事转进比利时Spa Francorchamps 赛道前，与同胞 Timmy Hansen的领先优势缩小到 20 分。
Kristoffersson在第1场准决赛，击败了Hyundai的Timmy Hansen 和 Krisztián Szabó，而芬兰车手Niclas Grönholm在第2场准决赛中，战胜了Timo Scheider和冠军排行榜第2名的Kevin Hansen.
Grönholm继续他的好气势，进入周六的决赛时，这位Hyundai i20 车手建立了一个间距，这对追逐Hansen兄弟的成绩来说是难以克服的，而有希望夺冠的Kristoffersson最终排名第5。
Johan Kristoffersson performs in his Audi S1at Riga, Latvia on September 19, 2021
Johan Kristoffersson gets sideways in Riga
© Paulo Maria/DPPI
在期待获得第4座世界跨界拉力大赛冠军荣耀的进展中，Grönholm从一开始就领先快速起跑的Timo Scheider，进攻至第2位，只是他的Munnich Seat Ibiza赛车，在从赛道最大的跳跃赛段着陆时突然停了下来，终结了DTM的双人冠军赛。
周日，Mattias Ekström 凭借着Grönholm再次展现出良好的节奏与速度，并在 Q2、Q3 中取得主导地位，之后在第1场准决赛中Timmy Hansen与Scheider在周末拿下了他们的席位。 Kristoffersson 在第2场准决赛中，打败Ekström与 Kevin Hansen，自此也打造了一场总决赛激动人心的氛围。
World RX driver Johan Kristoffersson of KYB EKS JC celebrates on the podium with Timmy Hansen after winning the World RX Latvia in Riga.
Johan Kristoffersson and Timmy Hansen on the podium in Riga
© Paulo Maria/DPPI
周六表现平平之后，为了克服重围，Kristoffersson找到绕过Grönholm的路线，终于取得第1名的完美开局。这位Audi S1车手勇往直前，终场冲线拿下职业生涯在世界跨界拉力大赛第 25 次的胜利，而拉脱维亚站则是第4次夺冠。
Grönholm 在周末结束了一次出色的表现，周日的决赛中获得第2名，积分榜冠军领头羊Timmy Hansen出色地管控了一次受损的侧翼，挤上颁奖台荣耀。弟弟Kevin Hansen终场拿下第5名，Szabó重回第6名位置。
World RX driver Timmy Hansen of Hansen World RX Team performs at Riga.
World RX championship leader Timmy Hansen
© Paulo Maria/DPPI
Timmy Hansen 赛后表示：这是一个漫长的周末，有很多比赛，我们的速度缺乏所需要的优势，这对我们来说需要克服。但我很高兴车队在这两轮比赛，3次登上了颁奖台；想想我们所处的态势，这也是一个不错的结果。
“我期待接下来的3场比赛，并在最顶尖的位置上对决，再次挑战胜利。 这就是我来这里的目的——登上颁奖台还不够，我要为争取第1名而战。”
世界跨界拉力大赛车手积分榜上，Timmy Hansen与弟弟Kevin的差距现在拉大至 17 分，而两人的成绩足以确保Hansen在车队积分榜上对 GRX-SET 的领先优势保持在 48 分 。
两周后，冠军赛将转进比利时比赛。欢迎在 Red Bull TV上观赏每一场的精彩直播报导。

世界跨界拉力大赛 (前5名)

  1. Timmy Hansen (瑞典) – Peugeot 208 – 130 points
  2. Kevin Hansen (瑞典) – Peugeot 208 – 113
  3. Johan Kristoffersson (瑞典) – Audi S1 – 110
  4. Niclas Grönholm (芬兰) – Hyundai i20 – 107
  5. Krisztián Szabó (匈牙利) – Hyundai i20 – 88
随时随地体验RedBull.com的精彩内容，欢迎点击下载Red Bull TV iPhone和安卓平台的手机应用程序。
关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！
Part of this story

FIA World Rallycross Championship

A hybrid of rallying and circuit racing, …

国际汽联世界拉力锦标赛

Biķernieki 赛道是拉脱维亚唯一…

Latvia

Timmy Hansen

Born into a rallycross family, Timmy Hansen has …

SwedenSweden

Kevin Hansen

Swedish rallycross ace Kevin Hansen loves to …

SwedenSweden

Johan Kristoffersson

A three-time FIA World Rallycross champion, …

SwedenSweden

Mattias Ekström

Rallycross star Mattias Ekström is one of the …

SwedenSweden
越野拉力赛
越野