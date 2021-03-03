2021世界拉力大赛芬兰战报- Ott Tänak荣耀插旗北极圈

当全世界都在预测Kalle Rovanperä将在芬兰的北极拉力赛上将迎来自己的WRC的冠军时，OttTänak显得有些惶恐。但3天后，他的位置让全世界为之惊艳。在WRC进行最北的旅程中，他最终的表现完全令人信服且独占主导地位。

Tänak抵达芬兰达拉普兰（Lapland）时，当然期待能够赢得佳绩。他在法国阿尔卑斯山的开幕战遭遇两次轮胎穿刺，这表示他在离开蒙地卡罗，与第1名的优胜者Sébastien Ogier有30分的落差。

这位Hyundai之星在雪地里表现可圈可点。完全掌控速度与节奏，从星期六下午即取得完整的控制权及领先地位。

我想了1秒钟：哦，也许是时候把铁锹拿出来了…… Ott Tänak Tänak唯一害怕的事，是来自他的i20赛车会在SS4赛段弹入雪堆之中。 在测试结束时他笑着表示：那真是一个极限，我想了1秒钟：哦，也许是时候把铁锹拿出来了…… 幸运的是，在那个场景，勇敢的人总会受到命运的垂青。 Tänak是所有车手中最勇敢的人，承担并征服了温度的考验，这里温度低至-15°C，让充满冰的碎石路冻结。想要站立的条件都非常困难，好在，倍耐力轮胎的抓地力，确实帮助了Hyundai赛车度过在每个角落冰舞的惊险场景，当时平均时速121.7公里，这也是他在本赛季的首胜佳绩。 他表示：“我非常高兴，我们度过一个非常愉快的周末。当然，我们也知道Toyota 及 Rovanperä在家乡有点沮丧，但这正是我们所需要的成绩。”

耀眼新星

位居第2的Rovanperä确实表现优异，尤其在离开北极圈时，他已成为世界冠军赛中排名最年轻的领先者。

他承认：“这真得令人不开心。没有犯错，这意味着我们无法与Hyundai相抗衡。在这次的拉力大赛，我觉得我在很多赛段都表现得不错，但我们的节奏与速度掌控上，无法做到最好的状态。”

周日比赛日集锦 – WRC芬兰站

为Hyundai提升助力

Hyundai车队负责人Andrea Adamo表示，曾在蒙地卡罗与Toyota遭遇失败经验，但他坚信认为第2回合将会是不同的结果。这位风度翩翩的意大利人在车手的耳边传递鼓舞的讯息，现在我们看到了成果。

除了Tänak和Neuville登上了颁奖台，Breen也获得第4名佳绩，第5名是Toyota车队的韦尔斯籍车手Elfyn Evans。

老实说，我从没想到这一点。这太疯狂了！ Oliver Solberg Hyundai车队的获胜，多少也有来自原来锦标赛领先者Ogier一次难得的失误，这位Yaris WRC车队的车手，周六在最后一个弯道将车滑出外侧，不幸深陷雪堆中。最后，在单一加分赛段赢得积分，是这位法国车手唯一的奖励。 Ogier在WRC生涯的绝大部分时间，都是与2003年世界拉力大赛冠军Petter Solberg的儿子一起度过。Olive，19岁，第1天赛程率先开跑（扫除了散落前方的积雪），最后冲线，Oliver在其世界拉力大赛的首役，获得第7名出色的表现。 Solberg表示：“老实说，我从没想到这一点。这太疯狂了！ 我喜欢这款Hyundai i20 Coupe WRC赛车，这是我驾驶过最好的汽车。来到这里，在如此完美的冬季条件下开车，并与全世界顶尖车手互相竞争，实在是一件很特别的事情。 确实很困难，但真的非常特别。”

At 20, Rovanperä is the WRC's youngest-ever leader © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool 01 / 05

完美的冬季

就像Solberg所说，罗瓦涅米的条件是完美的。 没有人比当地车手Esapekka Lappi更加了解这一点，这位WRC2冠军车手在比赛中击败了挪威名星车手Andreas Mikkelsen。

Lappi表示：“我能说什么呢？这次赛事的一切真的非常完美。来到这里，在这些令人惊叹的道路上，又在零下温度中驾驶拉力赛车，真是太棒了。 对我来说，赢得这个成绩真的很重要-我想提醒车队，我在这里，我随时待命！”

WRC首次进军北极圈结束后，没有人需要被提醒，Tänak已经在这场冠军赛后重返战场了。 他已经去过圣诞老公公的后院，并在手中举起最大的礼物。