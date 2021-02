一网打尽世界上最牛的单板电影

Red Bull TV提供全球最多的免费动作体育电影供您选择,您可以直接 下载 在线观看。

这是我们现在可以在 Red Bull TV 上观看的17部最佳单板滑雪电影中的精选:

1. Travis Rice – 飞翔的艺术 (The Art of Flight)

如果您已经看过此影片,就会知道为什么我们认为您值得再次观看。 如果您还没有,请准备好让Travis Rice和他的朋友们带给你前所未有的震撼!

飞翔的艺术

2.众星云集- Stronger

有了Travis Rice,Kazu Kokubo,GigiRüf和Scott Stevens等众多顶尖高手,Union Bindings令人难以置信,而这是他们的电影,可能是有史以来最伟大的团队电影。

更强

3. Victor De Le Rue – Frozen Mind

有人说他是新的 Travis Rice ,也有人说他比Travis Rice 更强。无论怎样,有一点是确定的: Victor De Le Rue拥有Rice的野外自由滑技能,并在其混搭中加入了更多元素。这一次, Victor 回到他的精神家园夏蒙尼(Chamonix),测试自己的极限。 无论是在摄影术上还是在滑雪方面,结果都是令人叹为观止的,这对于每一个滑雪爱好者来说都是必看的。

Frozen Mind

4. Nitro Snowboards – 28 Winters

28个冬季过后,Nitro单板滑雪板更古老,更明智,但仍然是单板滑雪板中最好的品牌之一,拥有一支由传奇,超级巨星和年轻血统组成的团队。 这是他们的故事。

28 Winters

5. Pirate Movie Production – Perceptions

令人惊叹的电影摄影,令人难以置信的位置以及史诗般的骑手阵容,使Perceptions成为该类型的绝对经典。

Perceptions

6. Nitro Snowboards – Offline

生命太短暂,珍惜每一刻。你敢不敢:关掉手机,甩掉笔记本电脑,然后进山。 与您的朋友一起闲逛,滑雪,骑雪橇,尽情玩耍。 实现真实的交流而不是虚拟的沟通,这就是“离线”的主题。 Nitro的新团队电影拥有令人难以置信的演员阵容-Eero Ettala,Sam Taxwood,Austin Smith,Sven Thorgren,Elias Elhardt,Griffin Siebert,Torgeir Bergrem和Marcus Kleveland领衔。这样的电影怎能错过。

Offline

7. Mark McMorris – Unbroken

Mark McMorris 在洛杉矶做空中技巧时,因为失误不幸遭遇严重骨折,伤愈回归后,他又在2017年遇到了另一次更严重的重创。当时他在加拿大偏远地区的半空中撞到了一棵树。 但就当所有人以为Mark的职业生涯就此结束时,仅仅11个月后,Mark又回来了,还在平昌赢得了铜牌。

Unbroken

8. Method Magazine – Method Movie 3

如果你知道Method Magazine,那就一定了解这部电影会是怎样的风格。除了强烈的视觉风格,电影里就是不断的飞,飞,飞。

Method Movie 3

9. Pirate Movie Production – As The Crow Flies

从鬼怪的线路到古老的山间鬼城,再到在阿拉斯加终极试验场上难忘的动作,请系好安全带,让Gigi和Elias带您踏上难忘的旅程……

As the Crow Flies

10. Teton Gravity Research – Ode to Muir

当高山传奇人物Jeremy Jones说这“无疑是我拍过的最重要的电影”时,地球上的每一位单板滑雪者都应该为之一振。 尽管TGR提供了他们一贯的惊人动作和令人惊叹的电影摄影技法,但从本质上讲,《Ode to Muir》是美国原始环境保护主义者的故事,也是他为保护荒野而奋斗的故事。 John Muir荒野的高山脉山脉深处进行了为期7天的探险,这部电影既全面又唯美。

缪尔颂歌:高地山脉

11. Eero Ettala – Ender

Eero Ettala的职业生涯跨越了二十年,他一直在推动这项运动的极限。 芬兰自由式先驱最终电影项目既有追溯力,也有酷炫动作。让我们一起欣赏着眼于追求单板滑雪电影梦End以求的最终片《 Ender》。

Ender

12. Pirate Movie Production – Follow Your Nose

GigiRüf和Elias Elhardt是有史以来最伟大的欧洲选手之一。 他们对旅行,冒险和大山地自由滑雪充满热情。 在“Follow Your Nose”中,这两个最高级的单板滑雪者组合在一起,尽其所能–将骑行山峰转变成一种高速艺术品。 PS:如果您喜欢这个,就一定会喜欢《As The Crow Flies》!

Follow Your Nose

13. Nitro Snowboards – Boom!

Nitro滑雪板不仅拥有这项运动中最有才华的团队之一,而且所有人像Elias Elhardt,Eero Ettala,Marcus Kleveland和Victor De Le Rue之类的明星,都出于积极的理由(包括玩得开心)而加入其中。为美好时光,友谊和令人振奋的动作提供了完美的平衡。

BOOM

14. Richard Permin and Victor De Le Rue – Sweet & Sour

忘掉老式滑雪与滑雪板的竞争:在Sweet&Sour中,世界上最炙手可热的两个高山滑雪者齐头并进,将世界上最陡峭,最深,构造最完美的纳尔切成碎片。

Sweet & Sour

15. That's It, That's All

这部电影看到了Travis Rice和一个梦想中的团队,他们开始了对新区域,新技巧和单板滑雪的新使命。 他们以举动环游世界,这让您感到疑惑:他们是如何做到的?

That's It That's All(仅此而已)

16. Roadless

在Teton Gravity Research的新电影中,三个不同滑雪时代的三个传奇人物共同探索了眼前广阔的旷野和背后的丰富历史。 随着单板滑雪电影的发展,Roadless变得既周到,细微又多层。 让我们仔细看看这部没有公路的公路电影。

Roadless

17. One World

Burton单板滑雪的最新电影展现了Mark McMorris,Ben Ferguson,Maria Thomsen,Anna Gasser,Danny Davis等一众高手的风采,以及世界各地更多的滑雪公园,街道和山脉。