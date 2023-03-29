Kalle Rovanperä of team Toyota Gazoo Racing in action at the World Rally Championship Sweden in Umea, Sweden on February 10, 2023.
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
冒险

2023 世界拉力大赛：完整13 轮行程表简介

国际汽联世界拉力大赛(WRC)已经如火如荼地展开了，为确保您不错过任何一秒钟，这里是 2023 赛季的所有行程日期。
作者 Stefano Nicoli
5 min read发布于

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FIA World Rally Championship

The FIA World Rally Championship puts drivers against some of the toughest conditions on the planet.

74 Tour Stops

Kalle Rovanperä

Kalle Rovanperä is the record-breaking, youngest-ever WRC world champion who's following in the tracks of his legendary Finnish compatriots.

FinlandFinland

Sébastien Ogier

如果世界上只有一人能继承Loeb的衣钵，这位车手非Ogier莫属。

FranceFrance
2022 年 WRC 赛季是一个值得铭记的赛季，因为Kalle Rovanperä 创造了历史，成为有史以来最年轻的世界拉力大赛冠军得主。 这位 22 岁的车手可谓锐不可当，他共计赢得六个分站冠军，并在新西兰拉力赛的两场比赛中赢得了世界冠军头衔。
在最后一场日本拉力赛结束仅两个月后，2023 赛季的传统开幕战就在蒙地卡罗拉开了序幕。 当然 Toyota Gazoo Racing 车手试图以另一场胜利开启新的一年时，Rovanperä 受到了车迷的热烈欢迎与祝福。
在 1 月 19 - 22 日举行的比赛中，Sébastien Ogier取得了胜利——创纪录地第九次赢得蒙地卡罗拉力赛的冠军宝座。 这位法国籍车手于 2021 年已宣布退役，但与去年一样，他会在 2023 年再次兼职参赛。
行程上的下一站是车队移师瑞典的于默奥(Umeå)， Ott Tänak在那里取得了胜利。 现在，本赛季剩余时间的一大问题是，这位Ford M-Sport 车手能否重现他在 2019 年赢得第一座世界冠军时的高昂气势。

2023 年世界拉力大赛：完整行程日期

Event

Date

Rally

Location

Watch

1.

19-22.01.2023

Rallye Monte Carlo

Monaco

Daily highlights

2.

09-12.02.2023

Rallye Sweden

Umea

Daily highlights

3.

16-19.03.2023

Rally Mexico

Leon

Daily highlights

4.

20-23.04.2023

Rally Croatia

Zagreb

Daily highlights

5.

11-14.05.2023

Rally de Portugal

Matosinhos

Daily highlights

6.

01-04.06.2023

Rally Italia Sardegna

Alghero

Daily highlights

7.

22-25.06.2023

Safari Rally Kenya

Nairobi

Daily highlights

8.

20-23.07.2023

Rally Estonia

Tartu

Daily highlights

9.

03-06.08.2023

Rally Finland

Jyväskylä

Daily highlights

10.

07-10.09.2023

Acropolis Rally Greece

Athen

Daily highlights

11.

28-01.10.2023

Rallye Chile

Concepcion

Daily highlights

12.

26-29.10.2023

Central Europe Rally

Passau

13.

16-19.11.2023

Rally Japan

Nagoya

Daily highlights

随着两场比赛的结束，我们可以期待更多的波折与挑战，在 11 月赛季结束之前还会有 11 场拉力赛。是刚刚落幕的 3 月 16 - 19 日在墨西哥瓜纳华托拉力赛，这也是在北美尘土飞扬的碎石路上进行今年第一次的长途旅行。
停战一个多月之后，锦标赛将重返欧洲，参加本赛季的第一场全沥青赛事，即 4 月 20 - 23 日举行的克罗地亚拉力赛。这是该国第三次举办，比赛将在首都萨格勒布举行。
Ott Tänak seen during the World Rally Championship Japan in Toyota City, Japan on November 11, 2022.

Ott Tänak is hoping to win his first world title since 2019

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

本赛季中期与 2022 年的行程相类似，葡萄牙拉力赛将于 5 月 11 - 14 日举行。 接下来是意大利撒丁岛拉力赛（6 月 1 - 4 日），之后 WRC 将在 6 月 22 - 25 日举行标志性的肯尼亚野生动物园拉力赛。
接下来是 7 月 20 - 23 日举行的爱沙尼亚拉力赛，之后是芬兰拉力赛（8 月 3 -6 日），届时卫冕冠军车手，国内本土最受欢迎的 Rovanperä 将受到热烈的欢迎。锦标赛随后于9 月 7 - 10 日向南进军希腊雅典卫城拉力赛。
随着赛季进入最后几场比赛，车队将前进南美洲，世界拉力大赛自 2019 年首次在此亮相以来，再次回到智利的康塞普西翁(Concepción)。这场砾石赛事将从 9 月 28 日持续到 10 月 1 日。
2023 赛季的倒数第二轮比赛是一项激动人心的创举。届时奥地利、捷克共和国和德国共同举办中欧拉力赛，世界拉力大赛将在这三个国家举行。这场沥青拉力赛将于 10 月 26 - 29 日在德国东南部城市帕绍开跑。
最后于11 月 16 - 19 日，在日本拉力赛上进行最后决战，日本再次举办年度系列赛的最后一场赛事。
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