Kalle Rovanperä
冒险

2021世界拉力大赛芬兰战报- Ott Tänak荣耀插旗北极圈

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
这个故事是FIA World Rally Championship
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爱沙尼亚籍车手OttTänak在北极圈的冰雪天地里，光荣赢得胜利。东道主车手Kalle Rovanperä虽在稍早赛段取得领先，但终场冲线屈居第2名。
作者 David Evans发布于
当全世界都在预测Kalle Rovanperä将在芬兰的北极拉力赛上将迎来自己的WRC的冠军时，OttTänak显得有些惶恐。但3天后，他的位置让全世界为之惊艳。在WRC进行最北的旅程中，他最终的表现完全令人信服且独占主导地位。
Tänak抵达芬兰达拉普兰（Lapland）时，当然期待能够赢得佳绩。他在法国阿尔卑斯山的开幕战遭遇两次轮胎穿刺，这表示他在离开蒙地卡罗，与第1名的优胜者Sébastien Ogier有30分的落差。
这位Hyundai之星在雪地里表现可圈可点。完全掌控速度与节奏，从星期六下午即取得完整的控制权及领先地位。
我想了1秒钟：哦，也许是时候把铁锹拿出来了……
Ott Tänak
Tänak唯一害怕的事，是来自他的i20赛车会在SS4赛段弹入雪堆之中。
在测试结束时他笑着表示：那真是一个极限，我想了1秒钟：哦，也许是时候把铁锹拿出来了……
幸运的是，在那个场景，勇敢的人总会受到命运的垂青。
Tänak是所有车手中最勇敢的人，承担并征服了温度的考验，这里温度低至-15°C，让充满冰的碎石路冻结。想要站立的条件都非常困难，好在，倍耐力轮胎的抓地力，确实帮助了Hyundai赛车度过在每个角落冰舞的惊险场景，当时平均时速121.7公里，这也是他在本赛季的首胜佳绩。
他表示：“我非常高兴，我们度过一个非常愉快的周末。当然，我们也知道Toyota 及 Rovanperä在家乡有点沮丧，但这正是我们所需要的成绩。”

耀眼新星

位居第2的Rovanperä确实表现优异，尤其在离开北极圈时，他已成为世界冠军赛中排名最年轻的领先者。
他承认：“这真得令人不开心。没有犯错，这意味着我们无法与Hyundai相抗衡。在这次的拉力大赛，我觉得我在很多赛段都表现得不错，但我们的节奏与速度掌控上，无法做到最好的状态。”
这次的拉力大赛，我觉得我在很多赛段都表现得不错，但我们的节奏与速度掌控上，无法做到最好的状态。
Kalle Rovanpera studio shoot at the WRC Rally Monte Carlo in Gap, France on January 21, 2020.
Kalle Rovanperä
从一开始，这位20岁的年轻车手就遭遇了从未遇到过的场景。在开赛没多久，他的车就滑入雪堆中，然后无法将他的Yaris WRC赛车驶入正确的位置。赛车缺少了平衡，导致鼻翼在太多弯道推到了顶点。
周六的最后赛段，Rovanperä位居第2名看来相当稳当，而Tänak的Hyundai队友Thierry Neuville则飘移了14.9秒。这位比利时籍车手在锡卡卡马（Siikäkamä）奔驰28公里漆黑一片的路程，从此一切都改变了。
最后1天赛程，Neuville准备争取第2名位置，但Rovanperä在加分赛段有了鼓舞人心的佳绩，他以2.3秒的差距赢得登上颁奖台第2名的殊荣。
请观赏周日赛程的精选花絮：
拉力赛
周日比赛日集锦 – WRC芬兰站

为Hyundai提升助力

Hyundai车队负责人Andrea Adamo表示，曾在蒙地卡罗与Toyota遭遇失败经验，但他坚信认为第2回合将会是不同的结果。这位风度翩翩的意大利人在车手的耳边传递鼓舞的讯息，现在我们看到了成果。
除了Tänak和Neuville登上了颁奖台，Breen也获得第4名佳绩，第5名是Toyota车队的韦尔斯籍车手Elfyn Evans。
老实说，我从没想到这一点。这太疯狂了！
Oliver Solberg
Hyundai车队的获胜，多少也有来自原来锦标赛领先者Ogier一次难得的失误，这位Yaris WRC车队的车手，周六在最后一个弯道将车滑出外侧，不幸深陷雪堆中。最后，在单一加分赛段赢得积分，是这位法国车手唯一的奖励。
Ogier在WRC生涯的绝大部分时间，都是与2003年世界拉力大赛冠军Petter Solberg的儿子一起度过。Olive，19岁，第1天赛程率先开跑（扫除了散落前方的积雪），最后冲线，Oliver在其世界拉力大赛的首役，获得第7名出色的表现。
Solberg表示：“老实说，我从没想到这一点。这太疯狂了！ 我喜欢这款Hyundai i20 Coupe WRC赛车，这是我驾驶过最好的汽车。来到这里，在如此完美的冬季条件下开车，并与全世界顶尖车手互相竞争，实在是一件很特别的事情。 确实很困难，但真的非常特别。”
Kalle Rovanperä and Jonne Halttunen of team Toyota Gazoo Racing WRT in action during Arctic Rally Finland in Rovaniemi, Finland on February 27, 2021.
Thierry Neuville and Martijn Wydaeghe of team Hyundai Shell Mobis WRT in action during the Arctic Rally Finland in Rovaniemi, Finland on February 26, 2021.
Ott Tänak and Martin Jarveoja of team Hyundai Shell Mobis WRT in action during Arctic Rally Finland in Rovaniemi, Finland on February 28, 2021.
Sébastien Ogier and Julien Ingrassia of team Toyota Gazoo Racing WRT in action during Arctic Rally Finland in Rovaniemi, Finland on February 26, 2021.
Elfyn Evans and Scott Martin of team Toyota Gazoo Racing WRT are seen racing during Arctic Rally Finland in Rovaniemi, Finland on February 26, 2021.
At 20, Rovanperä is the WRC's youngest-ever leader
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
01/05

完美的冬季

就像Solberg所说，罗瓦涅米的条件是完美的。 没有人比当地车手Esapekka Lappi更加了解这一点，这位WRC2冠军车手在比赛中击败了挪威名星车手Andreas Mikkelsen。
Lappi表示：“我能说什么呢？这次赛事的一切真的非常完美。来到这里，在这些令人惊叹的道路上，又在零下温度中驾驶拉力赛车，真是太棒了。 对我来说，赢得这个成绩真的很重要-我想提醒车队，我在这里，我随时待命！”
WRC首次进军北极圈结束后，没有人需要被提醒，Tänak已经在这场冠军赛后重返战场了。 他已经去过圣诞老公公的后院，并在手中举起最大的礼物。
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