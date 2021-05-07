Mutual respect between Ogier and Evans
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
冒险
2021 世界拉力大赛克罗地亚战报- Sebastien Ogier险胜夺冠
世界拉力大赛，极少看到在最后冲线势均力敌的场面，但Sébastien Ogier还是掌握了这次胜利的契机。
作者 David Evans
发布于
Part of this story

FIA World Rally Championship

国际汽联世界拉力锦标赛

Croatia

Sébastien Ogier

FranceFrance

Elfyn Evans

United KingdomUnited Kingdom

Thierry Neuville

BelgiumBelgium
7座世界拉力冠军 Sébastien Ogier 终场打败队友Elfyn Evans，以微幅的优势赢得克罗地亚拉力赛冠军宝座，这已经不是他第1次险胜夺冠。
这是Ogier职涯以来第51场的胜利，并且跃居世界拉力大赛总排名领先位置。
0.6秒。这是眨眼的瞬间。这没什么。但是，在萨格勒布(Zagreb)赛事的Sébastien Ogier就凭此胜出夺冠。0.6秒的时间差，让他Toyota Yaris WRC的队友Elfyn Evans饮恨屈居第2名。
WRC第3站克罗地亚大奖赛，全长300.32公里。但两位车手终场结果却非常的接近（以及排名第3的Thierry Neuville，也仅落后Evans 7.5秒），全部20个赛段的平均时速为105.1公里。
真的非常接近。但是还不够，仍无法打破WRC有史以来最紧张的缠斗纪录。不能说Ogier太在意——毕竟他就是此记录的保持者。
2011年，这位法国籍车手击败了现在管理车队的老板Jari-Matti Latvala，以约0.2秒的成绩夺得约旦拉力赛冠军宝座。那是有史以来最接近的成绩。
Ogier十年前，在中东的表现与上周末在克罗地亚的表现一样出色。Ogier在死海周围的最后一天行程首先出发上路，对Latvala来说Ogier就是箭靶， Latvala在其后方，有一条更干净、更具抓地力的驰骋空间。即使他比对手快了半分钟，当时这位雪铁龙的车手也知道芬兰车手在后方锲而不舍朝他而来。
果然，Latvala在进入最后赛段时，以0.5秒取得领先。但在最后10公里，Ogier发挥了DS 3 WRC的极限实力，终场以0.2秒险胜Fiesta RS WRC。
另一位法国籍车手Sébastien Loeb，在2007年新西兰拉力赛上，Marcus Grönholm以0.3秒的成绩打败他，以第2极为接近的成绩落败。北岛故事中最有趣的部分是， Grönholm在森林的最后赛段十分之七的位置，已经开始庆祝了。
夺得两座世界冠军的车手回忆道：“我的副驾驶说‘你为什么庆祝？我们还有一个赛段要跑...’哦，该死！ 我忘了这个！”
Grönholm重新振作，并从最后的超级特殊赛段脱颖而出，终场登上颁奖台的最高荣誉。 创纪录维持长达4年的时间。
Sébastien Ogier (FRA) and Julien Ingrassia (FRA) of Team Toyota Gazoo Racing perform during World Rally Championship Croatia in Zagreb, Croatia on April 24, 2021.
Sébastien Ogier chases down the win in Croatia
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

他们是如何做到的？

近距离竞速在赛道上很平常。在道路和条件不断变化的拉力赛中，情况并非如此。 在拉力赛中，竞争对手沿着相同的道路行驶，此时即开展了他们应付各种变化的潜能与实力。
在砾石拉力赛上，赛车被间隔3分钟出发。 例如，如果一辆车向后四排，那这是一个12分钟的距离，天气会发生很大的变化。 而且，随着WRC巡回赛在全世界一些最极端的地区举行时，这种情况经常会发生。
雾或低云经常飘移在阿根廷各赛段较高的地方，当然，雨水或雪地势必会在蒙地卡罗或韦尔斯周围的赛道上，因为如此也会影响最后成绩的结果。
最后决胜关键是条件是否一致。上周末在克罗地亚，太阳直照了3天。 如果下雨了，那么又是另一个状况与场景-使用潮湿天气的轮胎将可发挥作用。一个事件变化愈多，最后获胜的可能性就越小。
最大的变化是竞争本身。因此，拉力赛事时间越长，缠斗的可能性就越小-发生事件的机会就更少。 当Ogier在约旦以十分之二的优势获胜时，由于各车队在将卡车及时送往死海服务园区时都遇到后勤的问题，因此比赛本来应该是333公里的距离变成了259公里。
值得一提的是Evans在进入最后14公里赛段，以3.9秒取得领先优势。此时很少有人期望Ogier有所作为，这是因为他是7座世界冠军Sébastien Ogier的缘故。
Sebastien Ogier (FRA) of Team Toyota Gazoo Racing celebrates on the podium after winning World Rally Championship Croatia in Zagreb, Croatia on April 25, 2021
Seven-time world champion Sébastien Ogier
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

他们有多接近？

会出现胜负不分的状况吗？ 当然是的。 1998年世界拉力大赛改变了计时规则。在此之前，比赛时间一直算到秒，1976年的圣雷莫拉力赛中，Björn Waldegård 以4秒打败Sandro Munari赢得最后的胜利。
如果Ogier在周日慢了十分之六秒，并且两人并列，那么胜利将归Evans所有。
随时随地体验RedBull.com的精彩内容，欢迎点击下载Red Bull TV iPhone和安卓平台的手机应用程序。
关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！
Part of this story

FIA World Rally Championship

国际汽联世界拉力锦标赛

Croatia

Sébastien Ogier

FranceFrance

Elfyn Evans

United KingdomUnited Kingdom

Thierry Neuville

BelgiumBelgium
冒险
WRC
拉力赛