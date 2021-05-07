世界拉力大赛，极少看到在最后冲线势均力敌的场面，但Sébastien Ogier还是掌握了这次胜利的契机。

7座世界拉力冠军 Sébastien Ogier 终场打败队友Elfyn Evans，以微幅的优势赢得克罗地亚拉力赛冠军宝座，这已经不是他第1次险胜夺冠。

这是Ogier职涯以来第51场的胜利，并且跃居世界拉力大赛总排名领先位置。

0.6秒。这是眨眼的瞬间。这没什么。但是，在萨格勒布(Zagreb)赛事的Sébastien Ogier就凭此胜出夺冠。0.6秒的时间差，让他Toyota Yaris WRC的队友Elfyn Evans饮恨屈居第2名。

WRC第3站克罗地亚大奖赛，全长300.32公里。但两位车手终场结果却非常的接近（以及排名第3的Thierry Neuville，也仅落后Evans 7.5秒），全部20个赛段的平均时速为105.1公里。

真的非常接近。但是还不够，仍无法打破WRC有史以来最紧张的缠斗纪录。不能说Ogier太在意——毕竟他就是此记录的保持者。

2011年，这位法国籍车手击败了现在管理车队的老板Jari-Matti Latvala，以约0.2秒的成绩夺得约旦拉力赛冠军宝座。那是有史以来最接近的成绩。

Ogier十年前，在中东的表现与上周末在克罗地亚的表现一样出色。Ogier在死海周围的最后一天行程首先出发上路，对Latvala来说Ogier就是箭靶， Latvala在其后方，有一条更干净、更具抓地力的驰骋空间。即使他比对手快了半分钟，当时这位雪铁龙的车手也知道芬兰车手在后方锲而不舍朝他而来。

果然，Latvala在进入最后赛段时，以0.5秒取得领先。但在最后10公里，Ogier发挥了DS 3 WRC的极限实力，终场以0.2秒险胜Fiesta RS WRC。

另一位法国籍车手Sébastien Loeb，在2007年新西兰拉力赛上，Marcus Grönholm以0.3秒的成绩打败他，以第2极为接近的成绩落败。北岛故事中最有趣的部分是， Grönholm在森林的最后赛段十分之七的位置，已经开始庆祝了。

夺得两座世界冠军的车手回忆道：“我的副驾驶说‘你为什么庆祝？我们还有一个赛段要跑...’哦，该死！ 我忘了这个！”

Grönholm重新振作，并从最后的超级特殊赛段脱颖而出，终场登上颁奖台的最高荣誉。 创纪录维持长达4年的时间。

Sébastien Ogier chases down the win in Croatia © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

他们是如何做到的？

近距离竞速在赛道上很平常。在道路和条件不断变化的拉力赛中，情况并非如此。 在拉力赛中，竞争对手沿着相同的道路行驶，此时即开展了他们应付各种变化的潜能与实力。

在砾石拉力赛上，赛车被间隔3分钟出发。 例如，如果一辆车向后四排，那这是一个12分钟的距离，天气会发生很大的变化。 而且，随着WRC巡回赛在全世界一些最极端的地区举行时，这种情况经常会发生。

雾或低云经常飘移在阿根廷各赛段较高的地方，当然，雨水或雪地势必会在蒙地卡罗或韦尔斯周围的赛道上，因为如此也会影响最后成绩的结果。

最后决胜关键是条件是否一致。上周末在克罗地亚，太阳直照了3天。 如果下雨了，那么又是另一个状况与场景-使用潮湿天气的轮胎将可发挥作用。一个事件变化愈多，最后获胜的可能性就越小。

最大的变化是竞争本身。因此，拉力赛事时间越长，缠斗的可能性就越小-发生事件的机会就更少。 当Ogier在约旦以十分之二的优势获胜时，由于各车队在将卡车及时送往死海服务园区时都遇到后勤的问题，因此比赛本来应该是333公里的距离变成了259公里。

值得一提的是Evans在进入最后14公里赛段，以3.9秒取得领先优势。此时很少有人期望Ogier有所作为，这是因为他是7座世界冠军Sébastien Ogier的缘故。

Seven-time world champion Sébastien Ogier © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

他们有多接近？

会出现胜负不分的状况吗？ 当然是的。 1998年世界拉力大赛改变了计时规则。在此之前，比赛时间一直算到秒，1976年的圣雷莫拉力赛中，Björn Waldegård 以4秒打败Sandro Munari赢得最后的胜利。

如果Ogier在周日慢了十分之六秒，并且两人并列，那么胜利将归Evans所有。

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