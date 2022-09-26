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越野拉力赛
2022世界拉力越野锦标赛- Johan Kristoffersson在葡萄牙经历高潮和低谷
世界拉力越野锦标赛（ＷRX ）世界冠军Johan Kristoffersson在葡萄牙蝉联冠军殊荣，但是他在第二场比赛中因判罚10 秒而降级让他无可奈何。
在 WRX 技术含量最高的赛道之一，进行了一个周末的对决后，四届世界冠军Johan Kristoffersson 在蒙塔莱格雷站登上最高颁奖台，此时从场边监督那里传来 Timmy Hansen 在决赛的第二圈时他犯规的消息。
这是一个美妙周末比赛的悲观结局，这一决定让原本第二的芬兰车手Niclas Grönholm 获得艰难赛季的第一场胜利，并见证了他的队友新秀 Klara Anderson 登上个人第一个领奖台。
这是一个美妙周末比赛的悲观结局，这一决定让原本第二的芬兰车手Niclas Grönholm 获得艰难赛季的第一场胜利，并见证了他的队友新秀 Klara Anderson 登上个人第一个领奖台。Kristoffersson 的队友 OC Veiby获得第二名。
在赛道上，整个周末Kristoffersson都表现得出色且斗志昂扬，不知何故，只要天气炎热，他都能找到方法，在两场决赛跑到前列。
周六，瑞典人在 2022 赛季迄今为止的四场比赛中取得他的第四场胜利。 但在进阶赛时，两个后轮爆胎，他不得不为此拼尽全力，这也让他在前往半决赛的路上处于不利之地。
葡萄牙深邃的砾石，充分发挥了他VW Polo RX1e 的优势。稍早的王牌圈(Joker Lap)意味着他能够在半决赛中取得领先，并在决赛中获得杆位。他的车队队友 Ole Christian Veiby 和 Gustav Bergström 也进入决赛行列。
虽然 Kristoffersson 和 Veiby 在决赛中占据主导地位，但 Bergström 也不逞多让，与 Timmy 和Kevin Hansen 拼杀激烈——随着他们掌握新的电动拉力越野赛车愈趋熟练，他们在每一轮比赛中看起来都在迅速加快节奏与速度。
Timmy必须做出出色的超越以领先Bergström，并在结束时向Veiby施加压力，因此他最终登上颁奖台的位置并拿下最快圈速的佳绩。终场他的Peugeot 208 RX1e排在他弟弟Kevin的前面。
Kristoffersson表示：“多么美好的一天——简直令人难以置信！在进级比赛爆胎后我有点担心，所以在决赛中一直在想，尽可能安全地进行比赛。”
“我真的很高兴Ole Christian在他的一天开始后获得第二名，而且我们以纯粹的速度完成了前两名的比赛——Gustav [Bergström]也再次进入决赛——这真是太棒了。”
周日的晋级赛中，Kevin Hansen展示了他的勇气和绝佳的技巧，他与Kristoffersson交锋激烈，两次超越都能坚持下去，并成为本赛季第一位在赛道上超越世界冠军的车手。当两位离场后，仍让人意犹未尽。
Kristoffersson 再次在半决赛中返回位置，在决赛中获得杆位，Veiby 加入，Timmy Hansen 在其最后一个王牌圈因失速旋转惊吓过后，恢复获得第三名。Kevin Hansen在半决赛因与Grönholm和Andersson的 PWR 发生碰撞时撞破了他的后悬架，决赛的席位未能保住。
决赛时，Timmy Hansen开局完美，在外圈避开麻烦，并在第一个弯角抢占先机。Kristoffersson 试图进入王牌圈，但在 Grönholm 和 Veiby 都采取了战略性的第一圈王牌时无法通过。 在第二圈开始时，Kristoffersson与Timmy Hansen并驾齐驱，并将他带入碎石陷阱。这一举动使Timmy落在最后，而Kristoffersson则专注于重新获得的领先优势。
当Grönholm 取得领先，Kristoffersson 则创造了三圈精彩的圈速，在最后一圈将他的王牌带入赛道，在芬兰人之前重新加入赛道。 Kristoffersson 在方格旗挥舞下赢得冠军，Grönholm 第二，Veiby 第三。 但是当这三人走向颁奖台时，消息传来，场边督导认为Timmy Hansen的第二圈不公平，并对Kristoffersson处以 10 秒的判罚。 瑞典车手落到第五。
这是一个艰难的决定，但它为第一个电动 WRX 冠军争夺战带来了一线曙光。
WRX 将于 10 月 8 - 9 日在比利时斯帕-弗朗科尔尚赛道重启战火。
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