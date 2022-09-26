2022世界拉力越野锦标赛- Johan Kristoffersson在葡萄牙经历高潮和低谷

在 WRX 技术含量最高的赛道之一，进行了一个周末的对决后，四届世界冠军Johan Kristoffersson 在蒙塔莱格雷站登上最高颁奖台，此时从场边监督那里传来 Timmy Hansen 在决赛的第二圈时他犯规的消息。

这是一个美妙周末比赛的悲观结局，这一决定让原本第二的芬兰车手Niclas Grönholm 获得艰难赛季的第一场胜利，并见证了他的队友新秀 Klara Anderson 登上个人第一个领奖台。

RX World Champion Johan Kristoffersson on a joker lap in Montalegre © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

这是一个美妙周末比赛的悲观结局，这一决定让原本第二的芬兰车手Niclas Grönholm 获得艰难赛季的第一场胜利，并见证了他的队友新秀 Klara Anderson 登上个人第一个领奖台。Kristoffersson 的队友 OC Veiby获得第二名。

在赛道上，整个周末Kristoffersson都表现得出色且斗志昂扬，不知何故，只要天气炎热，他都能找到方法，在两场决赛跑到前列。

周六，瑞典人在 2022 赛季迄今为止的四场比赛中取得他的第四场胜利。 但在进阶赛时，两个后轮爆胎，他不得不为此拼尽全力，这也让他在前往半决赛的路上处于不利之地。

葡萄牙深邃的砾石，充分发挥了他VW Polo RX1e 的优势。稍早的王牌圈(Joker Lap)意味着他能够在半决赛中取得领先，并在决赛中获得杆位。他的车队队友 Ole Christian Veiby 和 Gustav Bergström 也进入决赛行列。

Kristoffersson, Vieby and Timmy Hansen on the World RX podium © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

虽然 Kristoffersson 和 Veiby 在决赛中占据主导地位，但 Bergström 也不逞多让，与 Timmy 和Kevin Hansen 拼杀激烈——随着他们掌握新的电动拉力越野赛车愈趋熟练，他们在每一轮比赛中看起来都在迅速加快节奏与速度。

Timmy必须做出出色的超越以领先Bergström，并在结束时向Veiby施加压力，因此他最终登上颁奖台的位置并拿下最快圈速的佳绩。终场他的Peugeot 208 RX1e排在他弟弟Kevin的前面。

Kristoffersson表示：“多么美好的一天——简直令人难以置信！在进级比赛爆胎后我有点担心，所以在决赛中一直在想，尽可能安全地进行比赛。”

“我真的很高兴Ole Christian在他的一天开始后获得第二名，而且我们以纯粹的速度完成了前两名的比赛——Gustav [Bergström]也再次进入决赛——这真是太棒了。”

Rookie Klara Andersson took her first World RX podium in Portugal © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

周日的晋级赛中，Kevin Hansen展示了他的勇气和绝佳的技巧，他与Kristoffersson交锋激烈，两次超越都能坚持下去，并成为本赛季第一位在赛道上超越世界冠军的车手。当两位离场后，仍让人意犹未尽。

Kristoffersson 再次在半决赛中返回位置，在决赛中获得杆位，Veiby 加入，Timmy Hansen 在其最后一个王牌圈因失速旋转惊吓过后，恢复获得第三名。Kevin Hansen在半决赛因与Grönholm和Andersson的 PWR 发生碰撞时撞破了他的后悬架，决赛的席位未能保住。

决赛时，Timmy Hansen开局完美，在外圈避开麻烦，并在第一个弯角抢占先机。Kristoffersson 试图进入王牌圈，但在 Grönholm 和 Veiby 都采取了战略性的第一圈王牌时无法通过。 在第二圈开始时，Kristoffersson与Timmy Hansen并驾齐驱，并将他带入碎石陷阱。这一举动使Timmy落在最后，而Kristoffersson则专注于重新获得的领先优势。

Kevin Hansen was in superb form at the World RX in Portugal © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

当Grönholm 取得领先，Kristoffersson 则创造了三圈精彩的圈速，在最后一圈将他的王牌带入赛道，在芬兰人之前重新加入赛道。 Kristoffersson 在方格旗挥舞下赢得冠军，Grönholm 第二，Veiby 第三。 但是当这三人走向颁奖台时，消息传来，场边督导认为Timmy Hansen的第二圈不公平，并对Kristoffersson处以 10 秒的判罚。 瑞典车手落到第五。

这是一个艰难的决定，但它为第一个电动 WRX 冠军争夺战带来了一线曙光。

Timmy Hansen talks strategy with his father and team boss Kenneth Hansen © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

WRX 将于 10 月 8 - 9 日在比利时斯帕-弗朗科尔尚赛道重启战火。

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